Dành ra 5 phút mỗi tối để làm đẹp theo cách của phụ nữ Nhật, da mềm mịn ngay vào sáng hôm sau

Dưới đây là quy trình dưỡng da gồm 2 bước của phụ nữ Nhật Bản mà bạn nên áp dụng ngay từ hôm nay.

Ban đêm là thời điểm tuyệt vời nhất để chăm sóc làn da vì lúc này cơ thể đẩy mạnh tối đa quá trình trao đổi, chuyển hóa chất và tái tạo tế bào mới. Nhờ đó, nếu công đoạn này càng tốt, làn da sẽ càng trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.

Mát xa là phương pháp chống lão hóa, xóa mờ nếp nhăn, nuôi dưỡng từ sâu bên trong cực kỳ hiệu nghiệm. Bạn nên chia khuôn mặt ra thành từng vùng như trán, hai bên má, cằm, cổ... và thực hiện mát xa cho từng nơi một.

Làm gì thì làm, phụ nữ Nhật Bản không bao giờ bỏ qua bước mát xa da mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Để hiệu quả đạt được cao hơn, nên thoa các loại tinh dầu tự nhiên trước khi mát xa.

Đối với vùng trán, bạn nên dùng động tác theo hình W để mát xa, cách này làm xóa nếp nhăn cực kỳ hiệu quả.

Mát xa là một trong những bước chăm sóc da phụ nữ phụ nữ Nhật Bản không bỏ qua mỗi tối - Ảnh: Internet

Ở cổ, bạn cần áp dụng một lực tay nhất định để làm giảm mỡ thừa gây ra nọng cằm giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn.

Hai bên má và thái dương, nên dùng động tác hình xoắn ốc để vừa làm căng mịn da vừa thư giãn tinh thần.

Bước 2: Cấp ẩm

Theo nghiên cứu, duy trì độ ẩm là chìa khóa giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng. Độ ẩm ổn định góp phần giữ được sự đàn hồi, liên kết tế bào giúp làn da mịn màng như em bé.

Trước khi đi ngủ, cho dung dịch cấp ẩm, kem dưỡng ẩm hay essence, lotion thông dụng ra tay, dùng bông thoa đều lên khắp da mặt. Giữ đến khi khô hẳn là hoàn thành.

Cấp ẩm là bước chăm sóc da của phụ nữ Nhật Bản thực hiện mỗi buổi tối - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu không ưa thích các sản phẩm trên thị trường vì sợ kích ứng hoặc không đủ khả năng, bạn có thể tự tay làm dung dịch cấp ẩm theo công thức dưới đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 nhánh nha đam tươi

- 3 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Nha đam gọt sạch vỏ và gai, thái lát mỏng rồi ngâm với nước muối pha loãng. Sau đó, rửa sạch, vớt nha đam ra rổ cho ráo nước.

Tiếp đó, cho chúng vào cối xay nhuyễn, đổ ra nồi đun sôi trên bếp. Khi dung dịch trong nồi trở nên đặc sệt thì tắt bếp, nguội hẳn thì đổ vào lọ thủy tinh, cho thêm Vitamin E và trộn đều. Mỗi tối, bạn sử dụng hỗn hợp này tương tự lotion hoặc kem dưỡng ẩm.

Chỉ với 2 bước dưỡng da vào ban đêm trên, bạn sẽ sở hữu nhan sắc lung linh, không tì vết mà ai cũng ao ước.