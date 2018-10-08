Mụn trứng cá dạng nang: Nguyên nhân và cách trị hiệu quả nhất

Chăm sóc da 08/10/2018 15:40

Mụn trứng cá dạng nang bọc gây đau đớn, sưng tấy và là loại mụn nặng nhất trong các loại mụn trứng cá. Thay vì chờ mụn tự lành, hãy áp dụng cách trị mụn trứng cá dạng nang dưới đây.

1. Mụn trứng cá dạng nang là gì?

Mụn trứng cá dạng nang hình thành do sự tắc nghẽn các lỗ chân lông trên da. Khi vi khuẩn tích tụ và gây nhiễm trùng sâu trong da sẽ dẫn đến nổi mẫn đỏ, sưng và có mủ. Nốt mụn khiến “khổ chủ” có cảm giác ngứa và đau. Khi vỡ ra, chúng sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn ở vùng da xung quanh khiến làn da dễ nổi nhiều mụn hơn.

Mụn trứng cá dạng nang là loại mụn gây ra nhiều đau đớn, sưng tấy và là loại mụn nặng nhất trong các loại mụn trứng cá
Mụn trứng cá dạng nang là loại mụn gây ra nhiều đau đớn, sưng tấy nghiêm trọng

Nếu nặn mụn không đúng cách sẽ gây sự nứt vỡ cấu trúc da và khiến làn da dễ bị nhiễm trùng và có thể để lại sẹo vĩnh viễn.

Mụn trứng cá dạng nang thường xuất hiện ở tuổi teen và những năm đầu của tuổi 20. Mụn không chỉ xuất hiện ở khuôn mặt mà còn ở cả ngực, lưng. Loại mụn này thường xuất hiện ở nửa dưới khuôn mặt và đàn ông dễ bị mụn hơn phụ nữ.

2. Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá dạng nang là gì?

  • Ngoài di truyền, sự tắc nghẽn các lỗ chân lông cũng thường là nguyên nhân dẫn đến hình thành vết mụn.
Mụn trứng cá dạng nang hình thành do sự tắc nghẽn các lỗ chân lông trên da
Mụn trứng cá dạng nang hình thành do sự tắc nghẽn các lỗ chân lông trên da

Sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể sẽ dẫn đến hình thành mụn. Hormone androgen được tiết ra nhiều có tác động ảnh hưởng đến các tuyến dầu trên da và khiến làn da tiết bã nhờn nhiều hơn.

Lượng dầu dư thừa sẽ gây kích thích hoạt động của các vi khuẩn trên da và khiến làn da dễ bị nhiễm trùng. Bên cạnh đó, nó còn khiến niêm mạc lỗ chân lông dày lên và tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn trong lỗ chân lông.

Testosteron cũng là một loại hormone kích thích da tiết dầu gây ra mụn trứng cá.

Dùng mỹ phẩm sai cách gây ra mụn

Dùng mỹ phẩm sai cách gây ra mụn

Ngoài ra có thể kể đến một số nguyên nhân:

  • Dùng mỹ phẩm gây bít tắc lỗ chân lông;
  • Dùng một số loại thuốc điều trị trầm cảm, trị rối loạn lưỡng cực và thuốc chống động kinh;
  • Hút thuốc lá.
  • Đeo các phụ kiện như băng-đô đeo trước trán hay ba lô;

3. Cách trị mụn trứng cá dạng nang hiệu quả

Thường xuyên rửa mặt sạch sẽ hay dùng các sản phẩm chăm sóc da hay dùng các loại thuốc bán không-kê-toa chỉ có thể mang đến hiệu quả với mụn trứng cá thông thường. Để điều trị mụn trứng cá dạng nang, cần thiết phải có phương pháp mạnh bằng thuốc uống trị mụn nhưng trước hết bạn nên đến gặp các bác sĩ để tư vấn kỹ hơn. 

  • Dùng Isotretinoin

Được biết đến như “thần dược” cho các loại mụn trứng cá, Isotretinoin có thể khiến các nốt mụn biến mất hoàn toàn và vĩnh viễn. Nên dùng đúng liễu và có cách sử dụng đúng. Loại thuốc này không được dùng cho phụ nữ có thai.

  • Dùng thuốc Spironolactone
Dùng thuốc Spironolactone
Dùng thuốc Spironolactone

Dùng thuốc Spironolactone có tác dụng ức chế hormone. Tuy nhiên, nó có tác dụng phụ gây lợi tiểu đối với cơ thể.

  • Uống thuốc kháng sinh

Đây là cách kiểm soát vi khuẩn và sự viêm nhiễm. Tuy vậy, kháng sinh thường chỉ có thể mang đến hiệu quả với một vài trường hợp.

  • Dùng các loại kem, nước rửa mặt chứa retinoid có hiệu quả  mở lỗ chân lông để thuốc kháng sinh phát huy công dụng;
Dùng các loại kem, nước rửa mặt chứa retinoid
Dùng các loại kem, nước rửa mặt chứa retinoid
  • Dùng thuốc ngừa thai để kiểm soát hormone;

4. Một số mẹo giúp kiểm soát và ngăn ngừa mụn trứng cá dạng nang

  • Khi bị mụn trứng cá dạng nang, nên tránh việc sờ lên nốt mụn khiến sự nhiễm trùng đi sâu và lan rộng hơn.
Tránh việc sờ lên nốt mụn khiến sự nhiễm trùng đi sâu và lan rộng hơn
Tránh việc sờ lên nốt mụn khiến sự nhiễm trùng đi sâu và lan rộng hơn
  • Biết các kiểm soát căng thẳng sẽ giúp tránh bị mụn hiệu quả. Vì stress và hormone có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên sẽ có tác động xấu đến tình trạng mụn.
  • Ngủ ngon, sâu giấc kết hợp luyện tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế dùng thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường.
Tránh dùng thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo
Tránh dùng thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo
  • Không nên phơi nắng quá lâu gây tổn hại nghiêm trọng cho làn da. Nên tránh nắng vào thời điểm giữa trưa và thoa kem chống nắng bảo vệ làn da trước khi ra đường.

Mụn trứng cá dạng nang gây mất thẩm mỹ và khiến người bệnh mất tự tin về bản thân. Hãy áp dụng những cách trị mụn trứng cá dạng nang hiệu quả vừa chia sẻ trên để mụn không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và có thể tránh bị sẹo do mụn để lại. Trường hợp mụn quá nặng tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn cách chữa trị.

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