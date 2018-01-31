Bật mí những bí kíp giúp tóc trẻ mọc nhanh thần tốc, mẹ tự tin tạo kiểu cho con

Giấc ngủ không chỉ có vai trò quan trọng đến sự phát triển chiều cao, trí não mà còn ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc của bé.

Ông bà ta vẫn quan niệm “cái răng cái tóc là góc con người”, chính vì thế ngay từ khi bé còn nhỏ, nhiều bà mẹ đã quan tâm đến việc nuôi dưỡng mái tóc dài cho con. Trên thực tế, nhiều trẻ gần 2 tuổi tóc vẫn mọc lưa thưa khiến các chị em không khỏi nóng lòng. Để giúp trẻ nhanh mọc tóc, chị em hãy áp dụng triệt để những bí kíp này.

Vì vậy, để kích thích tóc con mọc dài, mẹ hãy tập cho trẻ thói quen đi ngủ sớm vào cùng một khung giờ cố định.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nếu chất lượng giấc ngủ của trẻ không cao, hay trằn trọc, tỉnh giấc giữa đêm sẽ ảnh hưởng không tốt đến mái tóc. Màu tóc bé sẽ nhạt màu, khô, giòn, vàng và có hiện tượng rụng. Nếu trẻ ngủ đủ và sâu giấc, tinh thần thoải mái, hệ tuần hoàn và các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động tốt, tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn.

Tắm nắng cho con

Ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm hay chiều tối sẽ kích thích khả năng mọc tóc. Nguyên nhân chính là do tia UV trong ánh nắng mặt trời có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện chất lượng tóc của con.

Gội đầu thường xuyên cho trẻ

Gội đầu thường xuyên cho bé sẽ kích thích tóc mọc nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ sơ sinh, trong vòng 6 tháng đầu sau sinh, mẹ có thể gội đầu cho con hàng ngày, đặc biệt vào mùa hè oi bức. Từ 6 tháng tuổi trở đi, mẹ nên duy trì thói quen gội đầu cách ngày cho bé. Việc giữ tóc trẻ sạch sẽ giúp da đầu khỏe mạnh, kích thích sự phát triển của chân tóc.

Massage đầu bằng dầu ô liu

Massage da đầu bằng dầu ô liu cho con không chỉ giúp bé cảm thấy thư giãn mà còn làm tăng tốc độ lưu thông máu ở vùng da đầu. Dầu ô liu giúp làm ẩm da đầu, tháo gỡ hiện tượng tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện để tóc mới phát triển dễ dàng.

Mẹ lưu ý massage da đầu nhẹ nhàng cho con trong vòng 3 – 5 phút mỗi lần và thực hiện 3 lần/tuần. Tóc con sẽ dài một cách nhanh chóng.

Siêng chải tóc cho con

Thói quen chải tóc hàng ngày mẹ nên thực hiện cho cả bé gái và bé trai - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thức dậy, mẹ hãy chải tóc cho con để bé trông gọn gàng hơn, tăng tuần hoàn máu lên vùng da đầu. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý lựa chọn loại lược phù hợp với da đầu mỏng manh, nhạy cảm của bé.

Chế độ ăn uống khoa học

Bên cạnh việc áp dụng những bí kíp này, mẹ cũng đừng quên điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học cho con. Canxi, sắt, kẽm… là những dưỡng chất ảnh hưởng đặc biệt đến quá trình mọc tóc của bé. Hiện tượng thiếu sắt sẽ làm tóc bé mỏng, không sáng bóng. Trẻ thiếu canxi cũng làm chậm tốc độ phát triển của tóc.

Vì vậy, trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ, mẹ nên cho bé ăn đầy đủ các chất theo từng nhóm khác nhau (thịt, cá, trứng, trái cây, rau củ quả…). Ngoài ra, mẹ cũng cần bổ sung thêm các vitamin (vitamin A, B, C…) giúp tóc con bóng khỏe, giảm gàu, ít gãy rụng.

Chúc các mẹ thành công khi áp dụng những bí kíp giúp trẻ nhanh mọc tóc!