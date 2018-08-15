Hướng dẫn xông hơi tại nhà để điều trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông giúp da dầu nhờn láng mịn, trắng hồng

Chăm sóc da 15/08/2018 15:17

Việc chăm sóc làn da dầu nhờn, nhiều mụn trứng cá và lỗ chân lông to sẽ không còn khó khăn nữa nếu bạn biết cách xông hơi theo hướng dẫn của Stylecraze.

Xông hơi là cách tuyệt vời để giữ cho lỗ chân lông luôn sạch sẽ, từ đó ngăn ngừa mụn trứng cá. Vì mụn trứng cá hình thành bởi lượng bã nhờn, dầu thừa, mồ hôi lẫn bụi bẩn tồn đọng trong các lỗ chân lông. Thậm chí, nếu không sớm tẩy sạch những tác nhân này, bạn còn phải đối mặt với kích ứng, viêm.

Một nghiên cứu cho thấy rằng xông hơi giúp tăng tính hấp thụ của mỹ phẩm hoặc bất kỳ loại thuốc điều trị nào. Nói cách khác, phương pháp làm đẹp bằng hơi nước này nâng cao hiệu quả của các loại kem dưỡng da. Bên cạnh đó, da sẽ mềm mịn, khô thoáng hơn hẳn sau khi thực hiện liệu trình này.

Nếu vẫn chưa tin tưởng vào phương pháp làm đẹp này, hãy theo dõi các tác dụng tuyệt vời mà xông hơi mặt mang đến sau đây.

Tác dụng của xông hơi da dầu nhờn

1. Làm sạch làn da kỹ lưỡng

Hơi nước mở rộng các lỗ chân lông trên da, làm sạch bụi bẩn và loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Bên cạnh đó, phương pháp này còn làm mềm mụn đầu đen, mụn đầu trắng giúp việc loại bỏ nhân mụn dễ dàng hơn rất nhiều.

Hướng dẫn xông hơi tại nhà để điều trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông giúp da dầu nhờn láng mịn, trắng hồng - Ảnh 1
Tác dụng đầu tiên mà xông hơi da mặt mang đến là làm sạch, ngăn ngừa khả năng nổi mụn - Ảnh: Internet

2. Tăng lưu thông máu

Hơi nước làm giãn mạch máu, nhờ đó sẽ tăng lưu lượng máu đến da mặt. Máu cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, rạng rỡ, điều trị mụn một cách tự nhiên và hiệu quả.

3. Tăng Hydrat da

Xông hơi có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời. Khi lỗ chân lông thông thoáng, chúng sẽ giải phóng các loại dầu nhờn giúp làn da mềm mịn mà không nhờn rít.

4. Tăng hấp thụ dưỡng chất

Thường xuyên xông hơi sẽ cải thiện khả năng thẩm thấu dưỡng chất vào da, tăng hiệu quả của mỹ phẩm. 

Hướng dẫn xông hơi tại nhà để điều trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông giúp da dầu nhờn láng mịn, trắng hồng - Ảnh 2
Xông hơi là biện pháp se khít lỗ chân lông trên da dầu nhờn - Ảnh: Internet

5. Tăng cường sản xuất collagen

Nhờ tác dụng tăng cường tuần hoàn máu lên tế bào da, dưỡng chất và oxy được đưa đến nhiều và nhanh hơn. Điều này sẽ thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

6. Thư giãn

Xông hơi mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn. Khi bạn thêm tinh dầu vào nước, không chỉ làm cho làn da bạn sáng lên mà còn làm dịu cảm giác căng thẳng, mệt mỏi.

Cách xông hơi da mặt tại nhà

Phương pháp 1: Xông hơi thông thường

Bước 1. Đặt một chiếc bát lớn trên bàn. Kéo ghế và điều chỉnh khoảng cách sao cho phù hợp khi ngồi xông hơi.

Bước 2: Trước hết, hãy buộc tóc thật gọn gàng. Dùng hỗn hợp tẩy tế bào chết rồi rửa lại mặt với nước và sữa dịu nhẹ.

Bước 3: Bắt đầu đun sôi nước lọc.

Bước 4: Khi nước đã sôi, bạn có thể thêm một vài loại thảo mộc như bạc hà, bạch đàn, hương thảo, hoa oải hương, hoa cúc vào. Ngoài ra, nếu không thích thảo dược, bạn có thể thay thế bằng tinh dầu tự nhiên. Đậy kín nắp khoảng 3 phút thì đổ hỗn hợp ra chiếc bát lớn đã chuẩn bị.

Bước 5: Đặt khăn bông lớn phủ khắp đầu, đặt mặt lên trên bát nước với khoảng cách phù hợp để tránh bỏng rát. Bắt đầu xông hơi.

Hướng dẫn xông hơi tại nhà để điều trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông giúp da dầu nhờn láng mịn, trắng hồng - Ảnh 3
Để đạt được hiệu quả tối ưu, đồng thời bảo vệ da, bạn không nên xông hơi quá 10 phút - Ảnh: Internet

Bước 6: Điều chỉnh khoảng cách theo nhiệt độ của nước, cuối xuống khi cảm thấy nước nguội dần. 

Bước 7: Thực hiện không quá 10 phút. Sau đó, dùng bông lau nhẹ khắp mặt, mát xa lại bằng viên đá lạnh.

Phương pháp 2: Sử dụng khăn bông

Bước 1: Ngâm chiếc khăn lông mịn và sạch sẽ trong nước đun tương tự phương pháp trên. Vớt ra, vắt khô.

Bước 2: Chọn vị trí phù hợp, ngồi thư giãn và bắt đầu phủ chiếc khăn ấm lên khắp mặt. 

Bước 3: Cứ 2 phút thì lấy khăn ra, nếu cảm thấy khăn đã nguội thì tiếp tục ngâm chúng vào nước đun. Thực hiện không quá 10 phút.

Hướng dẫn xông hơi tại nhà để điều trị mụn trứng cá, se khít lỗ chân lông giúp da dầu nhờn láng mịn, trắng hồng - Ảnh 4
Dùng khăn bông để xông hơi cũng là phương pháp thải độc, trị mụn trứng cá cho da dầu nhờn hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ xông hơi mặt theo 1 trong 2 phương pháp trên 2 - 3 lần, mụn trứng cá và lượng dầu nhờn sẽ giảm đi đáng kể giúp làn da mềm mại, khỏe đẹp.

Xông hơi trị mụn như thế nào để hiệu quả?

Xông hơi trị mụn như thế nào để hiệu quả?

Với những nguyên liệu từ thiên nhiên dễ tìm, ai cũng có thể chuẩn bị cho mình nồi nước dùng để xông mặt trị mụn này!

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