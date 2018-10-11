Cách trị mụn đinh râu sưng to an toàn không để lại sẹo

Mụn đinh râu thường phát triển trong khoảng 8-10 ngày với 3 giai đoạn: sưng, viêm tấy, đau >> có ngòi, có mủ >> thoát mủ.

Mụn đinh râu là một loại mụn độc có đầu giống như đầu đinh đen, thường xuất hiện ở xung quanh vùng miệng (môi và mép). Một số biểu hiện ban đầu có thể thấy như mụn thường bé như hạt đậu, sưng đỏ gây ngứa, đau nhức.

Chấm cồn và dùng kem trị mụn bôi lên khi mụn sưng đỏ và không có mủ

Đinh râu là loại mụn có thể gây nên biến chứng lan vào các xoang mặt, gây viêm tắc tĩnh mạch rất nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra mụn đinh râu thường do việc chữa mụn nhọt không đúng cách, nặn mụn trứng cá, nhổ râu, cạo râu bị chảy máu, xăm môi… Ngoài ra, mụn đinh râu còn có thể mọc tự phát do cơ địa.

Nếu thấy vết mụn bị sưng đỏ và không có mủ, chỉ cần dùng tăm bông chấm cồn i-ốt 1-3% lên chỗ sưng và dùng kem trị mụn bôi lên để tránh gây mủ.

Có nhiều cách chữa mụn đinh râu khá đơn giản từ những loại cây cỏ, thảo dược xung quanh nhà, được dân gian áp dụng hiệu quả. Với tình trạng mụn đã phát triển có mủ thì có thể dùng những cách sau:

Dùng lá bồ công anh và hoa cúc

Lá bồ công anh trị mụn đinh râu hiệu quả

Lá bồ công anh (cây diệp dại) và hoa cúc là những loại cây có tác dụng chữa mụn đinh râu hiệu quả từ dân gian.

Cách thực hiện:

Lấy lá bồ công anh và hoa cúc rửa rạch, giã nát rồi trộn đều với muối và đắp lên mụn đinh. Kiên trì thực hiện mỗi ngày 1 lần cho đến khi khỏi mụn. Lưu ý khi đắp thuốc cần rửa sạch vùng mụn bằng cồn hoặc nước muối loãng.

Giã nát lá bồ công anh và hoa cúc rồi trộn đều với muối và đắp lên mụn đinh

Dùng lá cây mã đề và lá dâu

Một trong những cách chữa mụn đinh râu an toàn khi muốn biết "Mụn đinh râu sưng to thì phải làm sao?" đó là dùng các thảo dược quen thuộc như lá cây mã đề và lá dâu.

Dùng lá cây mã đề và lá dâu tằm trị mụn đầu đinh

Cách thực hiện:

Lấy lá cây mã đề và lá dâu rửa sạch và giã nát cùng muối.

Vệ sinh vùng mụn đinh râu sạch sẽ rồi đắp lên chỗ bị mụn.

Kiên trì thực hiện ít nhất 1lần/ngày để đạt hiệu quả cao.

Dùng lá dâu tằm chữa mụn đinh râu hiệu quả

Dùng củ ráy tươi và củ nghệ

Ráy là loại cây được dùng để chữa mụn nhọt hiệu quả. Kết hợp ráy và củ nghệ là cách mang đến hiệu quả cao.

Cách thực hiện:

Thoa hỗn hợp củ ráy chữa mụn đầu đinh hiệu quả

Rửa sạch cả 2 loại củ rồi bỏ vỏ và giã nát.

Sau đó nấu lên thật mềm và cho thêm ít dầu vừng, sáp ong vào khuấy đều.

Khi hỗn hợp đã nguội bớt thì phết lên một miếng giấy và đắp lên vùng bị mụn đinh.

Với cách này, mụn sẽ tiêu sưng, kháng viêm và xẹp sau vài ngày.

Dùng táo chua

Dùng táo chua rửa sạch và giã nát với ít muối và đắp lên vùng bị mụn đinh râu. Đây là cách làm giảm sưng tấy mụn được áp dụng nhiều và mang lại hiệu quả nhanh.

Trái táo chua tốt cho sức khỏe và chữa mụn đầu đinh hiệu quả

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3. Bị mụn đinh râu kiêng ăn gì

Một số thực phẩm cần tránh khi bị mụn đinh râu gồm:

Đường và đồ ngọt

Tránh ăn đường và đồ ngọt khi bị mụn đinh râu

Hấp thụ nhiều đường và đồ ngọt sẽ khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Dẫn đến lỗ chân lông bị bít kín, sưng và hình thành mụn.

Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ

Nguyên tắc chăm sóc da bị mụn đinh râu là giữ cho da sạch và da ở mức dầu nhờn cân bằng. Vì vậy, nên tránh dùng những loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ hay thực phẩm chiên xào.

Tránh dùng những loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ hay thực phẩm chiên xào

Dùng những thực phẩm này sẽ khiến da tiết ra nhiều dầu hơn, khiến việc chữa mụn thêm phần khó khăn.

Gia vị cay nóng

Tránh các loại gia vị cay nóng để mụn không phát triển nhiều hơn

Dùng nhiều gia vị cay nóng như ớt, hạt tiêu, sả… sẽ khiến quá trình thải độc của cơ thể bị giảm đi, gây ảnh hưởng đến hệ bài tiết, làn da và gây sản sinh mụn. Đặc biệt, khi đang bị mụn thì càng nên tránh loại gia vị này để không khiến mụn phát triển nhiều hơn.

Sữa động vật

Sữa động vật là một trong những thực phẩm phải kể đển trong danh sách những thực phẩm gây mụn.

Sữa động vật

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa cho thấy sữa động vật (ví dụ như sữa bò, dê..) có chứa những loại hormone gây làm tăng nhầy và thừa Estrogen bên trong cơ thể nên thúc đẩy quá trình hình thành mụn đinh râu.

Mụn đinh râu nếu được chữa trị kịp thời và đúng cách sẽ mau lành, giảm sẹo thâm và tránh được các biến chứng nguy hiểm

Mụn đinh râu nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách sẽ gây đau đớn, nhiễm trùng khiến việc chữa mụn thêm khó và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Trên đây là giải đáp chi tiết cho thắc mắc "Mụn đinh râu sưng to thì phải làm sao?". Hãy thử áp dụng ngay để giúp vết mụn mau lành và giảm sẹo thâm hiệu quả.