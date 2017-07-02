Bí mật của phụ nữ Nhật: Làm trắng da mặt sau 1 đêm duy nhất chỉ cần bôi thứ này

Đã từ rất lâu, một làn da trắng hồng, căng mịn không tì vết vẫn là chuẩn mực cái đẹp đối với người Châu Á, đặc biệt là các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Để có làn da đẹp như vậy,t? việc chăm sóc, nuôi dưỡng cũng phải tuân theo một chế độ nghiêm khắc bao gồm cả nuôi dưỡng từ bên trong và từ bên ngoài. Đặc biệt là phụ nữ Nhật, những người sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng cho dù ở tuổi 40-50, lại càng tập trung vào các phương pháp dưỡng da như chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên, môi trường trong sạch và đặc biệt là làm đẹp từ thiên nhiên.

Từ rất nhiều thế kỷ về trước, khi chưa có các loại mỹ phẩm hiện đại như bây giờ, các cô gái Geisha Nhật đã sử dụng 3 nguyên liệu cực kỳ phổ biến để dưỡng da là trà xanh, nước gạo và mật ong. Đặc tính nổi bật nhất của chúng là chống lão hóa, giảm thâm nám, làm trắng da tự nhiên đồng thời dưỡng ẩm cho da hiệu quả. Sở dĩ họ thường kết hợp 3 nguyên liệu này với nhau vì chúng có tính bổ sung và bù trừ. Trong khi trà xanh và nước gạo làm trắng da nhưng thường gây khô da thì mật ong giúp cho da đủ độ ẩm cần thiết.