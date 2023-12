Trẻ sơ sinh cần bổ sung vitamin gì và những lưu ý cần nắm

Do đó, bổ sung các dưỡng chất quan trong trong thời điểm này là điều cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm, nhất là các loại vitamin. Vitamin ở trẻ sơ sinh có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển bình thường ở trẻ. Đồng thời, đảm bảo sự phát triển toàn diện, khỏe mạnh của trẻ.

1. 3 loại vitamin cho bé sơ sinh cực cần thiết

Vitamin đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ hoạt động chuyển hóa bình thường của cơ thể. Các loại vitamin khác nhau về bản chất hóa học, bao gồm: vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, vitamin C, D1, D2, D3, D4, D5, vitamin E, vitamin K. Những vitamin này có tác dụng sinh lý khác nhau đối với cơ thể người.

Trẻ sơ sinh cần bổ sung thêm vitamin gì? Khi chăm sóc trẻ 5-6 tháng tuổi, đặc biệt là trong xây dựng chế độ ăn dặm cho bé, mẹ đừng bỏ qua 3 loại vitamin cho trẻ sơ sinh mẹ không nên bỏ qua.

+ Vitamin K

Theo khuyến cáo của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ: bổ sung vitamin K một lần sau khi chào đời là điều cần thiết đối với tất cả trẻ sơ sinh. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh xuất huyết. Vitamin K còn giúp ngăn ngừa hiệu quả những vấn đề đông máu ở trẻ sơ sinh.

+ Vitamin D

Bổ sung vitamin D là điều cần thiết đối với trẻ sơ sinh. Mẹ cần nắm rõ những thông tin về vitamin D như sau: Vitamin D mang đến hiệu quả hấp thụ và giữ canxi, phốt pho cho cơ thể. Điều này rất quan trọng vì sẽ giúp xây dựng xương chắc khỏe.

Đối với những trẻ từ 3 đến 18 tháng tuổi, thiếu hụt vitamin D là nguyên nhân dễ dẫn đến còi xương. Vì sữa mẹ không cung cấp đủ lượng vitamin D cần thiết nên bổ sung thêm là điều cần thiết.

Đối với những trẻ sơ sinh uống sữa công thức không cần bổ sung thêm vitamin D. Bởi trong sữa công thức đã có chứa vitamin D. Mặc dù vậy, nếu trẻ uống ít nhất 32 ounce sữa công thức/ngày, bổ sung thêm là điều cần thiết để trẻ có đủ lượng vitamin D yêu cầu.

+ Vitamin B12

Vitamin B12 mang đến hiệu quả tăng cường hoạt động của các tế bào thần kinh và tế bào máu của cơ thể. Thiếu hụt vitamin B12 là nguyên nhân dẫn đến thiếu máu và khiến cơ thể mệt mỏi, yếu đi.

Có thể dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu và triệu chứng thiếu vitamin B12 ở trẻ sơ sinh như: nôn mửa, thiếu máu, chậm phát triển, hạ huyết áp.

Thiếu hụt vitamin B12 là điều thường thấy ở những trẻ bú mẹ trong 2 đến 6 tháng tuổi. Mặc dù vậy, những triệu chứng chỉ thấy rõ ràng từ 6-12 tháng.

2. Những điều mẹ cần lưu ý khi bổ sung vitamin cho trẻ sơ sinh

Nhiều mẹ thắc mắc không biết trẻ sơ sinh cần bổ sung những gì, nên bổ sung vitamin cho trẻ sơ sinh bao nhiêu và bổ sung như nào cho đúng để trẻ hấp thụ tối đa lượng vitamin cơ thể.

Mẹ đừng bỏ qua những lưu ý sau:

+ Thời điểm để bổ sung vitamin tổng hợp cho trẻ sơ sinh

Sữa công thức có hàm lượng vitamin D cao. Nên bổ sung Vitamin D đối với bé bú sữa ngay từ ngay từ khi sinh hoặc sữa công thức ít hơn 900g/ngày.

Lý giải việc bổ sung vitamin cho trẻ sơ sinh sớm. Nếu như cơ thể sản sinh ra vitamin D sau khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thì đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh cần được tránh nắng.

Làn da của trẻ khá nhạy cảm. Phơi nắng sẽ khiến trẻ tăng nguy cơ ung thư da và xuất hiện những vết nhăn. Dùng kem chống nắng cũng có thể giúp bảo vệ làn da của trẻ nhưng lại cản trở sự sản xuất vitamin D.

Còn với những loại vitamin khác, trong chế độ ăn đã có thêm thực phẩm rắn nên với tùy trường hợp sẽ được khuyến nghị bổ sung thêm vitamin cho trẻ hoặc không. Với những trẻ đang có chế độ ăn uống đa dạng thức ăn thì không cần bổ sung thực phẩm bổ sung.

Việc bổ sung là đặc biệt cần thiết đối với những trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc nhỏ hơn so với tuổi thai. Bên cạnh đó, việc bổ sung vitamin cũng là điều cần thiết cho những trẻ thường xuyên bú ít sữa mẹ hoặc sữa công thức so với những bé khác cùng tuổi.

Vitamin cũng rất cần với những trẻ không được bổ sung đầy đủ vitamin qua khẩu phần ăn. Hoặc những trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe mãn tính ảnh hưởng đến việc ăn uống của trẻ.

+ Làm gì để biết trẻ có cần bổ sung vitamin hay không?

Nếu có những thắc mắc về việc cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ. Thì tốt nhất mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ. Tuyệt đối không cho trẻ dùng những loại vitamin hoặc sản phẩm bổ sung dành cho người lớn, ngay cả với liều thấp hơn.

Cách bổ sung vitamin D cho trẻ sơ sinh hiệu quả nhất? Tắm nắng cho trẻ sơ sinh là cách bổ sung vitamin đơn giản, hiệu quả nhất. Vitamin D có rất nhiều trong ánh nắng mặt trời.

Những loại vitamin khác có thể được bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày. Chế độ ăn của những trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm cần đa dạng, nhiều dưỡng chất. Thông qua các loại thực phẩm này để bổ sung lượng vitamin cho trẻ.

Cách nhận biết trẻ sơ sinh cần bổ sung vitamin như sau:

Trẻ sơ sinh bị thiếu vitamin D ngoài dấu hiệu trẻ bị vàng da, nhăn da. Hầu như không có dấu hiệu nào rõ rệt, để nhận biết trẻ đang thiếu các loại vitamin khác. Vì vậy, để nhận được lời khuyên và sự chỉ định tốt nhất, tốt nhất mẹ nên tìm đến bác sĩ. Tránh tùy tiện bổ sung vitamin cho trẻ.

+ Liều lượng bổ sung vitamin cho trẻ sơ sinh

Tuyệt đối không được bổ sung vitamin cho trẻ hơn mức đề nghị. Theo các chuyên gia nghiên cứu về sức khỏe trẻ sơ sinh, điều này là hoàn toàn không tốt.

Chỉ nên bổ sung vitamin theo hướng dẫn liều lượng, giống như các loại thuốc khác. Lạm dụng bổ sung vitamin sẽ khiến trẻ khó hấp thu các dưỡng chất dinh dưỡng khác hoặc thậm chí gây nguy hiểm, tùy vào từng loại vitamin.

Đồng thời, mẹ cũng nên lưu ý bổ sung thêm sắt cho trẻ. Hàm lượng sắt có trong sữa mẹ thường không nhiều. Đa số trẻ sơ sinh được sinh ra có đủ lượng sắt dự trữ, ít nhất cho đến khi bé được 4 đến 6 tháng tuổi.

Với những trẻ sinh non hay nhỏ hơn 2,7kg khi sinh hoặc với những mẹ bị tiểu đường thai kỳ, kiểm soát kém, ttrẻ có thể không nhận đủ lượng chất sắt cần thiết khi còn trong bào thai. Hàm lượng sắt nên bổ sung là 1 mg sắt/ kg/ ngày từ 4 – 6 tháng và tiếp tục cho đến khi bé ăn dặm.

Với những thông tin vừa chia sẻ trong bài viết trên đây, hy vọng sẽ giúp mẹ giải đáp thắc mắc trẻ sơ sinh cần bổ sung vitamin gì và có nhiều thông tin hữu ích liên quan đến cách bổ sung vitamin cho trẻ sơ sinh.