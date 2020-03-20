'Mẹ ơi! Sao mẹ có râu bên dưới nhiều thế, bao giờ con có râu như mẹ' và câu trả lời khiến ai cũng nể phục sát đất

Câu chuyện này được người mẹ tên là Sidong Feidong chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Chị cho biết, buổi sáng hôm đó chị dậy sớm. Chồng và con gái vẫn còn đang ngủ. Vì vậy, khi vào nhà vệ sinh, chị không đóng cửa.

Trẻ lớn dần sẽ có nhiều thắc mắc về cơ thể của mình. Thậm chí, có những câu hỏi tế nhị mà bố mẹ bối rối không biết phản ứng như thế nào. Dưới đây là một trường hợp và cách xử lý của bố mẹ trong câu chuyện đáng để chúng ta học hỏi về cách giáo dục giới tính cho trẻ .

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ có như vậy vì bình thường chị dạy con gái rất kĩ về vấn đề riêng tư cá nhân. Thế nhưng trong lúc cả gia đình đang ăn sáng, cô bé bỗng dưng nói với bố của mình rằng mẹ có râu ở bên dưới.

Thế nhưng cô con gái đã thức giấc từ lúc nào xuất hiện trước mặt và nhìn mẹ với ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên. Chị cảm thấy xấu hổ và nhanh chóng vén quần áo, đi ra ngoài.

Khi chị còn hơi lúng túng thì con gái lại muốn biết bao giờ mình có râu như mẹ. Anh chị vô cùng bất ngờ với câu hỏi này của con gái.

Người mẹ lúng túng trước câu hỏi của con gái - Ảnh minh họa: Internet

Ngay lúc đó, bố cô bé nhanh trí nhìn sang con gái và giải thích nhẹ nhàng, không tránh né để con hiểu. Anh nói rằng sau này khi trưởng thành, con và những đứa trẻ khác đều có râu như bố mẹ. Việc có râu không có gì là kì lạ và những sợi râu đó có tác dụng bảo vệ cơ thể của mỗi người.

Chị lúc ấy đã bình tĩnh, tiếp tục nói với con gái rằng những nơi có râu là bí mật của cơ thể. Và không ai được phép chạm vào những nơi đó. Chị cũng nói thêm, con không được cho bất cứ ai nhìn thấy hoặc đụng chạm vào.

Sau khi nghe bố mẹ nói xong, cô bé suy tư rồi gật đầu khi cảm thấy hài lòng với câu trả lời của bố mẹ. Ngay khi câu chuyện này được chia sẻ, các cư dân mạng đã vỗ tay tán thưởng vì đó là cách giáo dục giới tính thông minh mà các bậc phụ huynh nên học hỏi nếu gặp tình huống tương tự.

Như vậy, chỉ một sự tình cờ và câu hỏi của con, bố mẹ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu, chứ không phải là quát nạt hay trốn tránh vấn đề.

Bố mẹ nên nhẹ nhàng giải thích về giới tính cho con hiểu thay vì né tránh - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ nên lưu ý, khi tiếp cận vấn đề nhạy cảm với trẻ nên tạo không khí dễ chịu và yêu thương. Như vậy trẻ mới dễ dàng tiếp nhận và tiếp thu được những kiến thức bố mẹ truyền đạt.

Điều quan trọng nhất trong giáo dục giới tính cho trẻ là nói chuyện với trẻ về giới tính sớm, cởi mở và thành thật. Có như vậy, trẻ mới có hiểu biết đầy đủ, từ đó có thể bảo vệ bản thân một cách tốt nhất.