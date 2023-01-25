4 công dụng làm đẹp tuyệt vời từ đậu nành mà chị em nên biết

Chị em không thể bỏ lỡ 4 công dụng làm đẹp vô cùng đơn giản lại tiết kiệm từ đậu nành

Giảm mỡ bụng

Theo như nghiên cứu mới đây cho thấy việc uống 1 ly sữa đậu nành mỗi ngày sẽ giúp cho lượng mỡ trong cơ thể giảm đi đáng kể. Trong sữa đậu nành có chứa 8 loại axit amin cần thiết giúp cho quá trình trao đổi chất, bài tiết insulin có công dụng làm giảm lượng mỡ và giúp cho cơ thể cân đối, thon gọn.

Bạn hãy tự chế biến sữa đậu nành ở nhà để có được một loại nước uống nguyên chất và bổ dưỡng giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và một làn da đẹp mịn màng tự nhiên.

Giúp nuôi dưỡng tóc

Đậu nành chứa axit béo omega-3 giúp làm dịu tóc khô, giảm bớt tình trạng tóc xỉn màu, ngăn tóc dễ gãy và giảm rụng tóc. Ngoài ra, nhiều dưỡng chất trong đậu nành còn làm tăng thêm độ đàn hồi của tóc.

Sau khi gội đầu bằng dầu gội, bạn dùng sữa đậu nành xả lại tóc và massage da đầu trong khoảng 5-10 phút rồi gội lại bằng nước sạch. Cách làm đơn giản này không những nhanh chóng kích thích mọc tóc mà còn đem đến cho bạn một mái tóc bóng khỏe.

Mặt nạ giảm nhờn, se khít lỗ chân lông

Ảnh minh họa: Internet

Dùng nửa chén đậu nành đã ngâm qua đêm trộn với một ít nước rồi xay nhuyễn. Sau đó trộn hỗn hợp này với 2 thìa sữa tươi. Đắp hỗn hợp lên mặt, nằm thư giãn chờ mặt nạ khô rồi rửa sạch với nước. Thực hiện đều đặn 2 lần mỗi tuần để tạm biệt làn da nhờn và lỗ chân lông to nhé.

Sữa tắm trắng toàn thân

Với sữa đậu nành, bạn có thể tắm trắng ở nhà một cách vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Trộn đều 200ml sữa đậu nành với 1 thìa dầu ô liu. Thoa hỗn hợp này lên toàn thân và massage nhẹ nhàng trong khoảng 15 - 20 phút rồi tắm sạch lại bằng nước ấm.

Hóa ngay thành hotgirl, xinh hơn 200% khi diện những phong cách mùa thu Hàn Quốc điển hình này Có những công thức “đơn giản như đang giỡn” mà hầu như cô nàng nào cũng thuộc nằm lòng. Mùa nào thì style đó, những món đồ quen thuộc như chân váy, áo len, áo sweater lại được lôi ra mặc. Nét đặc trưng của phong cách mùa thu Hàn Quốc là luôn mang sự phóng khoáng, tươi trẻ và không kém phần cool ngầu.

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