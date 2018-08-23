Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ

Chăm sóc da 23/08/2018 15:30

Mụn trứng cá luôn là nỗi ám ảnh đối với các bạn gái, để điều trị vấn đề này nhanh chóng hơn, hãy thử áp dụng công thức từ thảo dược tự nhiên của Boldsky.

Các loại thảo dược như quế, nghệ từ lâu đã nổi tiếng với tác dụng điều trị mụn, viêm da. Do đó, nếu đã sử dụng nhiều phương pháp nhưng tình trạng da không khá lên, bạn có thể thử kết hợp các dược liệu tự nhiên. 

Theo nghiên cứu, quế cùng nghệ, chanh và mật ong là sự kết hợp tuyệt vời trong việc trị mụn trứng cá

Tác dụng của nghệ

Như chúng ta đều biết, nghệ có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về da hữu hiệu.

Loại củ quen thuộc này còn có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ các đốm đen và cải thiện tông màu da nhanh chóng vì lượng lớn chất chống oxy hóa. Loại chất này làm giảm sản xuất melanin trên da mặt, ngăn ngừa tình trạng nám, đồi mồi, tàn nhang...

Nhờ các chất kháng khuẩn, nghệ giúp điều trị mụn trứng cá mà không để lại sẹo thâm.

Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1
Nghệ là nguyên liệu có tác dụng điều trị mụn trứng cá hiệu quả mà không để lại sẹo thâm - Ảnh: Internet

Tác dụng của bột quế

Bột quế có tính chất sát trùng, chống nấm và làm se khít da, do đó điều trị mụn cực kỳ nhanh chóng. Loại nguyên liệu này còn chứa các chất tẩy tế bào chết giúp làm sáng da, xóa mờ những đốm đen.

Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 2
Tương tự như nghệ, bột quế giàu chất kháng khuẩn, chống viêm có tác dụng điều trị mụn trứng cá hữu hiệu - Ảnh: Internet

Tác dụng của nước chanh

Chanh rất giàu vitamin C giúp cải thiện tông màu da, loại bỏ các tế bào chết khỏi khuôn mặt của bạn. Nhờ nguồn chất có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, loại quả này giúp làm khô mụn trứng cá, từ đó loại bỏ tận gốc chúng nhanh chóng.

Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 3
Chanh giàu vitamin C giúp làm khô nhân mụn trứng cá - Ảnh: Internet

Tác dụng của mật ong

Mật ong cũng chứa chất có các đặc tính điều trị mụn và phục hồi sẹo thâm. Ngoài ra, loại mật tự nhiên này làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc, đồng thời cấp ẩm cho da. 

Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 4
Mật ong vừa điều trị mụn trứng cá vừa làm ẩm da hiệu quả - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ trị mụn trứng cá

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- ½ muỗng cà phê bột nghệ

- 1 muỗng cà phê bột quế

- 1 muỗng canh mật ong

- Một vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trong chiếc bát sạch, cho bột nghệ, bột quế, mật ong và nước cốt chanh đã chuẩn bị vào. Dùng muỗng trộn đều tất cả các thành phần đến khi chúng hòa quyện tạo thành hỗn hợp sánh mịn. 

Bạn có thể bảo quản hỗn hợp này trong tủ lạnh để sử dụng trong vòng 1 tuần. 

Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 5
Hỗn hợp trị mụn trứng cá từ bột quế, bột nghệ, mật ong và chanh - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Dùng nước muối sinh lý hoặc nước ấm vệ sinh da mặt bằng bông mềm. Tiếp đó, lấy một ít hỗn hợp trị mụn trứng cá đã làm thoa lên vùng da bị ảnh hưởng. Để yên trong vòng 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát rồi lau khô. Cuối cùng, có thể thoa kem dưỡng ẩm nếu da khô.

Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 6
Tình trạng mụn trứng cá sẽ giảm hẳn sau 2 tuần sử dụng phương pháp này - Ảnh: Internet

Bạn có thể sử dụng biện pháp điều trị mụn trứng cá này mỗi tuần 2 lần để nhanh hơn nhận được sự khác biệt của làn da.

 

7 hỗn hợp tự nhiên 'thần thánh' giúp điều trị tận gốc mụn trứng cá, phục hồi làn da trắng mịn cực nhanh

7 hỗn hợp tự nhiên 'thần thánh' giúp điều trị tận gốc mụn trứng cá, phục hồi làn da trắng mịn cực nhanh

Mụn trứng cá khiến làn da trông sần sùi, mất đi độ mềm mịn vốn có. Nếu muốn thoát khỏi vấn đề này nhanh chóng, bạn nên sử dụng các công thức tự nhiên từ Boldsky sau đây.

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