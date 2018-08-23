Dùng thuốc đặc trị nhưng mụn trứng cá vẫn nổi chi chít, thử thoa mặt nạ này 1 tuần, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ

Mụn trứng cá luôn là nỗi ám ảnh đối với các bạn gái, để điều trị vấn đề này nhanh chóng hơn, hãy thử áp dụng công thức từ thảo dược tự nhiên của Boldsky.
- Mụn trứng cá chi chít trên da mặt hay sau lưng đều được trị tận gốc nhờ 6 mẹo đơn giản này
- Không phải vitamin E, đây mới là dưỡng chất được ví như 'thần dược' đối với da nhạy cảm, dễ nổi mụn trứng cá
Các loại thảo dược như quế, nghệ từ lâu đã nổi tiếng với tác dụng điều trị mụn, viêm da. Do đó, nếu đã sử dụng nhiều phương pháp nhưng tình trạng da không khá lên, bạn có thể thử kết hợp các dược liệu tự nhiên.
Theo nghiên cứu, quế cùng nghệ, chanh và mật ong là sự kết hợp tuyệt vời trong việc trị mụn trứng cá.
Tác dụng của nghệ
Như chúng ta đều biết, nghệ có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về da hữu hiệu.
Loại củ quen thuộc này còn có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ các đốm đen và cải thiện tông màu da nhanh chóng vì lượng lớn chất chống oxy hóa. Loại chất này làm giảm sản xuất melanin trên da mặt, ngăn ngừa tình trạng nám, đồi mồi, tàn nhang...
Nhờ các chất kháng khuẩn, nghệ giúp điều trị mụn trứng cá mà không để lại sẹo thâm.
Tác dụng của bột quế
Bột quế có tính chất sát trùng, chống nấm và làm se khít da, do đó điều trị mụn cực kỳ nhanh chóng. Loại nguyên liệu này còn chứa các chất tẩy tế bào chết giúp làm sáng da, xóa mờ những đốm đen.
Tác dụng của nước chanh
Chanh rất giàu vitamin C giúp cải thiện tông màu da, loại bỏ các tế bào chết khỏi khuôn mặt của bạn. Nhờ nguồn chất có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, loại quả này giúp làm khô mụn trứng cá, từ đó loại bỏ tận gốc chúng nhanh chóng.
Tác dụng của mật ong
Mật ong cũng chứa chất có các đặc tính điều trị mụn và phục hồi sẹo thâm. Ngoài ra, loại mật tự nhiên này làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc, đồng thời cấp ẩm cho da.
Công thức mặt nạ trị mụn trứng cá
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- ½ muỗng cà phê bột nghệ
- 1 muỗng cà phê bột quế
- 1 muỗng canh mật ong
- Một vài giọt nước cốt chanh
Cách thực hiện:
Trong chiếc bát sạch, cho bột nghệ, bột quế, mật ong và nước cốt chanh đã chuẩn bị vào. Dùng muỗng trộn đều tất cả các thành phần đến khi chúng hòa quyện tạo thành hỗn hợp sánh mịn.
Bạn có thể bảo quản hỗn hợp này trong tủ lạnh để sử dụng trong vòng 1 tuần.
Cách sử dụng:
Dùng nước muối sinh lý hoặc nước ấm vệ sinh da mặt bằng bông mềm. Tiếp đó, lấy một ít hỗn hợp trị mụn trứng cá đã làm thoa lên vùng da bị ảnh hưởng. Để yên trong vòng 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát rồi lau khô. Cuối cùng, có thể thoa kem dưỡng ẩm nếu da khô.
Bạn có thể sử dụng biện pháp điều trị mụn trứng cá này mỗi tuần 2 lần để nhanh hơn nhận được sự khác biệt của làn da.