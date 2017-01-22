Còn vài ngày nữa Tết, chỉ cần mua vài viên này tắm da trắng bóc chẳng cần đi spa

Những ngày cận Tết như vậy, nhu cầu làm đẹp, tút tát bản thân của chị em ngày càng tăng. Đặc biệt, ai cũng muốn sở hữu làn da sáng mịn không tì vết để tha hồ diện những bộ cánh rực rỡ và thời trang nhất. Ở các nước châu Á, làn da trắng mịn và hồng hào vẫn là chuẩn mực cho cái đẹp chứ không phải da bánh mật, rám nắng như phương Tây. Do đó, càng gần Tết, các dịch vụ tắm trắng tại spa, thẩm mỹt? viện với hàng loạt mỹ phẩm kèm theo lời quảng cáo "trắng siêu nhanh" nở rộ không ngừng. Tuy nhiên độ an toàn và hiệu quả của chúng thì chưa được kiểm chứng. Chưa kể, bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn để có thể sử dụng những dịch vụ này.

Thay vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tắm trắng ngay tại nhà với những công thức kết hợp nhiều thành phần tự nhiên an toàn, hiệu quảvừa mất tiền vừa không an toàn, bạn có thể làm trắng da toàn thân ngay tại nhà với công thức vô cùng đơn giản dưới đây.