Nếp nhăn ở mắt xuất hiện khi cười là dấu hiệu của quá trình lão hóa, khiến phái đẹp trông già hơn tuổi. Để xóa được những nếp nhăn này bạn hãy áp dụng ngay những cách sau đây.

Đã là phụ nữ ai cũng sợ sự “tàn phá” của thời gian, lo lắng mỗi khi nếp nhăn xuất hiện, nhất là nếp nhăn vùng mắt. Nếu không có cách để “ngăn chặn” thì nếp nhăn ngày xuất hiện càng nhiều và khó có thể “tiêu tan”. Hơn nữa, vùng da mắt rất mỏng manh, không có tuyến nhờn và tuyến mồ hôi nên rất dễ bị khô và nhanh chóng bị lão hóa. Vùng da mắt cũng hoạt động nhiều nên dễ bị tác động, các nếp nhăn cũng thường xuất hiện sớm hơn so với những khu vực khác. Nếp nhăn khi cười ở mắt khiến các chị em trông già nua Để hạn chế tình trạng này, đầu tiên các chị em hãy giúp da vùng mắt loại bỏ bụi bẩn, thông thoáng lỗ chân lông. Từ đó da sẽ hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn, trở nên mịn màng, tươi trẻ, các nếp nhăn cũng được giảm thiểu. Để đảm bảo an toàn và tốt cho vùng da này, các chị em nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết bằng những nguyên liệu thiên nhiên như: bột yến mạch, bã cà phê, sữa chua không đường… Ngoài ra, có thể sử dụng các loại sản phẩm phẩm dạng gel, dạng hạt li ti tích hợp thêm các dưỡng chất cân bằng da đã được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành giúp da mềm mại, không bị khô rát.

Sau khi tẩy tế bào chết thì giữ ẩm là việc làm vô cùng cần thiết nếu muốn làm mờ các nếp nhăn ở mắt khi cười hiệu quả. Khi càng thiếu ẩm, da sẽ càng khô, khiến các rãnh, nếp nhăn, nhất là ở phần đuôi mắt ngày càng hằn rõ. Vì thế, các chị em đừng quên sử dụng các cách dưới đây để dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt hàng ngày, giúp da căng mượt, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới. Cách làm mờ nếp nhăn ở mắt khi cười với nha đam Nha đam trị nếp nhăn quanh mắt hiệu quả Nha đam là một nguyên liệu tuyệt vời để dưỡng ẩm. Nó chứa Polysaccharid giúp làn da tăng cường hệ miễn dịch cung cấp dưỡng chất cho da khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình giảm nếp nhăn vùng mắt nhanh chóng. Bên cạnh đó, những loại axit béo chưa bão hòa có trong nha đam như axit gama inoleic, acemannan… có tác dụng rất tốt trong việc giảm hiện tượng dị ứng của da và làm lành vết thương, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông giúp da vùng mắt mềm mại. Ngoài ra, nha đam có chứa đến 12 loại vitamin như A,C,E, B1,B5, B6,B12… giúp chống oxy hóa và kích thích sản sinh collagen để làn da căng mịn, giảm nếp nhăn vùng mắt nhanh chóng.

Để xóa nếp nhăn vùng mắt khi cười các chị em hãy lấy phần gel bên trong lá nhan đam nghiền nhuyễn sau đó thoa lên vùng da quanh mắt, massage nhẹ nhàng và thư giãn trong 15-20 phút, rồi rửa mặt với nước lạnh. Chỉ cần kiên trì thực hiện 2 – 3 lần /tuần các chị em sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, làn da căng mịn, tươi trẻ rạng rỡ , làm nếp nhăn ở mắt mờ đi. Làm mờ nếp nhăn ở mắt bằng đu đủ Đu đủ chứa một lượng lớn vitamin A, C, các chất dinh dưỡng và enzym tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường độ đàn hồi, giúp da tươi trẻ và xóa mờ các nếp nhăn ở mắt hiệu quả. Để áp dụng cách này, các chị em hãy xay nhuyễn một miếng đu đủ, sau đó trộn đều với ba muỗng sữa chua rồi mang thoa đều lên da, đồng thời massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước. Đu đủ cũng có tác dụng trị nếp nhăn rất tốt Hỗn hợp này có tác dụng kép, không chỉ kích thích cho lớp collagen hình thành giúp làm hết nếp nhăn quanh vùng mắt khi cười mà còn ẩm mịn, trắng sáng hơn. Với cách này các chị em cần kiên trì thực hiện mỗi tuần 2 – 3 lần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất. Khi áp dụng các cách này, các chị em cần phải tránh nắng thật kỹ để bảo vệ vùng da mắt tốt hơn, không bị tác động bởi các tia UV, gây sạm màu, khô nám dễ hình thành nếp nhăn. Trên đây là một số cách làm mờ nếp nhăn ở mắt khi cười hiệu quả, các chị hãy lưu lại vào sổ tay của mình, giúp các mao mạch ở khu vực mắt hoạt động tốt hơn, đồng thời hỗ trợ hệ bạch huyết lưu thông trơn tru hơn, làm đầy các nếp nhăn, tạo ra sự tươi trẻ cho phái đẹp.

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