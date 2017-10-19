Mụn là một rối loạn phát sinh từ hoạt động của các hormone và các chất khác trên các tuyến của da dầu (tuyến bã nhờn) và các nang tóc. Những yếu tố dẫn đến lỗ chân lông cắm sâu vào da và sự bùng phát của các tổn thương thường được gọi là mụn nhọt hoặc mụn. Mụn nặng có thể dẫn đến sẹo vĩnh viễn.

Di truyền: Nguyên nhân này thì rất khó để thay đổi, phải kết hợp các phương pháp hợp lý và kiên trì lối sống lành mạnh để tình tình trạng mụn thuyên giảm.

Thời tiết, khí hậu: Bụi bẩn và thời tiết thay đổi làm da dễ bị nổi mụn hơn do da bị kích thích từ môi trường, như ô nhiễm và độ ẩm cao.

Hormone: Mụn thường xuất hiện do thay đổi nồng độ hormone ở tuổi dậy thì của con gái và phụ nữ trưởng thành từ 2 đến 7 ngày trước khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt.

Stress: Áp lực công việc và nhịp sống bận rộn cũng góp phần làm cho chu trình sinh hoạt hàng ngày của bạn bị ảnh hưởng xấu dẫn đến nổi mụn

Có các loại mụn thường gặp nào?

Mụn đầu đen là do bã nhờn tích tụ lâu ngày hóa cứng lại thành đầu mụn chặn lỗ chân lông, bị ôxi hóa bởi môi trường hàng ngày, biến thành mụn đầu đen. Mụn đầu đen còn được hình thành bởi những tế bào da chết đã bị thay mới quyện với bã nhờn

Mụn đầu trắng là một loại mụn trứng cá hình thành khi các tế bào da chết, bã nhờn và vi khuẩn bị mắc kẹt bên trong các lỗ chân lông của bạn. Không giống như mụn đầu đen, mụn đầu trắng là loại mụn nằm dưới bề mặt của lỗ chân lông khép kín

Mụn trứng cá là thường gọi đơn giản là mụn hoặc mụn nhọt. Mụn trứng cá là tình trạng da liễu liên quan đến tuyến bã nhờn dưới da. Những lỗ trên da được gọi là lỗ chân lông và đường dẫn chất nhờn nối từ lỗ chân lông đến tuyến bã nhờn được gọi là nang lông. Những nốt mụn đỏ hình thành khi nang lông bị lượng lớn chất nhờn và tế bào chết làm tắc nghẽn, dẫn đến viêm.

Có những phương pháp trị mụn gì?

1. Thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày

Tất cả những hoạt động hàng ngày như ra đường phơi nắng không bịt khẩu trang, thức khuya, ngủ không đủ giấc , căng thẳng mệt mỏi kéo dài , không rửa mặt trước khi đi ngủ đều làm bùng phát mụn. Hãy điều chính lại những thói quen hàng ngày để mụn không còn xuất hiện trên khuôn mặt bạn.

Tập thể dục hàng ngày là cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe tổng thể của bạn. Tập luyện không làm tuyến bã nhờn giảm tiết dầu nhưng nó làm giảm căng thẳng và tăng cường lưu lượng máu, góp phần cho phác đồ điều trị mụn trứng cá khác. Chỉ cần chắc chắn là bạn mặc quần áo thích hợp khi tập luyện và tắm sau khi tập thể dục để xóa đi mồ hôi và giữ cho lỗ chân lông của khô thoáng.

2. Làm sạch và chăm sóc da mụn chuyên sâu

Dù làn da của bạn có mụn hay không thì để sở hữu một làn da đẹp không tì vết, bạn không thể bỏ qua bước rửa mặt. Việc rửa mặt đúng cách sẽ giúp loại bỏ những tạp chất bụi bẩn và chất nhờn trên da để lỗ chân lông được thông thoáng và không bị bít tắc gây mụn.

Với làn da mụn cần quan tâm đến việc bảo vệ làn da khi đi ra ngoài bằng các sản phẩm kem chống nắng và dưỡng ẩm làn da. Dưỡng ẩm là một công đoạn trong quá trình chăm sóc da mụn của các chị em. Và đối với những chị em nào da dễ bị mụn hoặc đang nổi mụn cũng không nên bỏ qua bước này nhé. Dùng kem dưỡng ẩm sẽ giúp cân bằng độ pH bảo vệ da trước các tác động bên ngoài, chưa kể kem dưỡng ẩm còn cấp nước giúp da không đổ nhiều dầu, nhờ đó da mới được giảm mụn, ngừa mụn và chậm lão hóa hơn. Chú ý, khi mua kem dưỡng ẩm, nhớ lựa chọn loại dành riêng cho da mụn nhé.

3. Cách trị mụn triệt để bằng sự kết hợp kép “khoẻ bên trong đẹp bên ngoài”

Dựa trên nền tảng và cơ chế đi sâu vào chữa trị mụn từ nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng nổi mụn kết hợp các hoạt chất thiên nhiên được chiết xuất từ các loại dược thảo quý giá, mỗi hoạt chất được sử dụng trên công dụng cụ thể tác động tới từng hoạt động của tế bào da.

Phương pháp điều trị mụn này là theo cơ chế cân bằng và kích thích hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, củng cố chức năng, giúp kháng viêm, kháng khuẩn, điều trị các tế bào bị viêm nhiễm, hư hỏng từ bên trong...khiến cho vi khuẩn, virus gây bệnh không còn môi trường thuận lợi để sống sót, từ đó bị đào thải ra bên ngoài. Hệ vi khuẩn có lợi sẽ giúp tái tạo và phục hồi các vùng da đã bị tổn thương, đẩy mạnh quá trình phục hồi sau viêm nhiễm, từ đó giúp hạn chế các vết thâm, sẹo trên da do mụn trứng cá để lại. Khả năng miễn dịch đề kháng tự nhiên hoạt động mạnh mẽ giúp ngăn ngừa mụn tái phát, hỗ trợ duy trì sức khoẻ, mang lại vẻ đẹp hồng hào tươi sáng của một làn da khoẻ mạnh.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm viên uống trị mụn với xuất xứ từ Nhật, Mỹ,Việt Nam như HiSPA Acnecare Perfect, Pair A, MD Ultimate Green…

Nổi trội trong đó có sản phẩm HiSPA Acnecare Perfect được sản xuất trên dây truyền công nghệ NaNo và enzyme, các hoạt chất sẽ được hấp thụ trực tiếp vào cơ thể với khả năng thẩm thấu nhanh nhất, phát huy sinh khả dụng mạnh nhất.