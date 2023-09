Dấu hiệu nhận biết trẻ em bị sâu răng và cách bảo vệ hàm răng chắc, đẹp

Em bé bị sâu răng mà bố mẹ không biết

Hầu hết trẻ từ 2 – 3 tuổi đều đã hoàn thiện 20 chiếc răng sữa, song do chế độ ăn nhiều tinh bột, bánh kẹo nhưng việc vệ sinh răng, vệ sinh nướu không đúng, không thường xuyên khiến trẻ em bị sâu răng ở cả răng cửa và răng hàm. Cấu tạo răng sữa yếu hơn nhiều so với răng vĩnh viễn, nên khi bị vi khuẩn sâu răng tấn công mà không điều trị sớm khiến tiến trình sâu răng diễn ra nhanh hơn. Và các răng này cũng như răng sữa là vẫn có hệ thống dây thần kinh sẽ gây ra đau nhức, ê ẩm làm bé biếng ăn dễ bị sụt cân.

Trẻ bị sâu răng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu không kịp xử lý - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện trẻ em bị sâu răng hàm sữa như thế nào?

Khoảng 85% trẻ em Việt Nam bị sâu răng hàm sữa do ăn nhiều bánh kẹo hoặc do không chăm sóc răng miệng đúng cách. So với răng vĩnh viễn, bé bị sâu răng sữa thường phát triển nhanh hơn. Bắt đầu là những tổn thương ở bề mặt với vết trắng. Lúc này nếu không được xử lý, sâu răng sẽ tiếp tục phá hủy lớp men, lớp ngà răng và hình thành những lỗ sâu răng.