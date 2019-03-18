Cách xóa mờ nếp nhăn quanh khóe miệng giúp bạn trẻ ra vài tuổi

Nếp nhăn quanh khóe miệng là dấu vết của sự lão hóa theo thời gian, bạn có thể áp dụng một số cách xóa mờ nếp nhăn quanh miệng để chống lại sự lão hóa da.

Thông thường, phụ nữ sẽ có nhiều nếp năn quanh khóe miệng hơn đàn ông do tuyến bã nhờn sản xuất ít. Hơn nữa, phụ nữ cũng có khá ít mạch máu tại vùng môi, khiến cho lưu lượng máu đến khu vực này ít, lưu lượng này càng ít hơn khi các chị em bước vào tuổi mãn kinh. Theo thời gian, quá trình da bị lão hóa xảy da, hàm lượng chất keo cũng giảm đi, khiến da bớt săn chắc, má xệ xuống, nếp nhăn khóe miệng càng nhiều lên. Chính vì vậy, để xóa mờ nếp nhăn quanh khóe miệng nhanh chóng, trông tươi trẻ và rạng người hơn thì các chị em hãy thực hiện ngay các tuyệt chiêu đơn giản dưới đây: Tập thể dục thường xuyên cho vùng xung quanh miệng Tập thể dục là một cách để ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, giúp xóa mờ nếp nhăn quanh khóe miệng hiệu quả. Chính vì vậy, các chị em cần kết thân với các bài tập thể dục xung quanh miệng nhanh chóng, nhằm ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn.

Tập thể dục cho vùng quanh miệng Các chị em hãy đặt nhẹ nhàng 2 ngón tay giữa của hai bàn tay vào giữa trung nhân môi trên. Phần còn lại của 2 ngón tay cái thì lướt chỉ điểm theo cằm, trên môi. Mọi điểm kết thúc của 2 ngón tay cái đều trượt xuống khóe miệng. Cứ thực hiện động tác này lặp đi lặp lại 10 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau khi thực hiện xong động tác trên, các chị em hãy nghỉ ngơi một chút rồi sau đó đổi động tác. Lấy ngón tay của hai bàn tay nhẹ nhàng massage vào giữa môi dưới cho đến tận viền môi ngoài cùng, các ngón tay còn lại thì massage cho cằm, 2 môi được mím chặt. Các chị em trượt ngón tay hướng tới 2 khóe miệng. Động tác này cũng lặp đi lặp lại 10 lần. Mỗi ngày đều thực hiện các động tác này, các chị em sẽ thấy các nếp nhăn vùng khóe miệng sẽ mờ dần đi trông thấy.

Sử dụng kem chống nhăn Sử dụng thêm kem chống nhăn Để tăng hiệu quả xóa nếp nhăn vùng khóe miệng, trong quá trình tập thể dục cho vùng miệng các chị em nên sử dụng kết hợp loại kem chống nhăn. Bởi vì kem chống nhăn đều có thành phần collagen, một chất tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể dưới da để giữ cho da săn chắc, giảm sự xuất hiện các nếp nhăn. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kem chống nhăn, để tránh mua phải hàng kém chất lượng các chị em chỉ nên tin dùng những sản phẩm nào có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi doanh nghiệp có uy tín. Đặc biệt nên ưu tiên chọn những sản phẩm đã được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Tẩy tế bào chết cho da Tẩy tế bào da chết là bước chăm sóc da không thể bỏ qua nếu như muốn nhanh chóng xóa mờ nếp nhăn quanh khóe miệng hiệu quả. Việc tẩy da chết sẽ giúp da loại bỏ bụi bẩn, làm thông thoáng lỗ chân lông, dễ hấp thụ được nhiều dưỡng chất trở nên mịn màng, tươi trẻ, các nếp nhăn cũng giảm thiểu. Để đảm bảo an toàn, không gây dị ứng, các chị em nên sử dụng một số loại mặt nạ tẩy tế bào chết để xóa nếp nhăn khóe miệng từ thiên nhiên như: bột yến mạch, bã cà phê, sữa chua không đường… Ngoài ra cũng có thể sử dụng các sản phẩm dạng hạt nhỏ có tích hợp thêm vai trò dưỡng ẩm, giúp cân bằng da, giúp da mềm mại, không bị khô rát. Tẩy tế bào chết để giảm thiểu nếp nhăn vùng khóe miệng Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý Làn da không chỉ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài mà còn ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố bên trong như dinh dưỡng. Vì vậy để đẩy lùi quá trình lão da, xóa mờ nếp nhăn vùng khóe miệng, việc bổ sung chất dinh dưỡng cho da ngay từ bên trong cũng rất cần thiết. Do đó, các chị em nên cung cấp các thực phẩm giàu vitamin để giúp ngăn ngừa nếp nhăn khóe miệng hiệu quả: - Vitamin A: Giúp chống oxy hóa, nuôi dưỡng da luôn tươi trẻ, tăng độ đàn hồi cho da. Các chị em có thể bổ sung loại vitamin này thông qua các loại thực phẩm là gấc, đu đủ, củ dền… - Vitamin C: Đây là loại vitamin có tác dụng thúc đẩy quá trình sinh sản collagen, làm mờ các nếp nhăn. Vitamin C có nhiều trong cam, bưởi, chanh, nho, dâu tây, kiwi… - Vitamin E: Có tác dụng chống gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa diễn ra sớm. Loại vitamin này có thể bổ sung từ yến mạch, đậu nành, viên uống…

Ghi nhớ năm điều cốt lõi về lão hóa da mặt ở tuổi 40 Khi da mặt bạn có nhiều nếp nhăn, khô, lỗ chân lông to và đốm nâu... chứng tỏ bạn đang già đi. Ở tuổi 40, đây là thời điểm da cần chăm sóc đặc biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-xoa-mo-nep-nhan-quanh-khoe-mieng-giup-ban-tre-ra-vai-tuoi-318734.html