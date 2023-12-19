Nghiên cứu mới: Trẻ em và thanh thiếu niên ít vận động có thể bị tăng mức cholesterol lên tới 67%

Chăm sóc con 19/12/2023 10:27

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu trẻ em và thanh thiếu niên có lối sống ít vận động trong thời gian dài thì mức cholesterol của chúng sẽ tăng lên đáng kể.

Một nhóm nghiên cứu chung từ Đại học Exeter, Đại học Đông Phần Lan và Đại học Bristol gần đây đã công bố rằng những kết quả này có được là kết quả của một nghiên cứu tiếp theo trên khoảng 790 trẻ em và thanh thiếu niên.

Sử dụng dữ liệu từ "Nghiên cứu về trẻ em những năm 1990" do Đại học Bristol thực hiện, các nhà nghiên cứu đã phân tích mô hình lối sống và tình trạng sức khỏe của 792 người tham gia được theo dõi từ 11 đến 24 tuổi. Những người tham gia báo cáo tình trạng sức khỏe của mình và tham gia khảo sát ba lần: ở tuổi 11, 15 và 24. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi thời gian ngồi, mức độ hoạt động hàng ngày, mức cholesterol HDL, cholesterol LDL và chất béo trung tính.

Nghiên cứu mới: Trẻ em và thanh thiếu niên ít vận động có thể bị tăng mức cholesterol lên tới 67% - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả phân tích cho thấy lối sống ít vận động tích lũy từ khi còn nhỏ làm tăng mức cholesterol lên tới 67% ở tuổi 24. Các nhà nghiên cứu cảnh báo: “Nồng độ cholesterol và rối loạn lipid máu tăng cao làm tăng nguy cơ tử vong sớm ở giữa độ tuổi 40, xơ vữa động mạch không có triệu chứng ở giữa độ tuổi 20 và tổn thương tim”.

Kết quả phân tích mức độ hoạt động của những người tham gia, thấy rằng mức cholesterol tăng lên do lối sống ít vận động có thể giảm bớt thông qua hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Trung bình 4 giờ 30 phút hoạt động thể chất nhẹ mỗi ngày làm giảm tổng lượng cholesterol 0,53 mmol/L, trong khi hoạt động thể chất vừa phải và cường độ cao trung bình 50 phút mỗi ngày chỉ làm giảm cholesterol 0,05 mmol/L.

Nghiên cứu mới: Trẻ em và thanh thiếu niên ít vận động có thể bị tăng mức cholesterol lên tới 67% - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường biết rằng tập thể dục cường độ cao là điều cần thiết để giảm mức cholesterol, nhưng việc hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, làm việc nhà, nhảy chậm, bơi lội và đạp xe có hiệu quả gấp 5 lần so với hoạt động thể chất mạnh trong việc giữ cho trái tim khỏe mạnh và giảm viêm ở người trẻ.  

Giáo sư Andrew Abaze, người đứng đầu nghiên cứu tại Đại học Exeter, cho biết: “Kết quả của nghiên cứu này cho thấy vấn đề cholesterol cao, dễ phát sinh do thói quen sinh hoạt của trẻ em và thanh thiếu niên, có thể được giải quyết bằng hoạt động vận động nhẹ nhàng".   

Không phải chạy bộ, tập bộ môn này thường xuyên giúp hạ đường huyết cực hiệu quả: Không cần đến phòng tập hay dụng cụ

Không phải chạy bộ, tập bộ môn này thường xuyên giúp hạ đường huyết cực hiệu quả: Không cần đến phòng tập hay dụng cụ

Bạn sẽ không ngờ rằng, duy trì tập bộ môn này thường xuyên giúp hạ đường huyết tốt ngang với việc dùng thuốc.

Xem thêm
Từ khóa:   cholesterol cao lười vận động tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 36 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?