Lời cầu xin ấy không những khiến mẹ cậu bé cảm thấy vô cùng đau đớn mà còn khiến bao người trăn trở về vấn nạn bắt nạt ở học đường. Bài viết này sẽ gợi ý cho phụ huynh một số phương pháp làm thế nào khi con bị bắt nạt.

Mới đây, câu chuyện đau lòng xảy ra ở Úc đã khiến nhiều người phải nghẹn ngào. Quaden là một cậu bé không may mắc chứng "bệnh lùn" - một bệnh lý xảy ra ở trẻ em bị chậm tăng trưởng do thiếu hormone tăng trưởng. Cậu bé trên đường đi học về đã run rẩy xin mẹ một sợi dây để tự sát.

Quá đau lòng về điều này, chị quyết định quay clip công khai trên trang Facebook cá nhân nhằm thông báo đến cha mẹ của những đứa trẻ đã bắt nạt con trai mình và cảnh báo cho các bậc phụ huynh khác về vấn nạn bạo lực học đường .

Khi nghe đứa con trai 9 tuổi của mình muốn tự sát, chị Bayles đã hỏi con cặn kẽ và hiểu được rằng con trai có hành vi như vậy là vì cậu bé đã bị bắt nạt và bạn bè xa lánh. Cậu bé bị miệt thị đến mức không muốn sống nữa.

Trong clip, chị Bayles nói rằng con trai chị đã cố gắng rất nhiều vì ngoại hình khác biệt so với những bạn khác. Chị nói Quaden đã cố gắng mạnh mẽ, nhún nhường và chịu đựng mọi thứ. Nhưng bạn bè xung quanh cậu bé vẫn ngang nhiên bắt nạt, miệt thị và làm tổn thương cậu bé.

Chị cũng nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên con trai mình có ý định tự sát. Khi lên 6 tuổi, vì bị bạn bè gọi tên, mô tả các khiếm khuyết về cơ thể của mình, Quaden đã nhiều lần nghĩ đến cái chết.

Người mẹ nói thêm bản thân cũng đã cố gắng bỏ qua nhưng lần này, chị quyết định công khai mọi việc để tố cáo những kẻ bắt nạt con mình và yêu cầu sự thay đổi trong cách giáo dục để những đứa trẻ khiếm khuyết có thể tự tin và đón nhận sự yêu thương từ mọi người.

Ngay sau khi clip được đăng tải, Quaden và gia đình cậu bé nhận được nhiều sự khuyến khích từ cư dân mạng. Sự việc của cậu bé có sức ảnh hưởng lớn và khiến nhà trường phải đứng ra giải quyết vụ việc này.

Hơn nữa, Quaden còn nhận được sự hỗ trợ của các ngôi sao thể thao Úc và mọi người trên khắp thế giới. Ngôi sao NRL Latrell Mitchell đã đưa cậu bé đến đội tại All Stars và động viên giúp cậu bé tự tin có niềm tin vào cuộc sống hơn.

Ngôi sao NRL Latrell Mitchell đã đưa cậu bé đến đội tại All Stars và động viên giúp cậu bé tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bằng hành động của mình, người mẹ đã khiến cuộc sống của cậu con trai hoàn toàn thay đổi theo hướng tích cực. Đây cũng là một bài học cho các bậc phụ huynh khi có con bị bắt nạt tại trường hay nơi công cộng.

Dưới đây là một số phương pháp cho cha mẹ để hạn chế tình trạng trẻ bị bắt nạt:

- Cha mẹ cần công khai việc con mình bị bắt nạt khi cần thiết. Thông báo cho nhà trường cũng như các phụ huynh của các đứa trẻ bắt nạt con mình để có giải pháp xử lí phù hợp.

- Dạy trẻ nếu bị bắt nạt bằng bất cứ hình thức nào, hãy nói ngay với các giáo viên và cha mẹ để có hướng giải quyết tốt nhất.

Dạy trẻ nói với cha mẹ hay giáo viên ngay khi bị bắt nạt - Ảnh minh họa: Internet

- Dạy con giữ sự bình tĩnh, không nổi cáu khi bị trêu chọc, bắt nạt mà dõng dạc yêu cầu các bạn dừng lại. Sau đó, nhanh chóng tránh ra xa để không xảy ra xô xát, cãi vã không đáng có.

- Cha mẹ cũng cần hướng dẫn con chọn bạn mà chơi, phù hợp với cá tính của mình. Các bậc phụ huynh nên khuyến khích con tham gia các trò chơi tập thể nhằm tăng tính đồng đội, đoàn kết.

- Cho trẻ tham gia các lớp học võ để nâng cao sức khỏe, tự bảo vệ bản thân khi cần thiết. Cha mẹ lưu ý nên dặn dò con học võ nhưng phải biết cách kiềm chế, không được dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Khi bị bắt nạt, miệt thị, con hãy phản khảng bằng sự dũng cảm và bản lĩnh.