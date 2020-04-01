Chi tiết nhỏ trong bài văn miêu tả gia đình của con khiến cha mẹ ân hận vì những lỗi lầm của mình đã gây ra

Bài học làm mẹ 01/04/2020 13:00

Đây là một trong những sai lầm khi nuôi dạy con của cha mẹ thời hiện đại, đọc xong hãy tìm cách khắc phục để con cái được phát triển toàn diện nhất.

Dạo gần đây, thấy con gái có nhiều dấu hiệu bất thường, không còn cười đùa như trước, anh chị cũng khá lo ngại nhưng vì quá bận rộn nên không thường xuyên hỏi han, quan tâm con.

Một hôm, chị nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm trao đổi về tình hình học tập của con gái. Cô giáo cho biết con chị dạo này có những biểu hiện buồn bã đặc biệt là qua bài văn miêu tả về hạnh phúc gia đình vừa rồi, cô chủ nhiệm khuyên anh chị nên đọc lại và cảm nhận.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, con gái tự giác lên phòng học bài, chị cầm cuốn vở có bài văn miêu tả gia đình của con sang cho chồng cùng đọc.

Những dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên trang giấy, anh chị không cầm nổi nước mắt khi đọc từng đoạn văn của con.

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Con gái mong có một gia đình hạnh phúc -  Ảnh: Internet

“Trong gia đình em có 4 người, gồm bố mẹ, em và bác giúp việc nhưng em cảm thấy đây không phải là gia đình vì lúc nào cũng chỉ có bác giúp việc và em ở nhà còn bố mẹ thì mải đi làm kiếm tiền.

Em ao ước mình sẽ được sống trong gia đình hạnh phúc nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời. Mỗi lần em muốn đi chơi, mẹ sẽ bảo bác giúp việc đưa đi, em muốn ôm bố mẹ nhưng bố mẹ về nhà là vội vào phòng đóng cửa ngay, có nhiều hôm bố mẹ còn đòi chia tay cãi nhau ầm ĩ cả nhà.

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Cha mẹ vô tình khiến con cái bị tổn thương - Ảnh: Internet

Em chỉ mong bố mẹ có thể dành chút thời gian cho em, cả nhà quây quần ăn cơm cùng nhau, cuối tuần được bố mẹ đưa đi chơi, dù đi xe đạp hay xe máy cũng được. Em cũng không cần bố mẹ phải mua nhiều gấu bông hay nhiều váy đẹp, nếu bố mẹ phải vất vả kiếm tiền không có thời gian ở nhà thì em không cần đâu.

Đối với em một gia đình hạnh phúc là được bố mẹ quan tâm nhiều hơn nhưng thật khó,...”

Sau khi đọc được bài văn của con, anh chị nhận ra đã quá vô tâm với con. Suốt thời gian qua vì bận kiếm tiền, bận lo miếng cơm manh áo mà vợ chồng chị quên mất việc phải quan tâm, lo lắng cho con gái nhỏ của mình. Anh chị không thể ngờ, dù mới chỉ 12 tuổi nhưng con gái đã suy nghĩ sâu sắc như vậy.

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Gia đình hạnh phúc là điều quý giá nhất - Ảnh: Internet

Lúc này, vợ chồng chị mới hiểu, con cái trưởng thành sớm là vì chúng bị tổn thương. Anh chị nhìn nhau không nói nên lời, trong lòng họ thầm hứa rằng: Từ nay về sau họ sẽ gạt bỏ công việc sang một bên khi trở về nhà để dành thời gian quan tâm, chăm sóc con gái nhiều hơn, để con cảm nhận được mình đang được sống trong một gia đình hạnh phúc.

Đây là một trong những sai lầm khi nuôi dạy con của nhiều cha mẹ hiện đại. Đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều bậc phụ huynh đang mải mê làm việc, không có thời gian dành cho con cái. Đừng vì một chút danh vọng, hào quang của tiền tài, địa vị mà bỏ bê con cái không quan tâm, ngó ngàng đến.

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Giáo dục giới tính cho trẻ là việc các bậc phụ huynh nên làm ngay từ khi con biết tìm hiểu về cơ thể của mình. Việc dạy con thông qua những câu hỏi của trẻ hàng ngày sẽ giúp trẻ tránh được nhiều trường hợp xấu xảy ra.

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