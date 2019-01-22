Chuyên gia chia sẻ về việc bổ sung collagen để ngăn ngừa lão hóa giúp làn da trẻ trung hơn

Chăm sóc da 22/01/2019 14:49

Trao đổi với nhiều bác sĩ da liễu và chuyên gia dinh dưỡng, Theklog đã thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích về phương pháp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da săn chắc bằng collagen.

Hầu hết phụ nữ đều nghĩ việc bổ sung collagen là phương pháp cực kỳ tốt để ngăn ngừa lão hóa. Theo Tiến sĩ Adarsh ​​Vijay Mudgil, Giám đốc Y khoa của Mudgil Dermatology tại New York, bổ sung collagen thực sự là một điều rất cần thiết. 

Để tìm hiểu thêm về phương pháp ngăn ngừa lão hóa này, hãy tiếp tục theo dõi các thông tin dưới đây.

Bổ sung collagen để làm gì?

Collagen là protein cấu trúc được tạo thành từ một chuỗi dài các axit amin mang lại cho da sự săn chắc và độ đàn hồi. Khi chúng ta già đi, collagen sẽ bị phá vỡ dẫn đến nếp nhăn và da chảy xệ. 

Mục tiêu của việc bổ sung collagen là bảo vệ và giúp xây dựng lại chúng bằng những dạng protein khác từ các nguồn như thịt bò hoặc cá.

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Collagen thực sự có tác dụng tốt đối với làn da - Ảnh: Internet

Sarah Greenfield, Chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc Giáo dục của Hum Dinh nói rằng khi bổ sung thường xuyên, collagen giúp giảm nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và cải thiện kết cấu tổng thể của làn da.

Một nghiên cứu năm 2014 được thực hiện bởi Khoa Da liễu tại Đại học Kiel ở Đức cho thấy độ đàn hồi trên da phụ nữ 35 đến 55 tuổi được cải thiện đáng kể sau khi uống collagen hàng ngày trong vòng 8 tuần.

Các chuyên gia chia sẻ gì về collagen?

Debbi Burnes, Nhà hóa học mỹ phẩm và người sáng lập dòng sản phẩm làm đẹp tự nhiên Sumbody khuyên: "Khi bổ sung collagen bằng chế độ dinh dưỡng, chúng sẽ bị phá vỡ và không đến được với da như collagen tự nhiên mà cơ thể tổng hợp". 

Collagen trong hệ thống tiêu hóa sẽ chuyển thành các axit amin được sử dụng khi cần thiết, điều này không có nghĩa là chúng sẽ được làn da hấp thụ. 

Nhiều chuyên gia cho rằng ngoài collagen có những cách tốt hơn, tự nhiên hơn và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để làm làn da săn chắc, trẻ trung.

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Bổ sung collagen bằng chế độ dinh dưỡng chưa chắc đã tốt cho làn da - Ảnh: Internet

Thay thế bổ sung collagen

Collagen là một loại protein. Tiến sĩ Mudgil cho biết, như vậy thì bạn có thể cung cấp protein trong chế độ ăn uống để hỗ trợ khả năng sản xuất collagen nhằm nuôi dưỡng làn da.

Để duy trì và tăng cường sức khỏe cho làn da, Tiến sĩ Hadley King, Bác sĩ da liễu có trụ sở tại NYC, khuyên bạn nên bổ sung vitamin C vì đây là chất rất cần thiết cho quá trình xây dựng collagen.

Chuyên gia Katey đề nghị phụ nữ nên tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả việt quất, cung cấp nhiều omega-3 như cá béo và quả óc chó.

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Bạn có thể thay thế collagen bằng vitamin C, retinol để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Về cơ bản, Chuyên gia Debbi khuyên bạn nên sử dụng retinol hoặc các sản phẩm có vitamin C để thúc đẩy sản xuất collagen. Tiến sĩ Mudgil nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ làn da bằng cách bôi kem chống nắng hàng ngày.

Kết luận về collagen

Chuyên gia Katey cho biết, việc bổ sung collagen sẽ không làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn 20 tuổi. Tuy nhiên, chúng có thể giúp da tinh tế và mang đến các lợi ích sức khỏe khác. 

Trong khi đó, Chuyên gia da liễu Sarah lưu ý rằng, collagen cũng rất tốt cho việc chữa bệnh đường ruột và cải thiện tiêu hóa vì đây là nguồn protein sạch.

Chuyên gia chia sẻ về việc bổ sung collagen để ngăn ngừa lão hóa giúp làn da trẻ trung hơn - Ảnh 4
Collagen không giúp da trẻ ra đến 20 tuổi nhưng có thể cải thiện cấu trúc, độ đàn hồi hiệu quả - Ảnh: Internet

Với những lời khuyên bổ ích từ các chuyên gia trên, chắc hẳn, bạn sẽ có được phương pháp bổ sung collagen, dưỡng chất tốt nhất. Để từ đó, bảo vệ làn da tươi trẻ, căng mịn và làm chậm lão hóa tối ưu.

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