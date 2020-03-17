10 cách làm hết nứt gót chân tại nhà không thể bỏ qua

Listerine (nước súc miệng bạc hà) có chứa thymol và cồn giúp làm sạch và chữa nấm móng chân, nứt gót chân. Trong khi đó thì các loại axit trong giấm sẽ làm mềm da nên dễ dàng loại bỏ lớp da chết ở gót chân của bạn. Bạn nên thực hiện cách này cho đến khi gót chân khỏi hẳn.

Da chân khô sẽ dẫn tới gót chân bị nứt, gây đau đớn và khiến vi khuẩn có hại dễ dàng xâm nhập vào cơ thể hơn. Để cung cấp dưỡng chất và giúp da chân mềm mại trở lại, bạn có thể thử áp dụng 10 cách làm hết nứt gót chân tại nhà với các nguyên liệu tự nhiên và cực kỳ dễ tìm dưới đây.

Bột gạo giúp tẩy tế bào chết, làm sạch và làm sáng da. Mật ong có tính chất chống viêm, giúp làm lành gót chân bị nứt và dưỡng ẩm một cách nhanh chóng. Giấm táo có nhiều loại axit làm mềm da, tẩy da chết hiệu quả. Với hỗn hợp này, bạn có thể thực hiện từ 2-3 lần một tuần.

Bột gạo tẩy da chết và làm sáng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Tạo một hỗn hợp tẩy da chết bằng cách trộn 3 muỗng cà phê bột gạo, 1 muỗng mật ong, 2-3 giọt giấm táo. Khuấy đều cho đến khi thành một hỗn hợp sánh đặc.

Ngâm chân trong nước ấm khoảng 10 phút rồi sử dụng hỗn hợp trên chà gót chân để tẩy da chết.

3. Cách chữa nứt gót chân bằng chuối

Chuối chứa nhiều vitamin A, vitamin B6 và vitamin C nên có thể duy trì sự đàn hồi và độ ẩm của da hiệu quả. Thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ trong vòng 2 tuần hoặc cho đến khi nhận được kết quả như mong muốn.

Nghiền chuối để có hỗn hợp sệt như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn 2 trái chuối chín, hãy đảm bảo là chuối chín vì chuối xanh có chứa axit làm hại đến da.

Mát xa hỗn hợp khắp bàn chân, bao gồm cả các móng chân và kẽ chân. Giữ trong vòng 20 phút.

Sau 20 phút, rửa lại với nước sạch.

4. Mật ong

Mật ong là chất làm ẩm tự nhiên, nó có thể lấy nước từ các mô bên trong da cho lớp da bên ngoài, sự dịch chuyển này sẽ giúp phục hồi da nhanh chóng. Thực hiện đều đặn trước khi đi ngủ. Nếu gót chân bị khô cứng nứt nẻ, bạn sẽ thấy rõ kết quả chỉ sau 1-2 tuần áp dụng phương pháp này.

Mật ong sẽ làm mềm da, từ đó dễ dàng tẩy da chết hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cho 2 - 3 thìa mật ong vào 1 chậu nước ấm.

Ngâm chân và mát xa nhẹ nhàng trong 20 phút.

Sử dụng đá bọt để tẩy da chết.

Vỗ nhẹ nhàng cho đến khi chân khô và bôi kem dưỡng ẩm.

5. Dầu thực vật

Da rất dễ hấp thụ dầu thực vật, đặc biệt là các loại dầu hữu cơ. Hầu hết các loại dầu thực vật đều chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, vitamin D, vitamin E, giúp nuôi dưỡng da và tái tạo tế bào mới. Bạn có thể thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ như một dạng mặt nạ dưỡng ẩm cho bàn chân. Đây cũng là một cách làm hết nứt gót chân tại nhà đơn giản và cực kỳ hiệu quả!

Dầu dừa là một loại dầu khá phổ biến trong các gia đình mà bạn có thể sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Rửa sạch chân.

Dùng một chiếc khăn mềm để lau khô chân.

Bôi 1 lớp mỏng dầu thực vật vào gót chân và móng chân.

Đeo tất để tránh dính dầu vào chăn gối và để qua đêm.

6. Ngò tây

Đây là một loại rau gia vị khá giống rau ngò (mùi) chứa nhiều vitamin C, collagen và vitamin K. Những thành phần dinh dưỡng trong ngò tây giúp phục hồi và tái tạo tế bào, tăng cường độ đàn hồi cho da. Vì thế bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngò tây để trị gót chân bị nứt đen.

Ngò tây giúp phục hồi và tái tạo tế bào da - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cắt nhỏ 10 – 12 nhánh rau ngò tây và cho vào chậu nước ấm.

Ngâm chân trong 30 phút.

7. Cách làm hết nứt gót chân tại nhà với dầu tràm trà

Từ lâu, dầu tràm trà đã được sử dụng trong y học như một loại thuốc quý với tác dụng sát trùng tự nhiên, làm dịu chứng viêm da và chữa lành vết thương. Chúng ta hay được biết dầu tràm trà được sử dụng để trị mụn nhưng bạn có thể tận dụng lợi ích này để chữa gót chân bị nứt đen.

Ngoài tác dụng trị mụn, bạn có thể sử dụng dầu tràm trà để chữa nứt gót chân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn lưu ý không nên ngâm chân quá 15 phút vì tinh dầu tràm trà có tác dụng khá mạnh và có thể gây hại cho làn da nếu ngâm quá lâu!

Cách thực hiện:

Chuẩn bị một chậu nước ấm và nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm trà vào nước.

Ngâm chân trong chậu nước cho đến khi các vết chai sạn trở nên mềm mại hơn.

8. Gel nha đam

Nha đam là nguồn vitamin A (beta-carotene), vitamin C và vitamin E dồi dào. Những dưỡng chất này đều có khả năng chống oxy hóa. Đồng thời trong nha đam còn thêm campesterol, β-sitosterol và lupeol, đây là những chất kháng viêm nhanh làm lành vết thương. Bạn hãy thực hiện 4-5 tối trước khi đi ngủ để thấy được hiệu quả.

Sử dụng gel nha đam như một loại kem dưỡng tự nhiên cho da chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Ngâm chân trong nước nóng và sử dụng đá bọt để tẩy da chết.

Vỗ chân khô và bôi một lớp gel nha đam.

Mang thêm 1 đôi tất trước khi đi ngủ.

Rửa lại vào sáng hôm sau

9. Cách trị nứt gót chân bằng vaseline và chanh

Vaseline là một chất dưỡng ẩm, kết hợp với axit citric trong nước chanh sẽ thúc đẩy quá trình tẩy da chết và tái tạo da mới, làm mịn gót chân. Với hỗn hợp này, hãy thực hiện thường xuyên trước khi đi ngủ.

Cách trị nứt gót chân bằng vaseline - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Ngâm chân trong nước ấm khoảng 20 phút, rửa sạch và lau khô.

Thêm 3-4 giọt nước chanh tươi vào một muỗng cà phê Vaseline, sau đó trộn đều.

Bôi hỗn hợp này lên gót chân và các phần bị nứt khác.

Mang một đôi tất len và để qua đêm.

Rửa sạch với nước ấm vào sáng hôm sau.

10. Chanh và aspirin

Aspirin có chứa axit acetylsalicylic và có đặc tính chống viêm. Loại thuốc này có thể làm mềm và thu nhỏ các vết chai. Bên cạnh đó, chanh cũng sẽ giúp bạn chữa lành các vết thương trên da. Vậy nên, hỗn hợp aspirin và nước chanh rất phù hợp cho những ai bị nứt gót chân. Bạn có thể dùng cách này để cải thiện tình trạng gót chân bị nứt vài ngày một lần.

Aspirin chống viêm và làm mềm những phần da chết cứng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bỏ 6 viên aspirin vào bát rồi nghiền thành bột

Vắt thêm nước chanh vào bột aspirin cho đến khi có 1 hỗn hợp dạng sệt

Thoa hỗn hợp lên chân

Dùng màng bọc thực phẩm bao hờ quanh chân và để trong 10 phút

Rửa chân và chà nhẹ

Trên đây là 10 cách làm hết nứt gót chân tại nhà cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện. Mùa hè sắp đến rồi, hãy đánh bay nứt nẻ để lấy lại “gót sen” hồng hào, mềm mịn để diện những đôi sandal thật thời trang nhé.