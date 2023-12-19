Nghiên cứu mới: Trẻ em và thanh thiếu niên ít vận động có thể bị tăng mức cholesterol lên tới 67%

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu trẻ em và thanh thiếu niên có lối sống ít vận động trong thời gian dài thì mức cholesterol của chúng sẽ tăng lên đáng kể.

Một nhóm nghiên cứu chung từ Đại học Exeter, Đại học Đông Phần Lan và Đại học Bristol gần đây đã công bố rằng những kết quả này có được là kết quả của một nghiên cứu tiếp theo trên khoảng 790 trẻ em và thanh thiếu niên. Sử dụng dữ liệu từ "Nghiên cứu về trẻ em những năm 1990" do Đại học Bristol thực hiện, các nhà nghiên cứu đã phân tích mô hình lối sống và tình trạng sức khỏe của 792 người tham gia được theo dõi từ 11 đến 24 tuổi. Những người tham gia báo cáo tình trạng sức khỏe của mình và tham gia khảo sát ba lần: ở tuổi 11, 15 và 24. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi thời gian ngồi, mức độ hoạt động hàng ngày, mức cholesterol HDL, cholesterol LDL và chất béo trung tính.

Ảnh minh họa: Internet Kết quả phân tích cho thấy lối sống ít vận động tích lũy từ khi còn nhỏ làm tăng mức cholesterol lên tới 67% ở tuổi 24. Các nhà nghiên cứu cảnh báo: “Nồng độ cholesterol và rối loạn lipid máu tăng cao làm tăng nguy cơ tử vong sớm ở giữa độ tuổi 40, xơ vữa động mạch không có triệu chứng ở giữa độ tuổi 20 và tổn thương tim”. Kết quả phân tích mức độ hoạt động của những người tham gia, thấy rằng mức cholesterol tăng lên do lối sống ít vận động có thể giảm bớt thông qua hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Trung bình 4 giờ 30 phút hoạt động thể chất nhẹ mỗi ngày làm giảm tổng lượng cholesterol 0,53 mmol/L, trong khi hoạt động thể chất vừa phải và cường độ cao trung bình 50 phút mỗi ngày chỉ làm giảm cholesterol 0,05 mmol/L.

Ảnh minh họa: Internet Nhiều người thường biết rằng tập thể dục cường độ cao là điều cần thiết để giảm mức cholesterol, nhưng việc hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, làm việc nhà, nhảy chậm, bơi lội và đạp xe có hiệu quả gấp 5 lần so với hoạt động thể chất mạnh trong việc giữ cho trái tim khỏe mạnh và giảm viêm ở người trẻ. Giáo sư Andrew Abaze, người đứng đầu nghiên cứu tại Đại học Exeter, cho biết: “Kết quả của nghiên cứu này cho thấy vấn đề cholesterol cao, dễ phát sinh do thói quen sinh hoạt của trẻ em và thanh thiếu niên, có thể được giải quyết bằng hoạt động vận động nhẹ nhàng".

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