4 phương pháp trị mụn đầu đen hiệu quả nhất tại nhà

Chăm sóc da 19/10/2017 07:55

Dưới đây là tổng hợp những phương pháp trị mụn đầu đen rất đáng để thử. Không giống như các sản phẩm ngoài thị trường, những cách này đều sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên rất an toàn và dễ thực hiện.

Mụn đầu đen là một vấn đề về da cực kỳ khó chịu và khiến bạn mất tự tin, nếu không được điều trị sớm, chúng có thể tồn tại trong một thời gian rất dài. Trái với điều nhiều người vẫn nghĩ, sự thay đổi màu của mụn đầu đen không phải do bụi bẩn ăn sâu vào lỗ chân lông mà đó là hậu quả của quá trình oxy hóa.

Để điều trị triệt để mụn đầu đen, thói quen tẩy tế bào chết hàng ngày rất cần thiết. Tuy nhiên, muốn có kết quả tốt nhất thì việc lựa chọn đúng sản phẩm còn quan trọng hơn. Bởi lẽ, không phải tất cả các sản phẩm tẩy da chết đều có thể giúp loại bỏ tận gốc loại mụn này. Thứ bạn cần là các loại mỹ phẩm vừa có thể kiểm soát quá trình oxy hóa hiệu quả, vừa có thể tẩy hoàn toàn lớp tế bào chết bám sâu vào da, đồng thời có tác dụng khử trùng và se khít lỗ chân lông Mặc dù những điều này nghe có vẻ rất trừu tượng nhưng tóm gọn lại, bạn chẳng cần đi đâu mà vẫn có ngay một phương pháp trị mụn đầu đen hiệu quả, đó chính là sử dụng các nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp.

Các phương pháp trị mụn đầu đen thực hiện ngay tại nhà

Phương pháp trị mụn đầu đen bằng trà xanh

Phương pháp trị mụn đầu đen bằng trà xanh
Phương pháp trị mụn đầu đen bằng trà xanh. Nguồn: Internet.

Trà xanh là giải pháp lý tưởng nếu bạn cần trị mụn đầu đen tận gốc trong vòng 1 tuần để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới. Tất cả những gì bạn cần làm là dùng bông tẩy trang cotton ball hoặc vải mềm bằng cotton, nhúng nó vào nước trà xanh rồi thoa đều lên mặt mỗi buổi tối.

Trà xanh có rất nhiều lợi ích cho làn da. Nó chứa flavonoid và các đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phá hủy da của các gốc tự do và dấu hiệu lão hóa sớm. Ngoài ra, trà xanh cũng có đặc tính khử trùng và kháng khuẩn, đồng thời hoạt động như một sản phẩm toner cho da rất tốt.

Sau khi làm như trên, bạn hãy dùng bã lá trà đắp lên mụn đầu đen và để trong 20 phút rồi rửa sạch mặt. Nhờ đó, chỉ sau khoảng 7 ngày, mụn đầu đen sẽ tự động biến mất.

Phương pháp trị mụn đầu đen với baking soda

Phương pháp trị mụn đầu đen với baking soda
Phương pháp trị mụn đầu đen với baking soda. Nguồn: Internet.

Dùng baking soda cũng là cách nằm trong top những phương pháp điều trị mụn đầu đen hiệu quả nhất tại nhà. Baking soda là chất tẩy tế bào chết tuyệt vời, giúp cân bằng độ pH của da và hoạt động như một chất khử trùng giúp diệt sạch vi khuẩn.

Để trị mụn đầu đen theo phương pháp này, bạn hãy pha một muỗng canh baking soda với một ít nước dưa leo, gel nha đam hoặc nước hoa hồng. Sau đó, đắp lên vùng có mụn đầu đen rồi thư giãn trong 20 đến 45 phút. Thực hiện 2 lần mỗi tuần để có hiệu quả rõ rệt nhất.

Phương pháp trị mụn đầu đen từ giấm táo

Phương pháp trị mụn đầu đen từ giấm táo
Phương pháp trị mụn đầu đen từ giấm táo. Nguồn: Internet.

Một phương pháp điều trị mụn đầu đen có từ lâu đời khác đó là dùng giấm táo. Để thực hiện, bạn hãy lấy bông tẩy trang cotton ball nhúng vào bát đựng giấm táo nguyên chất. Sau đó, chấm đều lên vùng bị mụn đầu đen và để yên trong vài phút.

Baking soda cũng là nguyên liệu lý tưởng để ổn định độ pH cho da và ngăn chặn nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về da khác.

Phương pháp trị mụn đầu đen bằng bột yến mạch

Phương pháp trị mụn đầu đen bằng bột yến mạch
Phương pháp trị mụn đầu đen bằng bột yến mạch. Nguồn: Internet.

Bột yến mạch là chất tẩy tế bào chết lý tưởng và nó cũng giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa cần thiết để loại bỏ hoàn toàn mụn đầu đen. Một số người thích dùng yến mạch nguyên chất, một số khác lại thích trộn với sữa. Tuy nhiên, ũng có một lưu ý đó là bạn hãy đảm bảo yến mạch không quá khô nhé. Ngoài sữa, yến mạch cũng có thể trộn với nước hoa hồng, nước ép dưa chuột hoặc gel nha đam đều được.

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