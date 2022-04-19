Chăm sóc da tự nhiên cho mùa hè: 7 biện pháp khắc phục tại nhà để có được làn da sáng khỏe

Mùa hè nóng và ẩm ướt - sự kết hợp tồi tệ nhất cho làn da của bạn, đặc biệt là đối với những người có làn da nhạy cảm. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét cách bạn có thể chăm sóc da bằng các nguyên liệu tự nhiên vào mùa hè.

Những thứ bạn cần: Sữa chua, chanh, cà chua, cà phê, nha đam, đu đủ, gỗ đàn hương, mật ong, dầu hạnh nhân, đất sét và nghệ.

Với hàm lượng vitamin, cà chua cải thiện kết cấu làn da của bạn. Ngoài ra, nó giúp phục hồi vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da, làm cho nó trông rạng rỡ.

Cách làm

Đập nửa quả cà chua và loại bỏ hết hạt.

Thêm mật ong.

Đắp hỗn hợp lên da và giữ nguyên trong 15 phút.

Sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Phương pháp chăm sóc da tại nhà mùa hè 2 - Nghệ

Nghệ có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống lão hóa, giảm viêm nhiễm trên da. Ngoài ra, nó làm sáng làn da của bạn và mang lại một ánh sáng tự nhiên.

Cách làm:

Thêm một thìa cà phê bột nghệ vào một cái bát.

Thêm ba thìa nước cốt chanh và trộn đều.

Đắp nó lên mặt và để trong 20 phút.

Rửa sạch bằng nước lạnh.

Phương pháp chăm sóc da tại nhà mùa hè 3 - Nha đam

Nha đam có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn, có tác dụng làm dịu da, rất thích hợp cho mùa hè. Nó cũng cấp ẩm cho da

Cách làm:

Đắp nha đam trực tiếp lên da.

Mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút.

Giữ nó trong khoảng 10 phút và rửa sạch.





Phương pháp chăm sóc da tại nhà mùa hè 4 - Đu đủ, Gỗ đàn hương và Đất sét

Ngoài tác dụng tẩy nhẹ tế bào chết, đu đủ còn giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên da, mang lại làn da mềm mại và tươi sáng.

Cách làm:

Thêm một ít gỗ đàn hương và trái đất vào đu đủ tươi đã được nghiền.

Trộn đều.

Đắp mặt nạ này lên mặt và giữ nguyên trong khoảng 20 phút.

Rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô.

Phương pháp chăm sóc da tại nhà mùa hè 5 - Gỗ đàn hương và dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân làm trẻ hóa và làm sáng làn da của bạn, trong khi gỗ đàn hương cũng có tác dụng tương tự. Và hai thành phần này khi trộn lẫn với nhau có thể đem lại hiệu quả kỳ diệu cho làn da của bạn, đặc biệt là vào mùa hè.

Cách làm:

Tạo hỗn hợp bằng gỗ đàn hương và thêm dầu hạnh nhân.

Trộn và thoa hỗn hợp lên da và giữ nguyên trong 20 phút.

Rửa sạch với nước ấm.

Phương pháp chăm sóc da tại nhà mùa hè 6 - Mật ong và sữa chua

Mật ong giúp làn da của bạn giữ được độ ẩm tự nhiên trong khi sữa chua làm sáng và hạ nhiệt, đây chính là điều làn da của bạn cần trong mùa hè.

Cách làm:

Đổ một hộp sữa chua trong bát và thêm một thìa mật ong.

Trộn đều hỗn hợp và thoa lên da.

Duy trì trong khoảng 10 phút.

Rửa sạch bằng nước lạnh.





Phương pháp chăm sóc da tại nhà mùa hè số 7: Cà phê và chanh

Vitamin C là thứ cần có cho quy trình chăm sóc da mùa hè. Vitamin C trong chanh là một chất làm sáng da hiệu quả, và mặt khác, cà phê là một chất tẩy tế bào chết cũng rất hiệu quả.

Cách làm: