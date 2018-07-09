Đào thải độc tố tích tụ trong lỗ chân lông lâu ngày, điều trị tận gốc mụn, phục hồi làn da láng mịn bằng 2 cách xông hơi từ Nhật Bản

Chăm sóc da 09/07/2018 17:04

Ngoài mát xa, xông hơi là một trong những phương pháp cải thiện tình trạng làn da, đào thải độc tố nổi tiếng từ Nhật Bản.

Xông hơi là biện pháp lợi dụng hơi nước, kết hợp cùng thảo dược, nguyên liệu tự nhiên đào thải lượng độc tố, bụi bẩn trong lỗ chân lông. Điều này giúp làn da không chỉ đẹp mà còn khỏe mạnh. 

Xông hơi bằng lá trà xanh

Trà xanh là loại nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, chống viêm cùng hàm lượng lớn các axit tự nhiên, tinh dầu, khoáng chất, Vitamin. Do đó, xông hơi cùng loại lá này sẽ mang đến rất nhiều tác dụng như điều trị mụn, xóa mờ các dấu hiệu lão hóa, kéo căng da. Đồng thời, loại bỏ độc tố, giảm thiểu căng thẳng cực kì hiệu nghiệm. 

Đây là một trong những loại thảo dược mà phụ nữ không chỉ dùng để chăm sóc da từ bên ngoài mà còn bổ sung thường xuyên để cải thiện sức khỏe, hỗ trợ nuôi dưỡng nhan sắc từ bên trong.

Đào thải độc tố tích tụ trong lỗ chân lông lâu ngày, điều trị tận gốc mụn, phục hồi làn da láng mịn bằng 2 cách xông hơi từ Nhật Bản - Ảnh 1
Xông hơi bằng lá trà xanh giúp giải độc, nuôi dưỡng làn da cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có: 

- Vài lá trà xanh

- Vài giọt tinh dầu bạc hà

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Nước lọc

- Nồi lớn

- Khăn bông mềm lớn

Cách thực hiện: 

Lá trà xanh sau khi rửa sạch cho vào nồi, đổ nước lọc vào, đậy kín nắp và đun trên lửa vừa phải. Khi nước bên trong sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp, mở nắp cho tinh dầu bạc hà và dầu ô liu vào là có thể sử dụng. 

Trước khi xông hơi, hãy rửa thật sạch da mặt bằng nước muối sinh lí hoặc nước ấm. Sau đó, chọn vị trí thuận lợi, an toàn, úp mặt vào nồi nước trà xanh, phủ khăn bông lên trên. Thực hiện xông hơi đến khi nào nước hết bay hơi lên. 

Đào thải độc tố tích tụ trong lỗ chân lông lâu ngày, điều trị tận gốc mụn, phục hồi làn da láng mịn bằng 2 cách xông hơi từ Nhật Bản - Ảnh 2
Kiên trì xông hơi mặt bằng trà xanh, có thể kết hợp với chanh, sả, bạn sẽ sở hữu làn da cực kỳ đẹp - Ảnh: Internet

Dùng miếng bông tẩy trang lau nhẹ nhàng để lấy hết cặn bã từ lỗ chân lông tiết ra. Lấy viên đá lạnh mát xa nhẹ nhàng để kích thích se khít làn da. Cuối cùng, rửa lại da mặt bằng nước mát lạnh là hoàn thành. 

Nếu gặp phải vấn đều về mụn, bạn nên xông hơi 3 lần mỗi tuần. Ngược lại, làn da bình thường nên xông hơi với là trà xanh 1 hoặc 2 lần mỗi tuần. 

Xông hơi bằng rong biển

Tương tự như trà xanh, rong biển chứa lượng lớn chất chống oxy hóa tế bào giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ đẹp thanh xuân cho phụ nữ. Bên cạnh đó, loại thực vật biển này mang theo lượng natri clorua từ muối biển hỗ trợ điều trị mụn, tiêu viêm cực kỳ hiệu quả. 

Đào thải độc tố tích tụ trong lỗ chân lông lâu ngày, điều trị tận gốc mụn, phục hồi làn da láng mịn bằng 2 cách xông hơi từ Nhật Bản - Ảnh 3
Rong biển là nguyên liệu làm đẹp được phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có: 

- Vài lát rong biển tươi

- Nước lọc

- Quế 

Cách thực hiện: 

Cho quế vào nước, đun sôi trong chiếc nồi lớn. Trong lúc đun nước, đặt các miếng rong biển vào ngăn mát tủ lạnh. 

Cách xông hơi tương tự như phương pháp từ lá trà xanh. Tuy nhiên, sau khi mát xa bằng đá lạnh và rửa mặt lại với nước mát, bạn lấy rong biển đã đặt trong tủ lạnh ra đắp trực tiếp lên. Nằm thư giãn khoảng 10 - 15 phút nữa là hoàn thành. 

*Lưu ý: Tuy rong biển rất tốt nhưng nếu sử dụng dạng tươi, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu vì nguyên liệu này khá kén da, đặc biệt là da nhạy cảm. 

Chỉ cần xông hơi bằng các phương pháp từ phụ nữ Nhật Bản trên, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng và tươi trẻ. 

Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh

Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh

Thực hiện xông hơi với chanh và sả theo công thức này, sau thời gian ngắn, lớp nám, tàn nhang hay sạm da sẽ mờ hẳn, làn da sẽ trắng bóc không tì vết.

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