Cách tẩy tế bào chết da mặt là một trong những bí kíp nằm lòng của phái đẹp nếu muốn sở hữu làn da mịn màng, khỏe đẹp mà chẳng tốn thời gian, tiền bạc quá nhiều.

Tuy nhiên, thay vì đến spa tốn kém, chỉ cần tìm hiểu kỹ cách tẩy da chết đúng cách thì việc tẩy tế bào chết cho da có thể thực hiện ngay tại nhà, vừa đảm bảo nguyên liệu tự nhiên, an toàn, vừa tiện lợi, tiết kiệm tiền.

Tẩy tế bào chết là công đoạn không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da với tần suất 2-3 lần mỗi tuần. Bước này rất cần thiết và quan trọng, nhất là với những chị em thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc make-up mỗi ngày.

1. Vì sao cần phải tẩy tế bào chết da mặt?

Dù ở độ tuổi hay giới tính nào, việc trao đổi chất diễn ra liên tục, các tế bào được sản sinh, phát triển rồi già cỗi và chết đi hết sức bình thường. Việc tắm rửa, kì cọ hàng ngày sẽ phần nào lấy đi các tế bào chết trên da ra khỏi cơ thể để thay thế bằng các tế bào mới.

Vì lớp tế bào chết tích tụ nhanh nên phải chú ý tẩy da chết ít nhất 2 lần/ tuần

Tuy nhiên, đối với làn da trên khuôn mặt, nếu chỉ dùng sữa rửa mặt hàng ngày thì chưa đủ. Vì sữa rửa mặt giúp làm sạch lớp bụi bẩn, dầu nhờn bên ngoài bề mặt da nhưng lớp sừng, tế bào chết ẩn bên dưới bề mặt da vẫn còn.

Những người ở lứa tuổi từ 25 trở lên thường có sự thay đổi về nội tiết tố, thiếu hụt vitamin hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, tia UV… thì lớp tế bào chết tích tụ nhanh trong khi tế bào mới sản sinh chậm nên càng phải chú ý tẩy da chết ít nhất 2 lần/ tuần.

2. Tác dụng của việc tẩy tế bào chết mang lại cho làn da

- Giảm nguy cơ gây ra mụn

Lớp tế bào chết tích tụ bên dưới lỗ chân lông dễ gây bít tắc, sinh dầu nhờn, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây viêm da và hình thành mụn. Vì vậy, việc tẩy tế bào chết sẽ giúp lỗ chân lông được làm sạch sâu, ngăn ngừa nguy cơ sinh ra mụn.

- Đánh bay lớp da xám xịt, tối màu

Việc tẩy tế bào chết sẽ giúp lỗ chân lông được làm sạch sâu, ngăn ngừa nguy cơ sinh ra mụn

Khi đến giai đoạn già hóa, các tế bào ngày càng sậm màu nên nếu làn da tích tụ nhiều tế bào chết sẽ càng xám xịt, tối màu. Việc loại bỏ tế bào chết chính là cách để đánh bay lớp da u tối và sắc tố Melanin ra khỏi gương mặt.

- Kích thích tế bào mới sản sinh, phát triển

Đi cùng với việc loại bỏ lớp da già cỗi ra khỏi làn da thì tẩy tế bào chết giúp kích thích các tế bào mới thay thế, phát triển. Nhờ đó, da mặt tươi mới và hồng hào hơn mỗi ngày.

- Se khít lỗ chân lông

Làm sạch bề mặt da từ sâu bên trong chính là cách hiệu quả để giúp lỗ chân lông thông thoáng, dần thu nhỏ và se khít lại.

- Thẩm thấu dưỡng chất nuôi dưỡng da tốt hơn

Khi bề mặt da sạch sẽ, không có lớp tế bào chết cản trở, các dưỡng chất sẽ dễ dàng hấp thụ, thẩm thấu vào da để da mặt được chăm sóc toàn diện hơn.

Tẩy tế bào chết giúp kích thích các tế bào mới thay thế, phát triển

3. Các phương pháp tẩy tế bào chết da mặt tự nhiên tại nhà

Tẩy tế bào chết là bước quan trọng nên hiện nay không thiếu các sản phẩm tẩy tế bào chết trên thị trường. Tùy từng loại da mà nên chọn sản phẩm phù hợp và thực hiện đúng cách.

Bên cạnh đó, ngay tại nhà cũng không thiếu các “công thức vàng” giúp tẩy tế bào chết tự nhiên, an toàn, dễ thực hiện như sau:

- Cà phê, mật ong, dầu oliu

Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong kết hợp thêm với cà phê, dầu oliu sẽ giúp da sạch khuẩn, trắng sáng và mịn màng.

Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong kết hợp thêm với cà phê, dầu oliu

Cách làm khá đơn giản, chỉ cần khoảng 2 thìa cà phê, 1 thìa mật ong, 1 thìa dầu oliu trộn đều, tạo thành hỗn hợp mềm mịn và sền sệt rồi thoa lên mặt, massage nhẹ nhàng trong vòng 1-3 phút. Cuối cùng rửa sạch lại với nước là được.

- Chanh và lòng trắng trứng

Là 2 nguyên liệu tự nhiên dễ tìm, dễ mua, chanh kết hợp lòng trắng trứng sẽ giúp loại bỏ dầu nhờn, bụi bẩn bên dưới bề mặt da cũng như cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da sáng khỏe, mềm mại.

Các bước thực hiện: Tách riêng lòng trắng trứng, vắt 3-5 giọt nước cốt chanh vào lòng trắng trứng rồi đánh bông hỗn hợp. Sau đó, dùng tay hoặc cọ thoa đều hỗn hợp lên da mặt. Thư giãn đợi mặt nạ se lại rồi rửa sạch với nước. Lớp tế bào chết sẽ nhanh chóng cuốn trôi theo dòng nước và trả lại làn da sáng sủa, hồng hào.

- Đường nâu hoặc đường cát trắng

Đường có hạt vừa phải giúp cọ sát và lấy đi các loại bụi bẩn, tế bào chết trên da một cách an toàn nên luôn là ứng cử viên sáng giá khi tẩy tế bào chết ngay tại nhà.

Đường có hạt vừa phải giúp cọ sát và lấy đi các loại bụi bẩn, tế bào chết trên da một cách an toàn

Nguyên liệu chỉ gồm 3 thìa cà phê đường trộn với sữa rửa mặt không tạo bọt phù hợp với làn da rồi thoa đều, massage khắp mặt trong khoảng 1-2 phút. Sau đó, rửa sạch lại với nước. Đây vừa là bước rửa mặt, vừa tẩy tế bào chết tiện dụng, tiết kiệm thời gian, đem lại hiệu quả không ngờ.

- Muối biển và sữa tươi

Muối biển giúp kháng khuẩn còn sữa tươi giúp làm mềm và dưỡng ẩm da. Bộ đôi này kết hợp ăn ý trong việc tẩy tế bào chết và chăm sóc da tại nhà.

Cách thực hiện như sau: Trộn khoảng 1 thìa muối biển với 1-2 thìa sữa tươi không đường. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt trong khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Không chỉ da mặt, tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối và sữa tươi cũng rất hiệu quả và dễ áp dụng.

- Cám gạo

Cám gạo tự nhiên từ lâu đã được phụ nữ lựa chọn để tẩy tế bào chết và cung cấp nhiều vitamin có lợi cho làn da.

Cám gạo tự nhiên giúp tẩy tế bào chết và cung cấp nhiều vitamin có lợi cho làn da

Cám gạo có thể trộn đều với sữa tươi không đường để tạo thành hỗn hợp sền sệt rồi massage nhẹ nhàng, giúp loại bỏ bụi bẩn và lớp sừng trên da mặt.

- Bột yến mạch

Tương tự như cám gạo, bột yến mạch thêm chút mật ong cũng là công thức tẩy da chết tại nhà hữu hiệu, vừa giúp làn da sạch sẽ, vừa nuôi dưỡng da trắng mịn từ sâu bên trong.

- Bột trà xanh

Công dụng chăm sóc da và chống lão hóa của trà xanh thì không cần phải bàn nữa. Vì vậy, khi dùng bột trà xanh trộn với chút mật ong để tẩy tế bào chết thì làn da sẽ được làm sạch sâu và ngăn ngừa viêm da, nổi mụn.

- Bã cà phê

Cách tẩy tế bào chết da mặt còn gọi tên một nguyên liệu phổ biến, dễ tìm nữa, đó là bã cà phê. Bởi bã cà phê chứa chất chống oxy hóa cực mạnh và loại bỏ dầu thừa hữu hiệu.

Bã cà phê chứa chất chống oxy hóa cực mạnh và loại bỏ dầu thừa hữu hiệu

Chỉ cần kết hợp với sữa chua, công thức tẩy tế bào chết này sẽ mang lại hiệu quả không ngờ.

- Đường và chuối

Đối với làn da khô, hỗn hợp đường và chuối xay nhuyễn sẽ loại bỏ tế bào chết, làm bong tróc lớp da tối màu, đồng thời, cung cấp vitamin, dưỡng ẩm, tăng sức đề kháng cho làn da trước các tác hại bên ngoài.

- Nghệ tươi/ bột nghệ và bột đậu xanh

Làm đẹp thì không thể thiếu nghệ. Bởi tinh chất nghệ có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa cực mạnh.

Để tẩy tế bào chết, chỉ cần trộn nghệ tươi/ bột nghệ với bột đậu xanh và chút nước sạch thành hỗn hợp sền sệt thoa đều lên da. Thư giãn trong khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại với nước.

4. Các bước tẩy tế bào chết đúng cách

Tuy không phức tạp, dễ thực hiện nhưng tẩy tế bào chết cần đảm bảo thực hiện đúng cách để mang lại hiệu quả, không gây tổn hại đến làn da, đặc biệt là cách tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn hay da nhạy cảm.

- Làm ấm da mặt, xông hơi để mở rộng lỗ chân lông

Tẩy tế bào chết là lấy đi các lớp sừng, bụi bẩn, vi khuẩn tích tụ dưới da nên để việc lấy đi dễ dàng, hiệu quả thì các lỗ chân lông cần được nở rộng ra.

Làm ấm da mặt, xông hơi

Có thể dùng khăn mềm nhúng nước ấm đắp lên mặt khoảng 2 – 3 phút hoặc trùm khăn xông hơi nước nóng. Tránh nước quá nóng làm tổn thương da.

- Làm sạch da với sữa rửa mặt

Sau khi các lỗ chân lông đã giãn nở, da cần được làm sạch bằng sữa rửa mặt để lấy đi các bụi bẩn bên ngoài.

Nên chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, an toàn và phù hợp với làn da.

- Thực hiện tẩy tế bào chết đúng kỹ thuật

Tương tự như khi rửa mặt, tẩy tế bào chết cần được thực hiện nhẹ nhàng, không chà xát mạnh gây tổn thương da. Dùng các đầu ngón tay di chuyển và massage da mặt theo chiều hình xoắn ốc trong khoảng 3-5 phút và tránh gần vùng da xung quanh mắt.

Tẩy tế bào chết đúng kỹ thuật

Nên thực hiện tẩy da chết vào buổi tối với tần suất 2-3 lần/ tuần. Hạn chế tẩy da chết quá nhiều và thường xuyên sẽ khiến da mỏng dần và nhạy cảm.

Không tẩy tế bào chết khi da mặt đang bị dị ứng, có vết trầy xước hoặc cháy nắng, nổi mẩn đỏ.

Chăm sóc, bảo vệ da sau khi tẩy tế bào chết

Thoa kem dưỡng ẩm sau mỗi lần tẩy tế bào chết là điều cần thiết để bù đắp lượng dầu tự nhiên đã bị lấy đi, đồng thời cung cấp dưỡng chất chăm sóc, nuôi dưỡng tế bào da tái tạo, phát triển.

Bôi kem chống nắng bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì lúc này da mỏng và nhạy cảm, dễ bắt nắng, dễ bị tổn thương.

Trên đây là cách tẩy tế bào chết da mặt hữu ích cho phái đẹp. Chỉ cần vài phút mỗi tuần trong chu trình dưỡng da là có thể tự tin với làn da sạch khỏe, sáng mịn mỗi ngày.