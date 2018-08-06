Mụn trứng cá chi chít trên da mặt hay sau lưng đều được trị tận gốc nhờ 6 mẹo đơn giản này

Baking soda (bột nở) là nguyên liệu có khả năng làm sạch da vô cùng tuyệt vời. Thực hiện rất đơn giản, trộn đều 3 phần baking soda và 1 phần nước, liều lượng vừa đủ dùng. Tiếp đó, rửa mặt với sữa thông thường rồi nhẹ nhàng dùng hỗn hợp baking soda mát xa da theo chuyển động tròn. Thực hiện khoảng 1 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Nếu muốn thoát khỏi mụn trứng cá trên da mặt hay vùng lưng một cách nhanh chóng, hãy áp dụng ngay 6 mẹo cực kỳ đơn giản sau đây.

Kết hợp muối, đường, mật ong và dầu dừa theo tỉ lệ đồng đều trong chiếc bát nhỏ. Trộn đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau thì thoa lên vùng lưng nổi nhiều mụn. Dùng tay mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút, giữ yên thêm 5 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Tính tẩy trong loại bột này sẽ giải phóng bụi bẩn, bã nhờn sâu trong lỗ chân lông ra ngoài giúp làn da sạch sẽ, khử trùng cho các nốt mụn hữu hiệu.

Hỗn hợp muối, đường, mật ong và dầu dừa giúp điều trị mụn trứng cá ở lưng rất nhanh chóng - Ảnh: Internet

3. Bổ sung vitamin A

Bác sĩ da liễu luôn khuyên phụ nữ chọn các loại kem dưỡng ban đêm có chứa vitamin A, hay còn gọi là retinol. Loại dưỡng chất này sẽ giúp bạn điều trị các vết rạn da, mụn trứng cá và nếp nhăn hữu hiệu.

Ngoài ra, kết hợp nước hoa hồng và vitamin A sẽ rất hữu ích trong việc xóa mờ sẹo, đặc biệt là sẹo do mụn trứng cá để lại. Tuy nhiên, nếu đang mang thai, bạn không được sử dụng các sản phẩm có vitamin A.

Bổ sung thực phẩm hoặc sử dụng mỹ phẩm giàu vitamin A là mẹo đơn giản giúp bạn điều trị nhanh chóng mụn trứng cá - Ảnh: Internet

4. Trị mụn trứng cá bằng dầu trà

Nhiều nghiên cứu chứng minh dầu cây trà rất tốt trong việc chống lại vi khuẩn, tác nhân xấu ảnh hưởng đến làn da. Nguồn dưỡng chất trong loại tinh dầu này làm giảm kích ứng, điều trị mụn trứng cá, làm dịu tình trạng viêm.

Ngoài việc dùng tinh dầu trà tự nhiên, bạn có thể chọn một loại gel trị mụn có chứa loại tinh dầu này để thay thế.

Tinh dầu cây trà có tác dụng điều trị mụn trứng cá, viêm da hiệu quả - Ảnh: Internet

5. Hỗn hợp bột yến mạch

Hãy thử thay thế sữa tắm thông thường bằng hỗn hợp từ bột yến mạch, sữa bột, đường nâu và thảo mộc tự nhiên.

Cách thực hiện rất đơn giản, trộn đều các nguyên liệu nêu trên trong chiếc bát lớn theo tỉ lệ đồng đều. Tiếp đó, thêm 10 - 15 giọt tinh dầu ô liu, 2 muỗng canh mật ong, trộn đều và sử dụng như sữa tắm thường ngày. Khi tắm, hãy mát xa nhẹ nhàng làn da, chú ý đến vùng da mắc phải mụn để hiệu quả đạt được cao hơn.

6. Cắt giảm lượng đường

Theo nghiên cứu, bổ sung nhiều đường, thói quen ăn ngọt có thể gây ra mụn, nếp nhăn, da xỉn màu và đẩy nhanh lão hóa. Do đó, cắt giảm đường, hạn chế ăn ngọt bằng cách bổ sung các loại trái cây sẽ thỏa mãn cảm giác thèm ăn, đồng thời cung cấp lượng chất chống oxy hóa lành mạnh ngăn ngừa lão hóa da.

Thay thế các loại trái cây chín mọng cho bánh ngọt, kẹo sẽ cung cấp cho làn da lượng chất chống oxy hóa dồi dào - Ảnh: Internet

Các bước chăm sóc da mụn hàng ngày

Bác sĩ da liễu đã chia sẻ các bước chăm sóc hàng ngày giúp làn da trông khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

Áp dụng theo các bước chăm sóc theo chuyên gia này sẽ mang đến cho bạn làn da căng mịn, rạng rỡ - Ảnh: Internet

1. Rửa sạch da mỗi ngày hai lần. Sử dụng các sản phẩm làm sạch phù hợp với lứa tuổi và loại da. Ngoài ra, không bao giờ đi ngủ mà chưa tẩy trang.

2. Dưỡng ẩm làn da bằng các loại kem dưỡng ẩm nhẹ, áp dụng công đoạn này sau khi tắm.

3. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày, ngay cả vào những ngày nhiều mây vì làn da của bạn vẫn tiếp xúc với tia cực tím.

4. Áp dụng kem dưỡng mắt vào ban đêm. Chọn dòng sản phẩm giàu vitamin A, C, E và K, chúng sẽ giúp ngăn ngừa nếp nhăn và quầng thâm.

Áp dụng các mẹo điều trị mụn trứng cá cùng cách chăm sóc hàng ngày trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ không tì vết.