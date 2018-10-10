Cách chữa trị mụn đầu đinh ở mông nhanh hết không đau

Chăm sóc da 10/10/2018 15:29

Mụn đầu đinh mọc ở mông là nỗi kinh hoàng khiến chủ nhân phải chịu đau nhức, khó chịu mỗi khi ngồi hay nằm. Vậy làm cách nào để chữa trị mụn đầu đinh ở mông nhanh hết không còn đau đớn? Xem ngay những gợi ý dưới đây.

Mụn đầu đinh là mụn gì

Mụn đầu đinh hay còn gọi là mụn đinh râu là một loại mụn có đầu giống như chiếc đinh, đầu đen. Mụn có biểu hiện ban đầu là một mụn bé như hạt đậu, màu đỏ gây ngứa, khó chịu. Nguyên nhân gây ra mụn đó là viêm nang lông, tăng hoạt động của tuyến bã nhờn, da bị bít lỗ chân lông.

Mụn đầu đinh hay còn gọi là mụn đinh râu là một loại mụn có đầu giống như chiếc đinh, đầu đen
Mụn đầu đinh hay còn gọi là mụn đinh râu là một loại mụn có đầu giống như chiếc đinh, đầu đen

Mụn sẽ phát triển qua 3 giai đoạn sưng viêm → đau rồi thành ngòi → có mủ → thoát mủ, thoát nhân ra ngoài. Nếu không tiến hành chữa trị đúng cách thì mụn sẽ gây ra nhiều nguy hiểm.

Vì sao mụn đầu đinh lại mọc ở mông

Sở dĩ mụn đầu đinh mọc ở mông là do bởi vùng mông kém thông thoáng, dễ bị bít lỗ chân lông nên gây mụn. Một số nguyên nhân khác có thể kể đến như nội tiết, vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, dùng sản phẩm cho vùng kín không phù hợp, mặc quần áo quá chật hay ẩm ướt…

Cách chữa trị mụn đầu đinh ở mông đơn giản 

Có nhiều cách cả hiện đại lẫn dân gian để trị mụn nhọt ở mông khá ổn, dưới đây là một số phương pháp hiện đại nhanh chóng nhưng hiệu quả bất ngờ.

Bôi thuốc chống bội nhiễm để trị mụn nhọt ở mông
Bôi thuốc chống bội nhiễm để trị mụn nhọt ở mông
  • Vệ sinh vùng da mông luôn được sạch sẽ. Nên dùng các loại xà phòng có tính kháng khuẩn cao và dùng các loại sữa kháng khuẩn rửa nhẹ, hoặc có thể dùng nước muối pha loãng, thuốc tím pha loãng. Kiên trì dùng để thoa lên da 3 lần/ngày.
  • Bôi thuốc chống bội nhiễm Fucidine hay Eosine hoặc các thuốc bôi chứa tinh dầu tràm, tinh dầu trà xanh, Benzoyl peroxyl.
Để chữa mụn đầu đinh ở mông, có thể áp dụng các phương pháp với nguyên liệu an toàn và mức chi phí khá rẻ tại nhà
Để chữa mụn đầu đinh ở mông, có thể áp dụng các phương pháp với nguyên liệu an toàn và mức chi phí khá rẻ tại nhà
  • Dùng các loại muối biển, kem tẩy tế bào chết để giảm bớt thô, chai sần và hạn chế nguy cơ nổi mụn nhọt.
  • Dùng các loại quần chip có chất liệu mềm mại, dịu nhẹ, thấm hút tốt để tránh bị bí mồ hôi và gây mụn.
Dùng các loại quần chip có chất liệu mềm mại, dịu nhẹ
Dùng các loại quần chip có chất liệu mềm mại, dịu nhẹ
  • Áp dụng chế độ dinh dưỡng với nhiều rau xanh, hoa quả và tránh các thực phẩm chứa chất kích thích để không bị mụn.

Áp dụng cách dân gian chữa mụn nhọt ở mông

  • Đậu xanh

Đậu xanh có hiệu quả giải độc, tiêu viêm nên giúp loại bỏ mụn nhọt hiệu quả. Nghiền đậu xanh thành bột mịn và cất vào hũ để đắp trị mụn nhọt.

Nghiền đậu xanh thành bột mịn để đắp trị mụn nhọt
Nghiền đậu xanh thành bột mịn để đắp trị mụn nhọt

Cách dùng:

Mỗi ngày, trước khi đi ngủ hãy lấy ít bột đậu xanh để hòa với nước ấm cho sền sệt rồi đắp lên nốt mụn nhọt. Sau khoảng 30 phút, dùng khăn ẩm lau sạch bột đậu đi.

  • Tỏi

Tỏi có chứa chất kháng sinh cực mạnh. Dùng tỏi là cách tiêu sạch vi khuẩn và chữa mụn hiệu quả.

Giã nát vài tép tỏi và đắp lên vùng da bị mụn nhọt
Giã nát vài tép tỏi và đắp lên vùng da bị mụn nhọt

Để trị mụn hiệu quả, hãy giã nát vài tép tỏi và đắp lên vùng da bị mụn nhọt. Giữ tỏi trên nốt mụn ít nhất 10 phút. Kiên trì thực hiện 3-4 lần/ngày và kết hợp ăn tỏi sống để tăng hiệu quả trị mụn hơn.

  • Lá trầu không
Giã nát vài tép tỏi và đắp lên vùng da bị mụn nhọt
Lá trầu không có chứa hoạt chất giúp kháng khuẩn, tiêu viêm hiệu quả.

Rửa sạch 2-3 lá trầu rồi giã nát và đắp lên nốt mụn nhọt ở mông. Lưu lại trong khoảng 15 phút. Kiên trì thực hiện 2 lần/ngày.

Giã nát lá trầu và đắp lên nốt mụn nhọt ở mông
Giã nát lá trầu và đắp lên nốt mụn nhọt ở mông

Chỉ trong thời gian ngắn nốt mụn sẽ hoàn toàn biến mất mà không để lại thâm.

  • Lá sen

Lấy cuống lá sen đem rửa sạch rồi sắc lấy nước đặc. Dùng nước này rửa vùng mông có mụn. Sau đó, dùng lá sen rửa sạch và giã nát với cơm nếp, đắp lên chỗ mụn nhọt.

Cách chữa trị mụn đầu đinh ở mông hiệu quả bằng cuống lá sen
Cách chữa trị mụn đầu đinh ở mông hiệu quả bằng cuống lá sen

Dùng để đắp và thay 1 lần. Kiên trì thực hiện trong vài lần thì mụn sẽ tiêu và khỏi.

  • Rau mồng tơi

Mồng tơi có tính mát, thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm rất hiệu quả nên được dân gian sử dụng để chữa mụn khá phổ biến.

Công thức chữa trị mụn hiệu quả bằng lá mồng tơi
Công thức chữa trị mụn hiệu quả bằng lá mồng tơi

Để trị mụn nhọt ở mông, chỉ cần dùng lá mồng tơi còn tươi rửa sạch rồi giã nát, đắp lên mụn, thực hiện đều đặn 2-3 lần/ngày.

  • Lá ớt

Dùng lá ớt cũng là cách chữa trị mụn đầu đinh ở mông hiệu nghiệm.

Dùng lá ớt là cách giúp chữa mụn nhọt đang mưng mủ đau nhức hiệu quả
Dùng lá ớt là cách giúp chữa mụn nhọt đang mưng mủ đau nhức hiệu quả

Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm lá ớt, lá bồ công anh, lá tử vi, lá na, lá táo, mỗi thứ khoảng 20g, đem rửa sạch. Giã nát tất cả các nguyên liệu này với ít muối ăn rồi đắp vào mụn nhọt. Thay thuốc mỗi ngày một lần sẽ chữa mụn nhọt nhanh chóng.

Để chữa mụn đầu đinh ở mông triệt để, cần lưu ý chăm sóc cả bên ngoài và bên trong. Song song với việc áp dụng các phương pháp chữa trị, cần chú ý đến vệ sinh cá nhân và chế độ sinh hoạt hằng ngày, cách ăn uống. Tuyệt đối không dùng tay nặn mụn vì có thể khiến mụn sưng to và nhiễm trùng nguy hiểm hơn.

Mụn trứng cá dạng nang: Nguyên nhân và cách trị hiệu quả nhất

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