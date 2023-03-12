U hạt 'vùng kín': Căn bệnh được giới y khoa e dè nổi danh là loại 'ăn thịt người', hiếm gặp nhưng cực độc

Bài học làm mẹ 12/03/2023 08:55

Một trong số những bệnh lây truyền qua đường tình dục đáng sợ nhất là u hạt bẹn, dù ít xuất hiện nhưng vẫn hay được mệnh danh là bệnh 'ăn thịt người'.

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) phổ biến nhất bao gồm giang mai, chlamydia và lậu. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết về những tình trạng này, nhưng có những bệnh lây truyền qua đường tình dục rất hiếm gặp nhưng có thể gây ra nhiều tổn thương cho bộ phận sinh dục.

U hạt 'vùng kín': Căn bệnh được giới y khoa e dè nổi danh là loại 'ăn thịt người', hiếm gặp nhưng cực độc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những bệnh nhiễm trùng như vậy là U hạt bẹn, còn được gọi là Donovanosis. Hãy cùng tìm hiểu thêm về cái gọi là STI 'ăn thịt' này.

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Donovanosis là gì?

U hạt 'vùng kín': Căn bệnh được giới y khoa e dè nổi danh là loại 'ăn thịt người', hiếm gặp nhưng cực độc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Donovanosis là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Klebsiella granulomatis gây ra dẫn đến lở loét ở bộ phận sinh dục và có thể lây lan từ người này sang người khác qua quan hệ tình dục. Được biết, tình trạng này hiếm gặp ở Mỹ nhưng phổ biến hơn ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới như Ấn Độ, Nam Phi, Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Những cách bệnh lây truyền qua đường tình dục STI này có thể lây lan

Donovanosis thường lây truyền qua quan hệ tình dục, có thể là qua tiếp xúc trực tiếp với vết loét, nhưng nó cũng có thể xảy ra qua tiếp xúc da kề da phi tình dục, điều này rất hiếm.

Nó có thực sự ăn thịt không?

U hạt 'vùng kín': Căn bệnh được giới y khoa e dè nổi danh là loại 'ăn thịt người', hiếm gặp nhưng cực độc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Căn bệnh lây truyền qua đường tình dục donovanosis được mệnh danh là bệnh “ăn thịt người”. Nhưng điều này không có nghĩa là nhiễm trùng vi khuẩn thực sự ăn thịt bạn. Thay vào đó, nó mô tả các vết loét 'đỏ như thịt bò' có thể làm hỏng các mô sinh dục.

Những triệu chứng không nên bỏ qua

Theo WebMD, triệu chứng phổ biến nhất là các tổn thương hở phát triển chậm hoặc “vết loét” trực tiếp trên bộ phận sinh dục ở cả nam và nữ.

U hạt 'vùng kín': Căn bệnh được giới y khoa e dè nổi danh là loại 'ăn thịt người', hiếm gặp nhưng cực độc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thật thú vị là donovanosis có bốn loại, có thể dẫn đến các loại triệu chứng khác nhau. Bao gồm các:

  • Loét u hạt: vết loét có màu đỏ sẫm trở thành 'mạch máu cao'.
  • Phì đại có thể dẫn đến các đường viền không đồng đều và thường khô hoàn toàn.
  • Các vết loét hoại tử phát triển thành da và có thể có mùi hôi và đau khi chạm vào.
  • Loét xơ xuất hiện dưới dạng mô sẹo không đau.

Những lựa chọn điều trị

May mắn thay, donovanosis có thể chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Điều này lần lượt giúp các vết loét lành lại và khô lại. Trong trường hợp vết loét rất đau, các bác sĩ có thể khuyên dùng thuốc giảm đau và thêm thuốc kháng sinh. Điều cực kỳ quan trọng là phải hoàn thành một chu kỳ kháng sinh do bác sĩ kê đơn.

Theo Times of India

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Từ khóa:   donovanosis bệnh phụ khoa bệnh viêm nhiễm

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