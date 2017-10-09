4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản cho làn da đẹp bất ngờ

Chăm sóc da 09/10/2017 16:50

Rửa mặt không chỉ là làm bước sạch da mặt cơ bản mà nếu các bạn biết cách áp dụng 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản sau đây, làn da bạn sẽ mịn màng, trắng hồng lên nhiều lần đấy nhé.

Chỉ cần rửa mặt thôi mà làn da cũng đã sáng mịn, giảm hẳn mụn nhọt tàn nhang rồi, không phải tốn công dưỡng, chăm sóc da các bước phức tạp, nghe thôi đã thấy thích mê rồi nhưng lại tự nhủ làm gì có chuyện đơn giản như thế phải không các nàng? Thực ra là có đấy, chỉ với 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản thực hiện hàng ngày sẽ cho các bạn làn da trắng mịn màng đầy bất ngờ đấy nhé. 

Hướng dẫn 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản tại nhà

Bật mí 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản tại nhà
Bật mí 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản tại nhà. Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng sữa tươi không đường cho làn da trắng mịn 

Cách đầu tiên trong 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản chính là rửa mặt bằng sữa tươi không đường. Đây là cách chăm sóc da mặt bằng rửa mặt rất an toàn và khá đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà hàng ngày đấy nhé.

Rửa mặt bằng sữa tươi không đường hàng ngày cho làn da trắng mịn tự nhiên
Rửa mặt bằng sữa tươi không đường hàng ngày cho làn da trắng mịn tự nhiên. Ảnh: Internet

Sữa tươi không đường có nhiều dưỡng chất như protein, axit lactic, các axit amin giúp vừa dưỡng ẩm mịn da, lại giúp tẩy sạch những bụi bẩn, bã nhờn còn bám lại trên da hiệu quả. Các bạn chỉ cần đổ ít sữa tươi không đường ra cốc nhỏ, dùng bông tẩy trang thấm đều, thoa sữa lên mặt, mát xa 5-10 phút, rồi rửa sạch bằng nước lạnh, thực hiện 2 lần/ngày, chỉ sau 1 tuần thôi, làn da bạn sẽ trắng lên nhiều lắm, lại còn mịn màng và sạch mụn đáng kể đó. 

Bật mí cách rửa mặt làm trắng da đơn giản từ nước vo gạo 

Dùng nước vo gạo là một trong 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản mang lại hiệu quả trắng sáng tốt nhất, đây chính là bí quyết làm trắng da của phụ nữ Nhật Bản vô cùng nổi tiếng. 

Cách rửa mặt bằng nước vo gạo là cách dưỡng trắng da khỏe mạnh nổi tiếng của người Nhật
Cách rửa mặt bằng nước vo gạo là cách dưỡng trắng da khỏe mạnh nổi tiếng của người Nhật. Ảnh: Internet

Bản thân nước vo gạo chứa nhiều dưỡng chất từ gạo hòa tan trong nước như vitamin B, các vitamin, giúp làm đẹp da nhanh chóng, da căng mịn, mờ sẹo, nếp nhăn tuyệt vời. Chỉ cần rửa mặt bằng nước vo gạo hằng ngày, thay cho sữa rửa mặt, kết hợp mát xa để các dưỡng chất thấm sâu, nuôi dưỡng da khỏe mạnh hơn, hỗ trợ làm đẹp da, da trắng khỏe mạnh tuyệt vời. 

Lưu ý: Chỉ dùng nước vo gạo trong ngày không để qua đêm tránh nước bị biến chất. 

Tuyệt chiêu làm trắng da, giảm nếp nhăn từ nước ép củ dền đơn giản 

Rửa mặt bằng nước ép củ dền là một trong 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản được phụ nữ phương Tây yêu thích vô cùng. Nước ép củ dền chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng cùng các hợp chất dưỡng da như kali, natri, vitamin A, B, C dưỡng da trắng mịn, giữ ẩm cho da tốt vô cùng. 

Học cách chăm sóc da của người phương Tây qua cách rửa mặt bằng nước ép củ dền
Học cách chăm sóc da của người phương Tây qua cách rửa mặt bằng nước ép củ dền. Ảnh: Internet

Cách rửa mặt làm trắng da bằng củ dền các bạn thực hiện như sau: Rửa mặt, để khô tự nhiên để sạch bớt bụi bẩn đi, dùng bông tẩy trang thấm nước ép củ dền rồi thoa đều lên mặt, kết hợp mát xa nhẹ, sau 2 phút lại dùng bông tẩy trang thấm nước ép củ dền thoa lại lần nữa, sau 15-20 phút, nước ép khô tự nhiên trên da thì rửa sạch bằng nước ấm, thực hiện đều đặn ngày 2 lần, chỉ sau thời gian ngắn bạn sẽ có làn da trăng mịn như ý. 

Kiên trì rửa mặt bằng nước chè xanh cho làn da sạch mụn, căng mịn không ngờ 

Rửa mặt bằng nước chè xanh là cách giúp da căng mịn, sạch mụn nhất trong 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản đấy các bạn ạ. Bản thân trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, có tính kháng khuẩn cùng nhiều dưỡng chất A, C, E giúp chống lại quá trình lão hóa da, giảm nhăn, tái tạo làn da mới sáng khỏe, trắng mịn, làm sạch sâu loại bỏ những tế bào da chết xỉn màu, bụi bám dai dẳng trên da. Do đó, không lạ khi cách rửa mặt trắng da bằng nước chè xanh được nhiều người tin dùng. 

Dùng nước chè xanh cho làn da sạch mụn, trắng hồng khỏe mạnh
Dùng nước chè xanh cho làn da sạch mụn, trắng hồng khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Các bạn chỉ cần mua lá chè tươi về, rửa sạch, đun với nước sôi là chúng ta đã có nước chè xanh để rửa mặt tiện lợi rồi, rửa mặt thay cho sữa rửa mặt và nước sạch bình thường, khi rửa kết hợp với mát xa để làm làm sạch da và các dưỡng chất phát huy tác dụng hiệu quả. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện tuần 3 lần do chè xanh có tính chất làm khô và tẩy da. 

Với 4 cách rửa mặt làm trắng da đơn giản ở trên, hy vọng các chị em có thể lựa được phương pháp chăm sóc da mặt thích hợp cho bản thân, có được làn da rạng rỡ, tươi trẻ và trắng mịn nhất nhé. 

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