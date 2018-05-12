3 mặt nạ tự nhiên có tác dụng hút độc tố trên da chỉ sau lần đầu tiên sử dụng

Chăm sóc da 12/05/2018 08:30

Mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên như bột trà xanh, tinh bột nghệ, than hoạt tính... có khả năng tẩy tế bào chết, thấm hút độc tố cực kỳ hiệu nghiệm.

Độc tố chính là tác nhân khiến công cuộc làm đẹp của bạn mất hết có tác dụng. Thậm chí, tích tụ nhiều độc tố còn làm da nổi đầy mụn, sần sùi, mất đi sự mềm mịn và ngày càng lão hóa nhanh hơn. Chính vì vậy, để làn da cải thiện nhanh chóng, loại bỏ hoàn toàn độc tố là điều quan trọng nhất. 

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ tự nhiên giúp thải độc cho da cực kỳ hiệu nghiệm, chỉ sau lần đầu áp dụng, bạn sẽ cảm nhận được kết quả. 

Mặt nạ thải độc từ than hoạt tính

Than hoạt tính có tính thấm hút độc tố cực kỳ mạnh, thậm chí là bụi bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông cũng được loại bỏ hoàn toàn. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 viên than hoạt tính

- Vài giọt nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền mịn viên than hoạt tính đã chuẩn bị, đổ mật ong và nước hoa hồng vào rồi trộn thật đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. 

3 mặt nạ tự nhiên có tác dụng hút độc tố trên da chỉ sau lần đầu tiên sử dụng - Ảnh 1
Mặt nạ tự nhiên từ than hoạt tính có khả năng thấm hút độc tố cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, giữ yên khoảng 3 - 5 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Mặt nạ thải độc từ tinh bột nghệ

Nhờ lượng chất chống viêm dồi dào nên tinh bột nghệ có khả năng loại bỏ hết những tác nhân có thể gây nên mụn. Đặc biệt, lượng dưỡng chất trong loại tinh bột này đẩy bụi bẩn trong lỗ chân lông ra ngoài một cách triệt để. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh mật ong

- Nửa muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho tinh bột nghệ, mật ong và nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng sữa rửa mặt làm sạch da, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng để kích thích độc tố đào thải ra ngoài. Thư giãn thêm 5 phút thì vệ sinh thật sạch. 

3 mặt nạ tự nhiên có tác dụng hút độc tố trên da chỉ sau lần đầu tiên sử dụng - Ảnh 2

Dùng tinh bột nghệ làm mặt nạ cùng các nguyên liệu tự nhiên khác cũng giúp đào thải độc tố cực hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Mặt nạ thải độc từ bột trà xanh

Trà xanh cũng là một trong những nguyên liệu có khả năng đào thải độc tố trên làn da hữu hiệu. Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào từ loại lá này còn có tác dụng làm chậm lão hóa, xóa mờ các nếp nhăn hiệu quả. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột trà xanh

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

Cho bột trà xanh và dầu ô liu vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều rồi thoa lên khắp da mặt đã được vệ sinh kỹ càng. Mát xa khoảng 2 phút, thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa lại bằng nước mát. 

3 mặt nạ tự nhiên có tác dụng hút độc tố trên da chỉ sau lần đầu tiên sử dụng - Ảnh 3

Mặt nạ tự nhiên thấm hút, đào thải độc tố từ bột trà xanh - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng các loại mặt nạ tự nhiên thải độc trên 2 - 3 lần mỗi tuần, sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ nhận được kết quả trên cả tuyệt vời.

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