Thấy con cho người ăn xin tiền, ai cũng khen ngoan riêng người mẹ lại lắc đầu nói câu khiến ai cũng nể phục

Chả mấy khi các gia đình mới có dịp được nghỉ cùng nhau, chị P cùng hội bạn thân của mình quyết định đưa các con ra công viên chơi vào dịp cuối tuần.

Đối với những bậc làm cha, làm mẹ việc dạy con yêu thương là một bài học rất có ích trong việc rèn luyện tính cách của trẻ. Nhưng lòng trắc ẩn nên đặt đúng lúc đúng chỗ để không bị lợi dụng. Câu chuyện của chị P dưới đây đã chứng minh điều đó.

Sau khi người ăn xin đã đi, tất cả mọi người đều khen con chị P ngoan ngoãn, còn nhỏ đã biết yêu thương mọi người. Cậu bé được khen vì làm được việc tốt thì rất vui vẻ, vậy mà chờ mãi chưa thấy mẹ khen mình.

Khi nhìn thấy một người ăn xin chân đi cà nhắc xin tiền, con chị P đã nghe theo lời dạy của mẹ: “Ở đời phải biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”, cậu bé vội rút trong túi ra 5 ngàn đồng, tiền do cậu để dành được cho người ăn xin.

Chị P nhẹ nhàng hỏi thằng bé:

- Con có thấy vui vì việc làm của mình không?

- Dạ có ạ, vì con đã biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình ạ. - Cậu bé trả lời.

- Nhưng mẹ thì cho rằng, việc làm này là chưa đúng. - Chị P nhẹ nhàng đáp lại:

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và thắc mắc, chị P mới bật cười giải thích.

- Đầu tiên, mẹ cũng như các cô rất vui vì con đã biết nghe lời dạy của mẹ, biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Nhưng nếu con quan sát kỹ sẽ thấy người ăn xin vừa rồi là một anh thanh niên khỏe mạnh, không bị ốm đau gì cả, anh ta chỉ giả vờ đi cà nhắc để lừa gạt mọi người thương cảm. - Chị P dừng lại rồi nói tiếp.

- Điều đó chứng tỏ, anh ta là một người lười biếng, không chịu lao động để kiếm tiền. Như vậy việc con cho tiền người ăn xin đó chỉ càng ủng hộ cho sự lười biếng, ỷ lại, không chịu lao động của anh ta thôi.

Chị P khuyên con mình nên yêu thương người thật sự khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Chị P tiếp tục nói: Trong cuộc sống, có rất nhiều người khó khăn như các cụ già yếu không còn đủ sức khỏe để làm việc, các em nhỏ mồ côi, những người bị bệnh nặng không có tiền chữa trị,… Chúng ta nên dành tình yêu thương và giúp đỡ những người thật sự khó khăn, không nên tiếp tay cho những thành phần lao động lười nhác.

Tất cả mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ về bài học dạy con lòng trắc ẩn của chị P. Quả thật chị P suy nghĩ rất thấu đáo và có lý, lòng tốt phải được đặt đúng chỗ để không bị lợi dụng và tiếp tay cho những kẻ xấu tiếp tục lười biếng.

Qua câu chuyện của chị P, hy vọng các bậc cha mẹ nên dạy con những bài học về cuộc sống để rèn luyện tính lịch sự, trung thực, yêu thương,… từ nhỏ để trở thành người có ích cho xã hội.