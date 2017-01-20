Bôi thứ này buổi tối, môi hồng hào căng mọng ngay hôm sau tha hồ đón Tết

Chăm sóc da 20/01/2017 15:54

Đây là bí quyết giúp bạn có đôi môi hồng hào, tươi trẻ hơn bất cứ loại son đắt tiền nào.

Làn môi mỏng manh của bạn mỗi ngày phải chịu rất nhiều tác động từ bên ngoài như ô nhiễm môi trường, son môi nhiễm chì, khiến môi trở nên thô ráp và thâm sạm. Ngoài ra, một số  người có làn môi thâm bẩm sinh do cơ địa hoặc do sắc tố da. 

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Nguyên liệu cần có:

- 2 thìa đường cát

- 2 thìa cafe mật ong

- 1 thìa dầu dừa

- 1 quả chanh

- 1 năm rau mùi (ngò ta)

Cách làm:

Để làm hồng môi, chúng ta cần chuẩn bị 2 hỗn hợp, tẩy tế bào chết và dưỡng môi. Trong 2 công thức này, chúng ta sử dụng đường cát, dầu dừa, mật ong. Đây là những nguyên liệu tự nhiên có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như Vitamin A, C, E. Đường cát là chất tẩy tế bào chết vật lý, nhẹ nhàng lấy đi những phần da môi khô, bong tróc và thâm sạm.

Hỗn hợp 1: Hỗn hợp tẩy da chết

Trộn 2 thìa cà phê đường cùng 2 thìa cà phê mật ong với 1 thìa canh nước cốt chanh tươi. Khuấy đều để có hỗn hợp sệt. 

Hỗn hợp 2: Hỗn hợp dưỡng môi 

- Đầu tiên, bạn nhặt và rửa rau mùi, bỏ đi phần cuống già và lá sâu, giã nát cho nhuyễn. Thêm vào hỗn hợp 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh trộn đều.

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Cách sử dụng:

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta dùng một chiếc khăn vải màn, loại mềm mại, nhúng vào  nước ấm sau đó chà nhẹ lên môi nhiều lần trong khoảng 2 phút. 

Bước 2: Sau đó, dùng hỗn hợp 1 thoa lên môi, massage theo chuyển động tròn để lấy sạch đi lớp tế bào da chết.

Bước 3: Sau khi tẩy tế bào chết vài phút, bạn lấy  khăn ướt lau sạch đường trên môi

Bước 4: Tiếp theo, dùng tăm bông nhúng vào hỗn hợp ở bát thứ hai, thoa đều đồng thời massage nhẹ nhàng cho đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn, thoa thêm một lần nữa.

Nên dùng sử dụng phương pháp này vào buổi tối, làm liên tục trong vòng 1 tuần để có kết quả tốt nhất.

Chú ý:

- Không nên sử dụng son chứa chì hay các sản phẩm không rõ nguồn gốc suất xuất xứ, tránh gây đến tình trạng đổi màu hắc sắc tố làn da môi.

- Uống nhiều nước, ít nhất 2 lít mỗi ngày để đảm bảo da môi không bị khô

- Tăng cường ăn nhiều trái cây, rau củ để bổ sung Vitamin A, E, C cho môi

(Nguồn: Style Craze)

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