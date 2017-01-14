Cách làm mặt nạ collagen từ da heo - bí kíp trẻ đẹp của phụ nữ Hàn

Nếu như ở Nhật Bản có bà nội trợ Masako Mizutani nổi tiếng vì diện mạo yêu kiều như thiếu nữ dù đã ngoài 40 thì người Hàn Quốc cũng có quyền tự hào về “phù thủy sắc đẹp” Ma Seung Gi của mình. Người ta biết đến cô lần đầu tiên qua chương trình truyền hình tìm kiếm những nhân vật trẻ trung hơn tuổi thật, cuộc thi Dongan Contest trên kênh SBS.

Kỳ thực, Ma Seung Gi rất ngại xuất hiện trên truyền hình vì tính cách cô vốn hay ngượng ngùng và hướng nội. Chính các nhà sản xuất chương trình đã tìm gặp và thuyết phục cô. Họ khen cô xinh đẹp chẳng kém gì những diễn t? vi ên, ca sĩ thần tượng đang được công chúng ái mộ nhất hiện nay. Thế là Ma Seung Gi mềm lòng ngay lập tức. Thêm vào đó, cô nghĩ sự nổi tiếng sẽ có lợi cho sự nghiệp của mình và biết đâu nếu may mắn giành chiến thắng thì số tiền thưởng hấp dẫn có thể giúp cô trang trải phần nào chi phí học hành đắt đỏ cho 2 đứa con.

Thoạt nhìn qua, ai cũng đoán Seung Gi chỉ mới ngoài 20 hoặc cùng lắm là vừa tốt nghiệp đại học. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt ngây thơ thanh tú, làn da căng mịn và phong cách thời trang trẻ trung, trông cô nổi bật nhất trong tất cả những thí sinh ngày hôm ấy. Khỏi phải nói các khách mời trên trường quay và khán giả đang xem đài ngỡ ngàng thế nào khi biết Ma Seung Gi đã bước sang tuổi 45 và là bà mẹ 2 con thứ thiệt. Con trai cô năm nay tròn 18 và con gái đang học trung học. Chưa hết, Seung Gi còn sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ, chỉ 56cm, mà ngay cả những người mẫu nổi tiếng cũng phải ghen tị.

Ma Seung Gi đã bước sang tuổi 45 và là bà mẹ 2 con thứ thiệt

Ma Seung Gi đã không giành chiến thắng. Người thắng cuộc là một cụ ông ngoài 70 có thân hình hoàn mỹ như bức tượng đồng. Tuy nhiên, cô vẫn rất nổi tiếng vì vẻ ngoài đặc biệt trẻ trung của mình. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi kể từ đó. Các công ty mỹ phẩm đua nhau mời Ma Seung Gi làm người đại diện. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo ùn ùn kéo đến biến cô từ một phụ nữ trung niên bình thường thành ngôi sao đắt giá. Thậm chí Seung Gi còn được tham gia vào những lớp huấn luyện diễn xuất cấp tốc. Trong tương lai không xa, khán giả sẽ có thể thỏa thích ngắm nhìn cô trong những bộ phim truyền hình. Fan hâm mộ ưu ái gọi cô bằng biệt danh “phù thủy sắc đẹp” của Hàn Quốc. Khi Ma Seung Gi đi ngoài đường, người ta chạy theo chỉ để liếc trộm một cái hoặc đến tận nơi trầm trồ khen ngợi làn da đẹp của cô. “Chị ấy chăm sóc da khéo quá. Tôi mới gần 40 mà không trẻ trung được bằng một phần chị ấy đấy”, nhiều phụ nữ xuýt xoa thán phục.

Mặt nạ từ bì lợn

Khác với nhiều mỹ nhân chỉ thích “đẹp một mình”, Ma Seung Gi rất hào phóng chia sẻ bí quyết với khán giả. Chỉ có điều, bí quyết ấy cũng khiến người ta sửng sốt chẳng kém gì vẻ ngoài của cô. Để giữ mãi nét thanh xuân trên gương mặt, giống như bao phụ nữ khác, Seung Gi phải chăm sóc làn da rất kì công. Nhưng thay vì chỉ rửa sạch mặt, bôi kem dưỡng da hay đắp vài lát dưa chuột, cô đã tự chế cho mình loại mặt nạ độc nhất vô nhị từ thứ nguyên liệu đặc biệt, chính là da lợn. Đó là một “phát minh” tình cờ từ nhiều năm trước của bà mẹ hai con.

Seung Gi vốn rất thích ăn bì lợn. Cô nghĩ đó là món ăn vừa ngon miệng vừa vô cùng bổ dưỡng. Chính vì thế, sáng nào cô cũng dậy thật sớm, ra chợ chọn mua những miếng bì tươi nhất để đem về chế biến bữa cơm cho gia đình. Thế nhưng các con của Seung Gi lại không hề “khoái” món này và chẳng bao giờ chịu ăn hết khẩu phần của mình. Đem bỏ đi thì thật là lãng phí. Vì vậy, cô bắt đầu tính đến việc tận dụng chúng vào việc khác nữa. Bất cứ thứ gì tốt cho cơ thể cũng có lợi cho làn da, Seung Gi tự nhủ như thế và cô quyết định biến bì lợn thành một thứ mặt nạ làm đẹp. Thật không ngờ, kết quả thu được tuyệt vời ngoài sự mong đợi của cô. Bì lợn giúp da mặt Seung Gi trở nên mịn màng, săn chắc và tràn trề sức sống hơn hẳn.

Bì lợn giúp da mặt Seung Gi trở nên mịn màng, săn chắc và tràn trề sức sống hơn hẳn

Để chứng minh sự thần kỳ của loại mặt nạ độc đáo này, Ma Seung Gi đã tự tay đắp thử cho chị gái của mình. Bì lợn mua về, cô rửa thật sạch rồi để ráo nước. Nếu còn dính lông, cô sẽ cẩn thận nhổ cho bằng hết. Tiếp đó, cô bỏ vào nồi, đổ ngập nước và đun sôi. Sau khi đậy vung để hầm miếng bì lợn với lửa vừa trong vòng một tiếng đồng hồ, Seung Gi vớt ra cho chảy bớt nước. Bước kế tiếp, khi miếng bì lợn còn nóng, tùy theo điều kiện của mình, chị em có thể cho vào máy xay hoặc dùng chày cối giã thật nhanh tay cho đến khi nó nhuyễn ra thành một hỗn hợp sền sệt, mềm và dính như thạch. Sau đó, ngay lập tức dùng chổi quét đều hỗn hợp này lên khắp mặt. Phải hoàn thành tất cả lúc nguyên liệu còn ấm bởi vì chỉ cần nguội đi một chút, mặt nạ sẽ nhanh chóng đông lại. Tuy nhiên, tuyệt đối tránh tiếp xúc với da nếu bì lợn đang ở nhiệt độ quá cao, có thể gây bỏng rát hoặc làm lỗ chân lông nở to. Chính vì thế, việc căn thời gian cho chuẩn xác là rất quan trọng.

Video hướng dẫn

Khi lớp mặt nạ bắt đầu đông lại, Seung Gi tiếp tục xoa đều một chút nước mát lên khắp mặt rồi vỗ nhẹ để cho chất dinh dưỡng dễ dàng thẩm thấu hết vào da. Khoảng 20 phút sau, cô từ từ bóc mặt nạ ra, không quên nhắc nhở mọi người lưu ý đừng lột quá mạnh kẻo làm tổn thương làn da mỏng manh. Quả nhiên, gương mặt cô hồng hào, tươi tắn và săn chắc hơn hẳn. Chị gái của cô tuy chỉ mới sử dụng lần đầu tiên nhưng làn da cũng được cải thiện rõ rệt.

Thực tế, tác dụng thần kỳ của mặt nạ từ bì lợn không phải là vô căn cứ. Từ lâu, da heo đã được biết đến như một nguồn thực phẩm rất giàu collagen, loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các mô thịt trong cơ thể con người. Thậm chí ngày nay, phụ nữ ở các nước phát triển còn đua nhau sử dụng thực phẩm chức năng có chứa collagen chiết xuất từ bì lợn để làm đẹp da và tóc. Tuy nhiên, trực tiếp đắp thử “collagen tươi” này lên mặt như Ma Seung Gi thì quả là độc nhất vô nhị. Cô bật mí thêm, việc tập luyện yoga và massage thường xuyên cũng giúp làn da sáng đẹp hơn rất nhiều.

Bên cạnh gương mặt kiều diễm không vướng chút dấu vết thời gian, để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ của mình, Seung Gi còn hết sức chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện, giữ gìn vóc dáng mảnh mai, cân đối. Thay vì cơm trắng như người bình thường, cô thường trộn lẫn đỗ đen với gạo theo tỉ lệ 1:4 dùng để nấu ăn mỗi bữa. Đỗ đen có công dụng thần kỳ trong việc giải độc và ngăn ngừa lão hóa.

Thêm vào đó, nó còn cung cấp cho cơ thể rất nhiều loại vitamin thiết yếu. Chưa hết, vòng eo 56cm đáng mơ ước của Ma Seung Gi là kết quả của việc kiên trì tập luyện 200 lần động tác gập bụng mỗi ngày. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, cô sẽ nằm thẳng, hai bàn chân tì dưới ghế hoặc nhờ ai đó giữ chặt, hai tay để ở phía sau đầu rồi từ từ dùng cơ bụng nâng người ngồi dậy.

Tất cả các bí quyết của cô đều không hề khó thực hiện, song để đạt được kết quả tuyệt vời như ngày hôm nay rõ ràng là nhờ vào sự kiên trì đặc biệt. Ma Seung Gi không phải là phù thủy, cô chỉ là một phụ nữ bình thường với ý chí quyết tâm hiếm thấy.