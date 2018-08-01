Hướng dẫn chọn phấn phủ kiềm dầu dạng bột cho từng loại da: Xóa tan nỗi lo nổi mụn vì trang điểm

Trang điểm 01/08/2018 15:10

Lựa chọn phấn phủ kiềm dầu dạng bột theo các hướng dẫn từ Boldsky sẽ giúp lớp trang điểm trở nên mềm mịn, tự nhiên mà không bóng dầu.

Trang điểm là phương pháp "lên đời" nhan sắc hiệu quả và nhanh chóng, thế nhưng, những người sở hữu da nhạy cảm luôn phải đối mặt với vấn đề mụn, mẩn ngứa sau đó. Điều này bắt nguồn từ việc lựa chọn mỹ phẩm, phấn, kem nền... không phù hợp. 

Theo đó, để kiềm dầu và mồ hôi, tránh làm nhòe lớp trang điểm, phấn phủ dạng bột luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em. Tuy phát huy công dụng nhưng nếu không cẩn thận trong cách chọn lựa, món đồ makeup này chính là tác nhân khiến da nổi mụn, kích ứng. 

Hướng dẫn chọn phấn phủ kiềm dầu dạng bột cho từng loại da: Xóa tan nỗi lo nổi mụn vì trang điểm - Ảnh 1
Phấn phủ dạng bột có tác dụng kiềm dầu giúp lớp trang điểm mềm mịn, tự nhiên không bết dính - Ảnh: Internet

Đừng vội nản chí và từ bỏ makeup vì bài viết dưới đây sẽ đưa ra giải pháp giúp việc trang điểm chẳng còn gì đáng lo ngại nữa.

Bột phấn phủ kiềm dầu cho da nhờn

Đối với da nhờn, bột phấn phủ dạng mịn, có tác dụng thấm hút là lựa chọn lý tưởng nhất. Vì chúng có thể kiểm soát quá trình tiết dầu thừa rất hiệu quả. 

Làn da tiết nhiều dầu không nên sử dụng bột phấn phủ tạo độ bóng, có hạt tạo ánh nhũ, điều này sẽ làm da mặt trông bết dính, nhờn rít.

Ngoài ra, một thủ thuật nhỏ là hãy sử dụng kem lót kiềm dầu trước khi bắt đầu thoa kem nền và các công đoạn sau đó. Cách này giúp kiểm soát bài tiết dầu rất hiệu quả. 

Ngoài ra, trước khi bắt đầu trang điểm, bạn nên làm thông thoáng lỗ chân lông thật cẩn thận để chúng không bị tắc nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tiết dầu nhờn.

Hướng dẫn chọn phấn phủ kiềm dầu dạng bột cho từng loại da: Xóa tan nỗi lo nổi mụn vì trang điểm - Ảnh 2
Phấn bột phủ cho da nhờn phải có tính thấm hút mồ hôi, các hạt phải mịn. Điều này sẽ giảm bớt độ bóng dầu sau khi trang điểm - Ảnh: Internet

Bột phấn phủ kiềm dầu cho da khô

Bột phấn phủ cho da khô không nên có hạt quá mịn, điều này sẽ là da thêm thiếu nước. Đối với loại da này, tuyến mồ hôi hoạt động ít, nên bạn chỉ cần thoa phấn bột thật mỏng. Điều này sẽ làm cho khuôn mặt trông khỏe mạnh, không bị bóng, đồng thời tạo không gian cho lỗ chân lông thở. 

Ngoài ra, hãy bắt đầu trang điểm với các loại kem dưỡng ẩm. Để kem thấm vào sâu bên trong sẽ giúp lớp makeup thêm mịn màng, giữ da ngậm nước. 

Đối với da khô, nên sử dụng phấn phủ gốc khoáng, điều này sẽ giúp da thêm rạng rỡ và tươi tắn.

Hướng dẫn chọn phấn phủ kiềm dầu dạng bột cho từng loại da: Xóa tan nỗi lo nổi mụn vì trang điểm - Ảnh 3
Vì tuyến mồ hôi không hoạt động mạnh nên bạn cần chọn dạng phấn bột phủ bình thường, đồng thời thoa mỏng để lỗ chân lông có không gian thở - Ảnh: Internet

Bột phấn phủ cho làn da nhạy cảm

Sử dụng bột phấn phủ chiết xuất từ các loại khoáng sản. Đảm bảo rằng bột phấn không chứa các loại dầu làm mềm và sáp tự nhiên. Ngoài ra, tránh chọn sản phẩm có hương nước hoa và chất phần bảo quản.

Những người sở hữu làn da nhạy cảm nên chọn mỹ phẩm trang điểm nói chung, phấn phủ kiềm dầu dạng bột nói riêng không chứa chất acnegen. 

Đặc biệt, không cần phân tích khô hay nhờn, bạn nên đặt vấn đề nhạy cảm lên trước tiên để bảo vệ làn da một cách tốt nhất.

Hướng dẫn chọn phấn phủ kiềm dầu dạng bột cho từng loại da: Xóa tan nỗi lo nổi mụn vì trang điểm - Ảnh 4
Đối với da nhạy cảm, phấn phủ dạng bột không nên chứa thành phần acnegen - Ảnh: Internet

Ngoài yếu tố tính chất làn da, hãy đảm bảo bạn đã chọn loại bột phấn phù hợp với tông màu da. Nếu có tông màu da sáng, hãy lựa chọn phấn phủ màu hồng hoặc nhạt hơn da. Ngược lại, hãy dùng một loại bột phủ với tông màu cam hoặc vàng cho màu da tối.

Hy vọng những phân tích, hướng dẫn trên sẽ giúp bạn sở hữu được lọ phấn phủ kiềm dầu dạng bột phù hợp, từ đó có được lớp trang điểm hoàn hảo, tự nhiên và lâu trôi.

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