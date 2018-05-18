Bài thuốc dân gian trị chứng nổi mề đay ở trẻ em

Nổi mề đay ở trẻ em có thể xuất phát từ các nguyên nhân:

Mề đay là triệu chứng da xuất hiện các mảng đỏ, sưng gây ngứa ngáy, khó chịu. Trẻ em thường dễ nổi mề đay hơn người lớn vì cơ địa da nhạy cảm, mỏng manh. Khi bị nổi mề đay, trẻ sẽ cảm thấy vô cùng ngứa, liên tục gãi khiến vùng da nổi đỏ bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

- Do thức ăn: Một số thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng (thịt gà, trứng, lạc, hải sản…) có thể khiến trẻ nổi mề đay.

- Do cơ địa: Ở một số trẻ, cơ thể các em sẽ có biểu hiện dị ứng với lông động vật, phấn hoa, chất tẩy rửa…. Khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng, các em sẽ cảm thấy ngứa.

- Do thời tiết: Khi thời tiết trở lạnh hoặc nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột, trẻ cũng dễ bị nổi mề đay.

Bài thuốc dân gian chữa mề đay ở trẻ em

Lá khế

Theo các tài liệu Đông y, lá khế tính bình, thanh nhiệt, giải độc có tác dụng tiêu viêm, giảm sưng tấy, trị chứng mề đay nhanh chóng ở trẻ em. Khi trẻ bị nổi mề đay, mẹ có thể dùng lá khế chườm ấm hoặc nấu nước tắm cho trẻ.

Bài thuốc dân gian trị mề đay ở trẻ em thường được nhiều bà mẹ sử dụng rộng rãi - Ảnh minh họa: Internet

Để chườm ấm, mẹ chuẩn bị một nắm lá khế tươi rửa sạch, để ráo rồi đem sao trên chảo đến khi khô. Cho lá khế đã sao vào túi vải, chườm nhẹ lên vùng da nổi mề đay của trẻ. Mẹ lưu ý chườm lá ở nhiệt độ vừa phải, không để nóng quá gây tổn thương da trẻ. Mẹ cũng có thể nấu nước lá khế tắm cho trẻ liên tục từ 1 – 2 ngày để các mảng mề đay biến mất.

Nha đam

Dùng nha đam tươi hoặc chiết xuất nha đam bôi lên vùng da mề đay sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể sử dụng lá nha đam (lô hội tươi) hoặc gel nha đam nguyên chất bôi lên vùng da bị mề đay, sưng đỏ. Với tác dụng giữ ẩm lành tính cùng một số hoạt chất làm giảm ngứa nha đam sẽ ngăn chặn việc lây lan các vết tổn thương và trị dứt điểm hội chứng ngứa ngáy do mề đay ở trẻ.

Rau má

Rau má có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, dưỡng ẩm, trị các bệnh ngoài da, mụn nhọt, mẩn ngứa và được sử dụng trong các bài thuốc dân gian trị bệnh da liễu.

2 cốc rau má mỗi ngày sẽ giảm các triệu chứng mề đay ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Để trị bệnh nổi mề đay ở trẻ em, mẹ chỉ cần lấy một nắm rau má tươi, rửa sạch, ngâm nước muối loãng từ 3 – 5 phút. Sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, vắt lấy nước rồi cho trẻ uống 2 lần/ngày liên tục trong 3 ngày. Các chứng mề đay, mẩn ngứa ở trẻ sẽ dần thuyên giảm.

Bột yến mạch

Hòa bột yến mạch với nước và bôi lên vùng da tổn thương sẽ giúp trẻ giảm các chứng mề đay - Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch lành tính có thể giúp làn da trẻ em dịu mát và trị mề đay. Trong nhà có sẵn bột yến mạch, mẹ chỉ cần lấy khoảng 2 muỗng canh pha vào tô, thêm nước vừa phải, đánh tan rồi bôi lên vùng da nổi mề đay của trẻ. Các dưỡng chất của bột yến mạch sẽ thấm dần, giúp da bé không bị khô, tạo cảm giác thoải mái.

Với các nguyên liệu có sẵn, dễ kiếm trong tự nhiên, mẹ sẽ dễ dàng tận dụng để chữa chứng mề đay thông thường ở trẻ.

* Thông tin mang tính tham khảo.