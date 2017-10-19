7 bí quyết trị mụn đầu đen tại nhà cho làn da đẹp mộng mơ

Tuy nhiên, chị em đừng quá lo lắng vì đã có ngay những cách trị mụn đầu đen tại nhà rất hiệu quả dưới đây.

Sự dư thừa hoặc tích tụ các tế bào chết có thể làm cho lỗ chân lông bị tắc, lâu dần khiến mụn đầu đen xuất hiện. Đây là vấn đề liên quan đến da phổ biến mà chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải.

Thoa nước cốt chanh tươi lên vùng bị mụn đầu đen. Để yên trong 15 đến 20 phút trước khi rửa thật kỹ bằng nước lạnh. Lặp lại 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả tuyệt vời nhất.

Chanh có đặc tính axit sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, làm mở lỗ chân lông để đẩy mụn đầu đen ra bên ngoài. Đối với chị em có làn da nhạy cảm thì hãy sử dụng cách trị mụn đầu đen tại nhà này thật cẩn thận nhé.

2. Baking soda trị mụn đầu đen tại nhà

Trộn ½ thìa baking soda với nước lọc và thoa đều lên vùng có mụn đầu đen. Để cho da mặt khô trước khi rửa thật sạch với nước lạnh.

Baking soda có các đặc tính kiềm và kháng khuẩn nên sẽ có tác dụng tiêu diệt mụn đầu đen tận gốc. Thực hiện vài lần mỗi tuần để có kết quả.

3. Dùng mật ong trị mụn đầu đen tại nhà

Rửa mặt thật sạch sẽ rồi thoa mật ong nguyên chất lên những vùng có mụn đầu đen. Để yên trong 10 đến 15 phút rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh.

Mật ong có các đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn giúp diệt sạch vi khuẩn, loại bỏ mụn đầu đen và làm se khít lỗ chân lông

4. Dùng quế trị mụn đầu đen ở nhà

Bột quế trộn với nước hoặc mật ong khi thoa lên mặt sẽ giúp loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng. Để có kết quả rõ rệt, chị em hãy để yên trong 15 phút trước khi rửa lại mặt nhé. Thực hiện hai ngày một lần.

Ngoài ra, việc dùng quế trị mụn đầu đen tại nhà theo cách này còn giúp chữa trị nhiều vấn đề về da khác như mụn trứng cá và các nhược điểm.

5. Tinh bột nghệ trị mụn đầu đen tại nhà

Trộn đều 1 thìa tinh bột nghệ với 1 thìa nước vào một chiếc bát cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này lên vùng bị mụn đầu đen trên mặt. Thư giãn trong 20 đến 25 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

Tinh bột nghệ có rất nhiều đặc tính tuyệt vời, thậm chí không hề có ở bất cứ nguyên liệu nào khác nên có thể loại bỏ và ngăn chặn mụn đầu đen xuất hiện hiệu quả.

6. Yến mạch điều trị mụn đầu đen ở nhà

Thoa một lớp mỏng yến mạch đã được nấu chín lên vùng da bị mụn đầu đen, thư giãn trong 10 đến 20 phút rồi dùng vải mềm lau sạch. Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước sạch là được.

Yến mạch hoạt động như một bí quyết tự nhiên lý tưởng để diệt mụn đầu đen vĩnh viễn, đồng thời loại bỏ tế bào chết, hấp thụ dầu dừa và làm sạch da từ sâu bên trong.

7. Trị mụn đầu đen tại nhà bằng trà xanh

Pha một tách trà xanh rồi để nguội. Khi trà nguội, dùng nước này rửa mặt, tập trung vào những vùng bị mụn đầu đen. Chị em có thể thực hiện hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

Trà xanh cũng sở hữu nhiều tác dụng như yến mạch nên đây cũng là phương pháp trị mụn đầu đen rất đáng để cân nhắc.

Trên đây là những phương pháp điều trị mụn đầu đen tại nhà cực kỳ đơn giản, an toàn và chất lượng để chị em tham khảo. Hàng triệu phụ nữ đã áp dụng thành công với tỷ lệ thành công 100% chỉ sau 1 đến 2 tuần. Thế nên, hãy thử ngay và tự mình kiểm chứng kết quả nhé.