Bật mí 15 cách làm đẹp da mặt từ nguyên liệu thiên nhiên

Cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên từ lâu đã được nhiều chị em áp dụng bởi tính hiệu quả và an toàn của nó. Những cách làm đẹp từ các nguyên liệu thiên nhiên như trứng gà, sữa chua, dầu oliu, chanh, bia,...thường không gây ra dị ứng như mỹ phẩm nên được ưa chuộng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí với bạn 15 cách làm đẹp da mặt đơn giản, tiết kiệm và an toàn ngay tại nhà.

Lòng trắng trứng gà có nhiều enzyme giúp mềm mịn da, kháng khuẩn và trị mụn tuyệt vời. Trứng còn chứa nhiều collagen giúp ngăn ngừa lão hóa cho da. Bí kíp làm đẹp da mặt bằng trứng gà như sau: Trộn lòng trắng trứng gà với 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu dừa. Bôi hỗn hợp đều lên mặt và thư giãn 20 phút, sau đó rửa mặt lại với nước sạch. Mật ong và dầu dừa sẽ giúp cấp ẩm cho da đồng thời bảo vệ da.

Một trong những bí quyết làm đẹp da mặt tại nhà mà nhiều chị em tin tưởng đó chính là thần dược “sữa chua”. Sữa chua có nhiều lợi khuẩn nuôi dưỡng da từ bên trong. Bạn chỉ cần bôi một lớp sữa chua mỏng lên da rồi thư giãn 20 phút. Cuối cùng, rửa mặt lại với nước ấm hoặc nước mát.

Trứng gà chứa nhiều enzyme giúp da mềm mịn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Làm đẹp da mặt bằng chanh

Chanh chứa nhiều axit, giúp làm sạch da và trị mụn, giúp da sáng lên nhanh chóng. Bạn có thể kết hợp chanh với một số nguyên liệu khác như mật ong, sữa chua,...trộn đều chúng lên rồi thoa lên da.

Cách 4: Làm đẹp da bằng dầu ô liu

Dầu ô liu chứa nhiều chất béo có lợi cho sắc đẹp và sức khỏe, đặc biệt là cấp ẩm cho da khô, nhất là vào mùa đông. Bên cạnh đó, dầu oliu còn giúp loại bỏ các tế bào da chết và giúp bạn lấy lại làn da mềm mại. Thoa dầu oliu lên mặt trước khi đi ngủ. Có thể đắp mặt nạ bằng dầu oliu trong 30 phút hay để qua đêm tùy thuộc vào từng loại da.

Dầu oliu giúp da mềm mại và cấp ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách 5: Làm đẹp da bằng dầu dừa

Dầu dừa có thể làm đẹp cho da, giúp lông mi và tóc dài, mượt. Bạn có thể kết hợp dầu dừa với các loại nguyên liệu khác để làm mặt nạ dưỡng da. Thoa một lớp dầu dừa lên da, thư giãn 30 phút rồi rửa lại mặt với nước cho sạch. Không nên lạm dùng dầu dừa bởi nó có thể khiến lỗ chân lông bít tắc, sinh mụn.

Cách 6: Làm đẹp da từ lô hội (nha đam)

Nha đam có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa lão hóa và trị mụn tuyệt vời. Rửa sạch nha đam tươi, gọt vỏ rồi dùng phần thịt ngâm vào nước đá giúp loại bỏ chất nhớt và nguy cơ dị ứng da. Sau 15 phút, bạn xay nhuyễn nha đam rồi trộn với một chút mật ong và thoa đều lên da. Thư giãn 30 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Nha đam giúp da kháng khuẩn và tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cách 7: Làm đẹp da bằng sữa tươi

Sữa tươi chứa nhiều khoáng chất và vitamin có lợi cho da, giúp mềm mịn da và ngăn ngừa lão hóa. Bạn có thể thoa sữa tươi không đường lên da hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu khác như mật ong, trứng gà để dưỡng trắng da. Mỗi tuần thực hiện 2 lần để có làn da trắng mịn.

Cách 8: Làm đẹp da bằng đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin A, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ, ngăn chặn sự lão hóa. Xay nhuyễn đu đủ chín rồi đắp lên da. Bạn cũng có thể kết hợp đu đủ với mật ong hoặc nước cốt chanh để tăng hiệu quả. Thực hiện mỗi tuần 3 lần để giúp làm đẹp da.

Đu đủ giàu vitamin A giúp da khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách 9: Làm đẹp da bằng yến mạch

Yến mạch giúp da trắng sáng và mềm mịn hơn. Bột yến mạch khá lành tính và thích hợp với hầu hết loại da. Trộn đều bột yến mạch với sữa chua hoặc sữa tươi. Sau đó, dùng hỗn hợp bôi đều lên da.

Cách 10: Làm đẹp da bằng đậu đỏ

Đậu đỏ giàu vitamin A, vitamin E giúp dưỡng da. Dùng bột đậu đỏ trộn đều với sữa tươi rồi thoa đều lên da, kết hợp mát xa nhẹ nhàng. Thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa lại thật sạch với nước.

Cách 11: Làm đẹp da bằng cà chua

Cà chua có nhiều vitamin, khoáng chất đồng thời cũng rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin A và vitamin C. Bạn có thể đắp cà chua trực tiếp lên mặt hoặc kết hợp cùng mật ong để có hiệu quả hơn.

Cà chua giàu vitamin A, C giúp da sạch mụn và trắng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Cách 12: Làm đẹp da bằng khoai tây

Khoai tây có khả năng làm mờ vết sẹo hiệu quả. Bạn có thể xay nhuyễn khoai tây rồi trộn với sữa chua cho thật đều và đắp lên mặt. Thư giãn 15 phút rồi rửa lại sạch với nước. Bạn cũng có thể kết hợp khoai tây cùng các nguyên liệu khác như mật ong, sữa chua không đường để cung cấp nhiều dưỡng chất cho da hơn.

Cách 13: Làm đẹp da bằng chuối

Chuối được là một trong những loại quả tốt nhất. Bạn có thể xay nhuyễn chuối, trộn đều với sữa chua và đắp lên da. Mặt nạ này sẽ giúp da sạch và được nuôi dưỡng từ bên trong.

Chuối giàu khoáng chất giúp da khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách 14: Làm đẹp da bằng nước vo gạo

Nước vo gạo giàu vitamin B, giúp làm mềm da và se khít lỗ chân lông đồng thời giúp trắng da. Bên cạnh đó, tinh bột gạo có thể giúp da sạch mụn, mờ vết thâm và ngăn ngừa lão hóa. Bạn có thể dùng nước vo gạo để yên 4-5 tiếng cho tinh bột gạo lắng xuống. Sau đó, bạn dùng phần tinh bột gạo đó để thoa lên mặt và mát xa.

Cách 15: Làm đẹp da bằng mật ong

Mật ong giàu vitamin E, A, C, B cũng như các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi,....giúp da khỏe mạnh, trị mụn và trắng sáng. Đồng thời hàm lượng chất oxy hóa có trong mật ong giúp bảo vệ da khỏi các tia UV và giúp da tươi trẻ hơn. Bạn có thể trộn mật ong với nước cốt chanh và nước ép cà chua. Dùng hỗn hợp vừa tạo thoa lên da. Thư giãn 20 phút rồi rửa sạch.

Hy vọng với 15 cách làm đẹp da mặt bằng những nguyên liệu trên, các chị em có thể nhanh chóng sở hữu một làn da mềm mịn và trắng sáng như ý.