Còn vài ngày nữa Tết, chỉ cần mua vài viên này tắm da trắng bóc chẳng cần đi spa

Đây là cách giúp bạn có làn da trắng bóc mà không cần tốn tiền đi spa.
Những ngày cận Tết như vậy, nhu cầu làm đẹp, tút tát bản thân của chị em ngày càng tăng. Đặc biệt, ai cũng muốn sở hữu làn da sáng mịn không tì vết để tha hồ diện những bộ cánh rực rỡ và thời trang nhất. Ở các nước châu Á, làn da trắng mịn và hồng hào vẫn là chuẩn mực cho cái đẹp chứ không phải da bánh mật, rám nắng như phương Tây. Do đó, càng gần Tết, các dịch vụ tắm trắng tại spa, thẩm mỹt? viện với hàng loạt mỹ phẩm kèm theo lời quảng cáo "trắng siêu nhanh" nở rộ không ngừng. Tuy nhiên độ an toàn và hiệu quả của chúng thì chưa được kiểm chứng. Chưa kể, bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn để có thể sử dụng những dịch vụ này.
Thay vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tắm trắng ngay tại nhà với những công thức kết hợp nhiều thành phần tự nhiên an toàn, hiệu quảvừa mất tiền vừa không an toàn, bạn có thể làm trắng da toàn thân ngay tại nhà với công thức vô cùng đơn giản dưới đây.
Những nguyên liệu chính làm nên hỗn hợp này là sữa chua, mật ong và Vitamin B1. Vitamin B1 có tác dụng làm trắng da, tuy nhiên nó có thể gây khô da nếu bạn không kết hợp với những nguyên liệu làm ẩm khác. Trong công thức này, sữa chua và mật ong sẽ có tính giữ ẩm cho da, làm da mềm mại và khỏe mạnh.
Nguyên liệu:
- 10 viên Vitamin B1
- 1 hũ sữa chua không đường
- 2 thìa mật ong
- 2 thìa dầu dừa (hoặc dầu olive)
- 2 Viên Vitamin E
Cách làm:
Đầu tiên, bạn lấy viên Vitamin B1 cho vào chén có chút nước ấm và nghiền nhỏ. Tiếp theo, cắt 2 viên Vitamin E ra và lấy phần dịch bên trong trộn cùng B1, sữa chua, mật ong.
Tắm sạch, tẩy tế bào chết vớihỗn hợp đường mật ong hoặc bông tắm. Sau đó thoa hỗn hợp vừa làm lên da toàn thân, massage kỹ tất cả các vùng da trên cơ thể trong 20 phút rồi tắm lại bằng nước ấm. Chỉ sau 1-2 lần sử dụng, bạn sẽ có làn da toàn thân trắng mịn không thua đi spa đắt tiền.
(Nguồn: India Times)