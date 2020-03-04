Thấy con cho người ăn xin tiền, ai cũng khen ngoan riêng người mẹ lại lắc đầu nói câu khiến ai cũng nể phục

Bài học làm mẹ 04/03/2020 05:00

Chị P nổi tiếng là người dạy con yêu thương mọi người. Tuy nhiên khi nhìn thấy con trai cho người ăn xin tiền, chị lại lắc đầu tỏ vẻ không vui.

Đối với những bậc làm cha, làm mẹ việc dạy con yêu thương là một bài học rất có ích trong việc rèn luyện tính cách của trẻ. Nhưng lòng trắc ẩn nên đặt đúng lúc đúng chỗ để không bị lợi dụng. Câu chuyện của chị P dưới đây đã chứng minh điều đó.

Chả mấy khi các gia đình mới có dịp được nghỉ cùng nhau, chị P cùng hội bạn thân của mình quyết định đưa các con ra công viên chơi vào dịp cuối tuần.

day con yeu thuong 1
Phụ huynh hãy dạy con yêu thương mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn thấy một người ăn xin chân đi cà nhắc xin tiền, con chị P đã nghe theo lời dạy của mẹ: “Ở đời phải biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”, cậu bé vội rút trong túi ra 5 ngàn đồng, tiền do cậu để dành được cho người ăn xin.

day con yeu thuong 2
Con chị P cho tiền người ăn xin - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi người ăn xin đã đi, tất cả mọi người đều khen con chị P ngoan ngoãn, còn nhỏ đã biết yêu thương mọi người. Cậu bé được khen vì làm được việc tốt thì rất vui vẻ, vậy mà chờ mãi chưa thấy mẹ khen mình.

Chị P nhẹ nhàng hỏi thằng bé:

- Con có thấy vui vì việc làm của mình không?

- Dạ có ạ, vì con đã biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình ạ. - Cậu bé trả lời.

- Nhưng mẹ thì cho rằng, việc làm này là chưa đúng. - Chị P nhẹ nhàng đáp lại:

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và thắc mắc, chị P mới bật cười giải thích.

- Đầu tiên, mẹ cũng như các cô rất vui vì con đã biết nghe lời dạy của mẹ, biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Nhưng nếu con quan sát kỹ sẽ thấy người ăn xin vừa rồi là một anh thanh niên khỏe mạnh, không bị ốm đau gì cả, anh ta chỉ giả vờ đi cà nhắc để lừa gạt mọi người thương cảm. - Chị P dừng lại rồi nói tiếp.

- Điều đó chứng tỏ, anh ta là một người lười biếng, không chịu lao động để kiếm tiền. Như vậy việc con cho tiền người ăn xin đó chỉ càng ủng hộ cho sự lười biếng, ỷ lại, không chịu lao động của anh ta thôi.

day con yeu thuong 3
Chị P khuyên con mình nên yêu thương người thật sự khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Chị P tiếp tục nói: Trong cuộc sống, có rất nhiều người khó khăn như các cụ già yếu không còn đủ sức khỏe để làm việc, các em nhỏ mồ côi, những người bị bệnh nặng không có tiền chữa trị,… Chúng ta nên dành tình yêu thương và giúp đỡ những người thật sự khó khăn, không nên tiếp tay cho những thành phần lao động lười nhác.

Tất cả mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ về bài học dạy con lòng trắc ẩn của chị P. Quả thật chị P suy nghĩ rất thấu đáo và có lý, lòng tốt phải được đặt đúng chỗ để không bị lợi dụng và tiếp tay cho những kẻ xấu tiếp tục lười biếng.

Qua câu chuyện của chị P, hy vọng các bậc cha mẹ nên dạy con những bài học về cuộc sống để rèn luyện tính lịch sự, trung thực, yêu thương,… từ nhỏ để trở thành người có ích cho xã hội.

Bé trai 9 tuổi thoát khỏi bọn bắt cóc vì nhớ lời dạy này của mẹ, ai có con nhỏ cần phải học hỏi ngay

Bé trai 9 tuổi thoát khỏi bọn bắt cóc vì nhớ lời dạy này của mẹ, ai có con nhỏ cần phải học hỏi ngay

Xã hội hiện đại cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề tiêu cực, trong đó có nạn bắt cóc trẻ em. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải chú ý dạy trẻ kỹ năng khi bị bắt cóc.

Xem thêm
Từ khóa:   bài học dạy con dạy con đúng cách bí quyết dạy con

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi