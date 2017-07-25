Nhiều người cho rằng đường ngọt nên với bất cứ công thức làm đẹp nào có đường, họ đều thẳng thừng bỏ qua, thậm chí không cần quan tâm nó làm đẹp cho bộ phận nào trên cơ thể. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ hết sức sai lầm bởi tẩy tế bào chết cho môi bằng đường chỉ đơn thuần là bạn bôi một lớp kem lên môi chứ không hấp thụ đường vào cơ thể nên không thể tăng cân nặng được.

Đừng nghĩ rằng đường chỉ là một loại gia vị đơn giản bởi vì ngay cả thần tượng của bạn cũng biết cách dùng đường để tẩy tế bào chết cho môi đấy. Thế nên, nếu muốn sở hữu đôi môi gợi cảm, mịn màng như “idol” thì đừng ngần ngại thử phương pháp làm đẹp môi này nhé.

Thêm nữa, từ lâu, con người đã khám phá ra rằng đường có rất nhiều tác dụng làm đẹp, cụ thể như sau:

Tẩy da chết, lý tưởng sử dụng khi thời tiết hanh khô. Đường nâu cũng dịu nhẹ hơn muối, chứa lượng axit glycolic dồi dào, giúp da săn chắc nhờ làm tăng độ dày của da dưới tầng sâu.

Axit glycolicvà axit alpha-hydroxy trong đường nâu giúp duy trì sự cân bằng của lượng dầu trong da, giúp giữ cho da không quá khô hoặc nhờn.

Chống lão hóa, làm đẹp da tay.

Nhìn chung, dùng đường tẩy tế bào chết cho môi hay da đều là cách làm an toàn, đơn giản và hiệu quả không kém gì sử dụng mật ong, yến mạch. Do vậy, chị em có thể tận dụng hũ đường nâu có trong nhà để làm đẹp cho đôi môi của mình mà không cần sử dụng bất cứ nguyên liệu đắt đỏ nào khác.

Hướng dẫn tẩy tế bào chết cho môi bằng đường

Lời khuyên đầu tiên khi sử dụng bất kỳ một phương pháp tẩy tế bào chết cho môi nào đó là bạn không nên lạm dụng. Đừng vì thấy một chút hiệu quả sau một hoặc hai lần áp dụng mà liên tục dùng đường tẩy tế bào chết cho môi từ ngày này sang ngày khác. Bởi lẽ, lạm dụng sẽ gây ra những phản ứng phụ khó lường trước như môi mất đi độ mềm mịn tự nhiên, khô và dễ bị nứt nẻ.

Do vậy, chỉ nên áp dụng 1 lần/tuần và tuân thủ đúng liều lượng đề xuất ở từng công thức.

1. Dùng dầu ô liu và đường tẩy tế bào chết cho môi

Cách thực hiện: Trộn đều 1 muỗng cafe đường nâu với một vài giọt dầu ô liu nguyên chất vào bát. Có thể cho thêm một ít nước để hỗn hợp được sánh mịn hơn. Sau đó, thoa từ từ lên môi và massage môi thật nhẹ nhàng. Thư giãn môi trong 1 đến 2 phút rồi rửa sạch môi bằng nước ấm.

2. Tẩy tế bào chết cho môi bằng đường nâu, mật ong và dầu dừa

Cách thực hiện: Lấy một thìa dầu dừa tơi mềm (không quá khô hoặc quá cứng) trộn với một thìa cafe dầu dừa cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Tiếp tục, cho 1 thìa đường nâu vào, trộn đều. Hỗn hợp thu được chính là loại kem tẩy da chết và dưỡng ẩm cho môi mà bạn có thể sử dụng trong khoảng 2 tuần.

Mỗi khi sử dụng, hãy lấy một ít bôi lên môi và thoa nhẹ nhàng lên môi. Sau đó, rửa sạch môi bằng nước mát là được.

3. Tẩy tế bào chết cho môi bằng đường, muối và vaseline

Cách thực hiện: Trộn đều hỗn hợp gồm ½ thìa cafe muối, ½ thìa cafe đường và một chút vaseline từ hộp kem vaseline bạn vẫn thường sử dụng. Sau đó, bôi từ từ lên môi và để như vậy trong 5 phút. Cuối cùng, nhẹ nhàng dùng nước sạch rửa sạch lớp da chết đã bong ra và lau khô môi bằng khăn mềm.

Chúc bạn thành công.