Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng tuổi khoa học nhất

Mục tiêu của phương pháp này là tập cho bé ăn thô tốt, ăn uống hợp lý và tìm được niềm vui trong ăn uống. Phương pháp ăn dặm này sẽ cho bé ăn theo nhu cầu.

Nhờ tính khoa học và bổ dưỡng, ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp tiến bộ và khoa học được rất nhiều mẹ tin tưởng lựa chọn.

Dù ở bất cứ giai đoạn nào, trong thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cũng sẽ vẫn đảm bảo sao cho đủ 4 nhóm thực phẩm gồm tinh bột, vitamin, chất đạm và chất béo.

Trong giai đoạn đầu, bé sẽ được cho ăn cháo loãng rây qua lưới thay vì ăn bột. Ở giai đoạn tiếp theo, bạn cho ăn cho ăn cháo đặc nấu kèm rau củ, sau đó là ăn cơm từ nhão đến đặc.

Đồng thời, các loại thức ăn cần phải chế biến riêng để giữ được mùi vị. Đây cũng là cách để giúp bé làm quen được với từng loại mùi vị. Quá trình tập ăn của bé sẽ bắt đầu từ 5 tháng tuổi và kết thúc khi bé 15 tháng.

2. Nguyên tắc ăn dặm kiểu Nhật

Xây dựng thực đơn ăn dặm hợp lý để đảm bảo lượng dưỡng chất cao nhất cho bé

Bắt đầu từ 6 tháng tuổi, ngoài sữa mẹ, bé cần thêm nguồn năng lượng dồi dào để phát triển toàn diện. Mẹ cần xây dựng thực đơn với chế độ ăn và phương pháp nấu nướng thật khoa học, hợp lí để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao nhất cho bé.

Lưu ý các nguyên tắc sau đây:

Mẹ chỉ cho bé ăn tối đa 2 bữa dặm một ngày và đảm bảo duy trì lượng sữa mẹ.

Cho bé ăn vào 10 giờ sáng và trước 7 giờ tối.

Tỉ lệ nấu cháo là 1 gạo/10 nước.

Tỉ lệ nấu cháo, gạo phù hợp

Các món ăn dặm của bé chưa cần nêm gia vị

Chỉ nên cho bé ăn 1 thìa (5ml) trong mỗi lần thay thực phẩm mới

Cho bé ăn từ loãng tới đặc, từ mịn đến thô dần.

Cho bé ăn đúng giờ

Những thực phẩm cho bé trong giai đoạn 5-6 tháng tuổi

Tinh bột: cháo gạo, bánh mì, chuối, khoai lang, khoai môn, khoai tây, khoai sọ

Nhóm vitamin: cà rốt, bí đỏ, bắp cải, củ cải, rau chân vịt, hành tây, cà chua, bông cải xanh, táo, dâu, quýt.

Đạm: đậu hũ, cá trắng, cá dăm khô shirasu, sữa chua, phô mai tươi, lòng đỏ trứng, đậu Hà Lan

Thực phẩm cho bé ăn dặm trong giai đoạn 6 tháng tuổi

3. Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng tuổi

Tại thời điểm này, các mẹ vẫn duy trì cho bé ăn cháo trắng. Đồng thời, mẹ có thể kết hợp tập cho bé ăn thêm với sữa chua nguyên chất, đậu phụ và 2/3 lòng đỏ trứng.

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng tuổi

Mẹ có thể thực hiện chế độ ăn kiểu Nhật cho bé như sau:

Tuần 1: Cháo trắng (30ml – 40ml), đậu phụ (5g), bắp cải (10ml), rau cải (10ml), rau ngót (10ml), sữa chua nguyên chất không đường.

Tuần 2: Cháo trắng (15ml – 25ml), bí đỏ (5ml), cà rốt (5ml), đậu phụ (5g), trứng 2/3 lòng đỏ, cà chua (5ml), sữa chua nguyên chất không đường.

Tuần 3: Cháo trắng (30ml – 40ml), rau ngót (10ml), su hào (10ml), rau cải bó xôi (10ml), đậu phụ (5g), sữa chua nguyên chất không đường, trứng 2/3 lòng đỏ.

Tuần 4: Cháo trắng (30ml-40ml), rau ngót (10ml), trứng 2/3 lòng đỏ, bắp cải (10ml), sữa chua nguyên chất, rau ngót (10ml), rau cải (10ml), đậu phụ (5g).

4. Một số lưu ý cần nắm khi cho trẻ ăn dặm

Nghiền nhuyễn, mịn thức ăn để trẻ dễ ăn hơn.

Cho trẻ ăn với số lượng lớn dần. Bắt đầu là số lượng nhỏ, thậm chí là ít hơn một muỗng cà phê.

Thường xuyên thay đổi nguyên liệu chế biến để nhận biết được khẩu vị của bé

Nên tập cho bé ăn thử đồ ăn dặm mới trong 3-4 ngày.

Nên tập cho bé thử đồ ăn dặm mới

Để ý đến những thay đổi của bé trong lúc ăn để kịp thời phát hiện những dấu hiệu lạ. Không nên cho muối thực phẩm như cá thu, tôm cua, bạch tuộc, các loại ốc, thịt, sữa bò dễ gây dị ứng cho bé.

Không nên ép bé ăn. Ngừng khoảng 2 - 3 ngày trước khi chế biến thức ăn khác và thử cho bé ăn lại. Không được trộn lẫn thức ăn và chỉ cho bé ăn từng thực phẩm mới mỗi lần.

Khi quyết định cho bé ăn dặm kiểu Nhật, các mẹ nên thu xếp thời gian biểu của mình hợp lý và lên thực đơn ăn dặm đúng kiểu Nhật cho bé 6 tháng phù hợp. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp mẹ nuôi con khỏe mạnh một cách nhẹ nhàng và khoa học hơn.