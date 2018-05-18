Bác sĩ Nhi hướng dẫn cha mẹ cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật

Hóc dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ em, đặc biệt trẻ từ 6 tháng - 3 tuổi. Khi trẻ bị hóc dị vật, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh, tránh la hét để trẻ không sợ hãi khiến dị vật càng rơi sâu vào bên trong cổ. Đồng thời, thực hiện một số phương pháp sơ cứu ban đầu để đẩy dị vật ra.

Biểu hiện của trẻ bị hóc dị vật Với đặc tính hiếu động, thích khám phá, tìm tòi mọi đồ vật, trẻ em rất dễ gặp các tai nạn khi đang vui chơi, đặc biệt là tình trạng hóc dị vật. Đây là một trong những tai nạn cực kỳ nguy hiểm. Trẻ bị hóc dị vật sẽ bị ngạt đường thở, có nguy cơ tím tái - Ảnh minh họa: Internet Đang ăn, đang chơi trẻ bỗng dưng ho sặc sụa. Trẻ bị nghẹn, không ho được, không nói, không thở được, tím tái mặt mày.... là những dấu hiệu cho biết trẻ đã bị hóc dị vật.

Cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết: “Cha mẹ cần bình tĩnh khi xử lý trẻ bị hóc dị vật. Lúc này, cần làm ngay biện pháp heimlich để đẩy dị vật ra tùy theo độ tuổi của trẻ”. Theo đó, đối với trẻ trên 2 tuổi, cha mẹ sẽ thực hiện phương pháp heimlich (ép bụng) bằng cách: Đứng ở phía sau trẻ, nắm hai tay vào nhau, vòng ra phía trước bụng khu vực phía trên rốn và dưới đỉnh xương ức. Sau đó dùng lực đẩy vào bụng và hướng lên trên.

Hình ảnh minh họa phương pháp heimlich khi sơ cứu cho trẻ trên 2 tuổi hóc dị vật - Ảnh minh họa: Internet Trẻ dưới 2 tuổi, cha mẹ nên vỗ vào lưng và ấn vào ngực. Nếu thao tác ấn ngực không hiệu quả, cha mẹ hãy chuyển sang phương pháp thổi ngạt như trường hợp cấp cứu đuối nước. Trẻ dưới 2 tuổi khi hóc dị vật, mẹ nên sử dụng phương pháp vỗ ngực cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Nếu trẻ bị bất tỉnh, cha mẹ cần cho trẻ nằm ngửa. Tiếp đến, nắm chặt hai bàn tay của mình rồi ấn mạnh vào xương ức đến khi bé tỉnh thì đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phòng ngừa nguy cơ trẻ bị hóc dị vật Cha mẹ cần hết sức chú ý với các đồ vật trong nhà và luôn đảm bảo trẻ trong tầm quan sát. Để phòng ngừa nguy cơ hóc dị vật ở trẻ, cha mẹ nên chọn những đồ chơi có kích cỡ phù hợp, không nên chọn đồ chơi quá nhỏ, tránh trường hợp trẻ cho vào miệng. Khu vực vui chơi của trẻ cần tránh để các vật dụng nguy hiểm, có nguy cơ gây ra tai nạn hóc dị vật - Ảnh minh họa: Internet Không gian vui chơi của bé không nên có các vật dụng nhỏ nguy hiểm như: Nút áo, hạt cườm, pin tiểu, các loại hạt trái cây. Khi chế biến thức ăn, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến những thực phẩm cứng, thực phẩm có xương, tuyệt đối tránh cho trẻ ăn các loại hạt kẻo con bị hóc.

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