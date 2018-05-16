Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh

Chăm sóc da 16/05/2018 15:54

Thực hiện xông hơi với chanh và sả theo công thức này, sau thời gian ngắn, lớp nám, tàn nhang hay sạm da sẽ mờ hẳn, làn da sẽ trắng bóc không tì vết.

Từ xưa, xông hơi được biết đến là một phương pháp thanh lọc, thải độc cho cơ thể. Đến nay, nhiều nghiên cứu đã chứng minh, áp dụng cách này còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho da mặt. 

Tác dụng của xông hơi da mặt 

Đây là phương pháp tận dụng hơi nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông, đồng thời kích thích tuyến mồ hôi tiết ra nhiều hơn, điều này sẽ đẩy lượng bụi bẩn, bã nhờn, độc tố ra ngoài một cách triệt để. Làn da được thông thoáng, không vi khuẩn sẽ ngăn ngừa tối đa vấn đề nổi mụn nhọt, trứng cá, viêm, mẩn ngứa... hiệu nghiệm.

Xông hơi làm tăng tuần hoàn máu, nhờ đó khiến quá trình tái tạo tế bào mới diễn ra nhanh hơn giúp làn da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa tối đa. Hơn thế, tuần hoàn máu ổn định sẽ giúp da cải thiện sắc tố và trở nên trắng hồng, tươi trẻ. 

Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh - Ảnh 1
Xông hơi mang đến vô vàn lợi ích cho da mặt - Ảnh: Internet

Khi thêm sả và chanh vào nước để xông hơi, bạn còn nhận về nhiều tác dụng tuyệt vời khác. Lượng axit, Vitamin, chất kháng khuẩn, khử trùng trong chanh giúp điều trị, ngăn ngừa mụn cực kỳ hiệu nghiệm. 

Sả chứa lượng tinh dầu tự nhiên có vai trò ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin giúp xóa mờ vết nám nhanh chóng. 

Kết hợp mát xa đá lạnh sau khi xông hơi sẽ giúp se khít lỗ chân lông cực nhanh.

Đặc biệt, đối với những người đang mắc cảm cúm, đau đầu, xông hơi là cách để loại bỏ các vấn đề này hữu hiệu. 

Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh - Ảnh 2
Xông hơi da mặt bằng chanh và sả không chỉ giúp làm đẹp mà còn cải thiện sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách xông hơi da mặt tại nhà bằng chanh và sả

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 nhánh sả 

- 1 quả chanh tươi

- 1 ít muối mịn

- 1 lít nước lọc 

Cách thực hiện:

Sả rửa sạch, thái thành từng đoạn rồi đập dập. Đối với chanh, rửa sạch rồi thái thành lát mỏng. 

Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh - Ảnh 3
Nước xông hơi da mặt từ chanh và sả - Ảnh: Internet

Cho nước lọc vào nồi đun sôi, tiếp đó thêm các nguyên liệu đã sơ chế và muối vào, đợi khoảng 30 giây sau là có thể sử dụng được. 

Cách xông hơi da mặt:

Đầu tiên, đặt vị trí nồi sao cho thuận tiện và đảm bảo an toàn nhất. Tiếp đó, dùng chiếc khăn bông lớn phủ kín khắp đầu, áp mặt để hơi nước bay trực tiếp vào. Lưu ý, giữ khoảng cách phù hợp để tránh gây bỏng rát sau đó. 

Cho hai thứ này vào nước nóng để xông hơi mặt: Nám nặng cỡ nào cũng hết, da trắng bóc cực nhanh - Ảnh 4
Mỗi tuần bạn nên xông hơi da mặt với chanh và sả 2 lần - Ảnh: Internet

Thực hiện khoảng 10 - 15 phút thì dùng miếng bông mềm lau khô khắp da mặt để lấy đi bụi bẩn, bã nhờn từ lỗ chân lông tiết ra. Sau đó, lấy 2 viên đá lạnh mát xa mặt theo chuyển động tròn đến khi tan hết để kích thích se khít lỗ chân lông là hoàn thành. 

Kiên trì, chăm chỉ thực hiện phương pháp xông hơi da mặt này 2 lần mỗi tuần, mọi khuyết điểm trên làn da sẽ biến mất nhanh chóng.

Dưỡng mãi mà da không đẹp? Có thể do bạn chưa xông hơi đúng cách như chuyên gia nổi tiếng này chỉ dẫn

Dưỡng mãi mà da không đẹp? Có thể do bạn chưa xông hơi đúng cách như chuyên gia nổi tiếng này chỉ dẫn

Xông hơi là 1 trong những cách giúp da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng da. Theo bác sĩ da liễu nổi tiếng Dennis Gross, bạn nên xông hơi 1 đến 2 lần/tuần.

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