Cách trị mụn sưng đỏ ở má “một phát ăn ngay” hàng triệu người muốn dùng

Chăm sóc da 18/01/2023 10:00

Mụn sưng đỏ ở má khiến cho phái đẹp mất tự tin, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, bài viết dưới đây đã chọn lọc một số cách trị mụn sưng đỏ ở má hiệu quả, có thể thực hiện ngay tại nhà, bạn hãy tham khảo và nên áp dụng ngay nhé!

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Khi bị mụn sưng đỏ ở má, bạn cần điều trị càng sớm càng tốt, tránh trường hợp bị lây lan hoặc viêm nhiễm nặng hình thành sẹo lõm, sẹo thâm… Tuy nhiên, vùng da ở má rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng nếu như điều trị sai cách. Thay vì chạy đôn chạy đáo tốn tiền đi thẩm mỹ viện hay spa thì bạn hãy áp dụng các cách trị mụn sưng đỏ ở má tại nhà từ các nguyên liệu thiên nhiên để “tiêu diệt” loại mụn cứng đầu này. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các cách trị mụn sưng đỏ tại má hiệu quả và đơn giản với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà

1. Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng sữa chua, trứng gà và dưa chuột

Sữa chua có chứa axit lactic và các lợi khuẩn giúp làm sáng da, điều trị mụn và ngăn chặn quá trình lão hóa. Còn trứng gà và dưa chuột chứa nhiều vitamin C, E, B, protein… giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, “tống khứ” mụn ra đi trong thời gian nhanh nhất.

Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng sữa chua, trứng gà và dưa chuột
 Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng sữa chua, trứng gà và dưa chuột!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Dưa chuột: ½ quả.
  • 1 thìa sữa chua không đường.
  • 1 lòng trắng trứng gà.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rửa sạch quả rửa chuột, sau đó nghiền nhuyễn.

- Cho tất cả các nguyên liệu vào trộn đều thành hỗn hợp sánh mịn.

- Vệ sinh sạch sẽ da mặt bằng nước ấm để các lỗ chân lông giãn nở, hỗ trợ cho việc điều trị mụn và dưỡng trắng da hiệu quả.

- Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, những vùng bị mụn nên đắp dày hơn.

- Để khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

- Tốt nhất thực hiện từ 3-4 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

2. Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng mật ong kết hợp nước cốt chanh

Mật ong giàu dưỡng chất giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, trắng hồng rạng rỡ và nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Còn nước cốt chanh có tính axit nhẹ và vitamin C giúp làm sạch bụi bẩn, lỗ chân lông thông thoáng, để vi khuẩn không có nơi trú ngụ, đồng thời làm se nhân mụn. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng cách này, mụn sưng đỏ sẽ hết, làn da trở nên khỏe đẹp.

Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng mật ong kết hợp nước cốt chanh
Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng mật ong kết hợp nước cốt chanh!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa mật ong.
  • ½ thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều các nguyên liệu ở trên lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.

- Lấy sữa rửa mặt vệ sinh làn da mụn sạch sẽ.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn ở 2 bên má, kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong.

- Để khoảng 15 phút, sau khi lớp mặt nạ đã khô, bạn hãy rửa sạch bằng nước ấm.

- Kiên trì thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, các nốt mụn sẽ không còn, nâng cao thẩm mỹ cho làn da trong thời gian nhanh nhất.

3. Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng vitamin E kết hợp với nghệ và bột mỳ

Đây là hỗn hợp trị mụn mang lại hiệu quả cao cho người thực hiện. Do vitamin E chứa chất chống oxy hóa cao chống lão hóa, giảm nếp nhăn hiệu quả. Còn nghệ và bột mỳ có tác dụng làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm trắng da trong thời gian nhanh nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2 viên vitamin E.
  • 1 thìa bột nghệ.
  • 1 thìa bột mỳ.

Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng vitamin E kết hợp với nghệ và bột mỳ
Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng vitamin E kết hợp với nghệ và bột mỳ! 

Các bước tiến hành thực hiện:

- Dùng kim đâm vào viêm vitamin E. Sau đó bạn nặn phần dịch bên trong viên vitamin E ra một cái chén.

- Trộn 1 thìa bột mỳ và 1 thìa bột nghệ với 1 chút nước cùng với phần dịch của vitamin E thành hỗn hợp sền sệt.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm, rồi dùng khăn bông lau khô.

- Thoa đều hỗn hợp lên da, để khoảng 15-20 phút. Sau khi hỗn hợp khô, bạn rửa sạch bằng nước lạnh.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần, bạn thấy rõ cải thiện, làn da sẽ trắng hồng, khỏe mạnh hơn rất nhiều.

4. Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng gừng

Gừng là nguyên liệu rẻ tiền, dễ tìm kiếm, chứa hơn 400 dưỡng chất như vitamin B1, B2, B6, tinh bột, chất béo, các khoáng chất, K, sắt, Canxi... cùng 12 hoạt chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này sẽ tác động vào vùng da mụn, làm khô đầu mụn, tiêu diệt vi khuẩn, giúp da đẹp mịn màng hơn trông thấy.

Cách trị mụn sưng đỏ có mủ bằng gừng
 Cách trị mụn sưng đỏ hiệu quả và đơn giản tại nhà với gừng!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 củ gừng.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rửa sạch củ gừng, sau đó xay nhuyễn.

- Trộn đều với 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp đặc sệt.

- Dùng giấy ướt lau sạch làn da để lấy đi lớp bụi bẩn và dầu nhờn bám dính.

- Thoa đều hỗn hợp lên trên da kết hợp massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong, tác động chính xác lên vùng điều trị.

- Để khoảng 20 phút, sau khi hỗn hợp khô, bạn hãy rửa sạch bằng nước mát. Sau đó, bạn thoa thêm 1 lớp tonner để làm se khít lỗ chân lông.

- Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, chắc chắn rằng khoảng 1 tuần sau các nốt mụn sẽ giảm hẳn.

5. Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng dầu oliu

Dầu oliu chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin A, E, chất kháng khuẩn và chất chống oxy hóa, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Còn nước cốt chanh làm cho lỗ chân lông thông thoáng, vi khuẩn không có nơi trú ngụ. Như vậy sẽ hết mụn trong thời gian nhanh nhất, đồng thời ngăn ngừa mụn tái phát hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2 thìa dầu oliu.
  • 1 thìa nước cốt chanh.

Cách trị mụn sưng đỏ có mủ bằng dầu oliu
Cách trị mụn sưng đỏ đơn giản bằng dầu oliu!

Các bước tiến hành thực hiện:

Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp sánh mịn.

Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng nước ấm (hoặc bạn có thể xông hơi để bụi bẩn, lớp dầu tự trôi đi).

Thoa đều hỗn hợp lên làn da, massage thật nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào trong.

Để lớp hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, các nốt mụn sẽ giảm, da cũng mịn màng, có độ đàn hồi cao và giàu sức sống.

6. Cách trị mụn sưng đỏ ở má bằng baking soda và mật ong

Baking soda có tính kháng khuẩn mạnh, kiểm soát mụn hoạt động trên da. Còn mật ong sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết để da mềm mại khỏe mạnh, không còn đau nhức, thoải mái hơn trong quá trình điều trị.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa baking soda.
  • 1 thìa mật ong.

Cách trị mụn sưng đỏ có mủ bằng baking soda và mật ong
Cách trị mụn sưng đỏ ở má nhanh chóng bằng baking soda và mật ong! 

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở trên theo tỷ lệ 1:1.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ bằng sữa rửa mặtThoa đều hỗn hợp lên vùng da bị mụn.

- Để khoảng 15-20 phút, sau khi lớp mặt nạ mụn khô thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

- Cách này thực hiện 3-4 lần/tuần, làn da sẽ có sự thay đổi rõ rệt, dù có nhiều mụn đến đâu cũng phải “biến mất” trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh sử dụng những cách trị mụn sưng đỏ ở má ở trên, bạn cũng nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho da bằng cách nạp năng lượng cho cơ thể như ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước… Như vậy, hiệu quả điều trị đạt được sẽ tốt hơn.

Trên đây là những cách trị mụn sưng đỏ ở má đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà, cho hiệu quả cải thiện tốt, rất thích hợp với những người bận rộn. Vì vậy, các chị em còn chần chờ gì nữa mà các chị em không thử ngay nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý nhé!

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