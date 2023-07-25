Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 25/7/2023

Với tình yêu bao quanh, mối quan hệ lãng mạn của bạn sẽ bùng cháy hơn bao giờ hết. Nửa kia của bạn sẽ phản ứng lại sự nhiệt tình của bạn và cùng nhau, hai bạn sẽ tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ, vượt qua thử thách của thời gian. Nếu bạn bắt đầu một mối quan hệ mới, vũ trụ sẽ khuyến khích bạn lao đầu vào. Bạn sẽ không có tâm trạng để kìm nén. Hãy để sự tự tin của bạn tỏa sáng, vì điều này sẽ kéo đối tượng tiềm năng lại gần bạn hơn.

Trong mối quan hệ lãng mạn của mình, gần đây có thể bạn đã tránh đối đầu hoặc do dự trong việc bày tỏ cảm xúc thật của mình. Thái độ này có thể đã ngăn cản bạn giải quyết những vấn đề cụ thể đang dằn vặt trong lòng bạn. Nỗi sợ làm rung chuyển mối quan hệ hoặc gây ra xung đột đã cản trở bạn, nhưng hôm nay các vì sao khuyến khích bạn hãy thử thách thói quen này. Hãy nói ra một nhẹ nhàng và đừng quá đắm chìm vào việc đổ lỗi.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Ngày mới bắt đầu với hào quang sôi động bao quanh bạn, khiến bạn cảm thấy thích phiêu lưu và tò mò về những gì đang chờ đợi phía trước. Vũ trụ khuyến khích bạn nắm bắt khía cạnh hay thay đổi của mình và với bản chất dễ thích nghi tự nhiên của mình, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn bao giờ hết để đón nhận những thay đổi sắp tới theo cách của mình. Đối với những người đã có một mối quan hệ, bạn và người ấy của mình có thể thảo luận về những chủ đề mà bạn chưa từng khám phá.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Khi một ngày trôi qua, bạn có thể thấy mình đang hồi tưởng về cuộc hành trình mà bạn và người yêu đã cùng đi qua. Từ việc kỷ niệm những cột mốc mới, cả những lúc thăng trầm, vì chúng đã định hình nên mối quan hệ của hai bạn thành như ngày hôm nay. Nhận ra sự phát triển và những bài học mà cả hai bạn đã học được, vì chúng là những viên gạch xây dựng nên mối quan hệ của bạn. Những người độc thân có thể gặp gỡ một ai đó khơi dậy ngọn lửa trong họ.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn có thể hòa nhập với những cá nhân từ các nền văn hóa, nguồn gốc và tín ngưỡng khác nhau. Hãy đón nhận những cuộc gặp gỡ này với một trái tim rộng mở và một tâm hồn cởi mở, vì chính nhờ sự đa dạng mà bạn sẽ hiểu thêm về bản thân và thế giới xung quanh. Mỗi người bạn gặp sẽ mang đến một góc nhìn độc đáo cho cuộc sống của bạn, mở rộng tầm nhìn và thắp lên ngọn lửa mới trong tâm hồn bạn.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Buông bỏ những ức chế và khám phá lãnh thổ chưa được khám phá của tình yêu. Thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường và thử điều gì đó mới mẻ với người yêu của bạn. Hãy cởi mở với những lời đề nghị từ đối phương. Cho dù là lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần ngẫu hứng hay tham gia vào một hoạt động thú vị mà bạn chưa từng thử, điều quan trọng là cùng nhau bước ra khỏi vùng an toàn của bạn. Hãy đón nhận sự mới lạ và bất ngờ, vì chúng có thể thổi sức sống mới vào mối quan hệ của bạn.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Hãy tiếp cận tình yêu một cách thoải mái. Đây là một ngày để khám phá và tận hưởng niềm vui mà không cần gây áp lực không cần thiết cho bản thân hoặc người khác. Tận hưởng những cuộc trò chuyện vui vẻ, gặp gỡ những người mới và loại bỏ mọi kỳ vọng hoặc định kiến về tình yêu. Hãy cởi mở để kết bạn mới mà không có bất kỳ kỳ vọng lãng mạn nào. Đôi khi, những mối quan hệ tốt đẹp nhất lại bắt đầu từ một nền tảng vững chắc của tình bạn.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Cảm xúc của bạn thường rất sâu sắc và bạn đánh giá cao sự trung thực trong các mối quan hệ của mình. Bạn có thể đang vật lộn với những vấn đề mới xuất hiện và bạn có thể muốn lao vào tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, sự liên kết của các hành tinh cho thấy rằng đây là thời gian để suy ngẫm và hiểu sâu hơn về cảm xúc của bạn và người ấy của bạn. Sự hàn gắn và hòa giải có thể củng cố mối quan hệ.

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn có thể thấy mình vướng vào một tình huống bối rối mà dường như bạn không thể vượt qua rào cản. Đó có thể là sự gián đoạn trong giao tiếp với người ấy của bạn, những vấn đề trong quá khứ chưa được giải quyết hoặc nỗi sợ bị tổn thương cản trở bạn đón nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Thay vì rút lui vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm thông thường của bạn, hãy dành thời gian này để suy ngẫm về cảm xúc, ý định của bạn và những điều có thể đã cản trở bạn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Bản chất thực tế của bạn đôi khi có thể khiến bạn tỏ ra dè dặt và có thể cảm thấy hơi nghiêm túc hoặc gánh nặng gần đây. Nhưng hôm nay, bạn sẽ đón nhận một cách tiếp cận nhẹ nhàng, hài hước hơn cho mối quan hệ của mình. Việc nhận thấy khía cạnh hài hước trong hành trình lãng mạn của bạn và sự chân thành mới được tìm thấy này chắc chắn sẽ giúp bạn thu hút những rung cảm phù hợp từ người yêu hiện tại hoặc tương lai của mình.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Nếu bạn đang mắc kẹt trong cuộc sống lãng mạn của mình, thì đã đến lúc thoát khỏi thói quen thường ngày. Chấp nhận rủi ro và đón nhận những trải nghiệm mới lạ. Hãy mở lòng với khả năng gặp gỡ những người mới và khác biệt, những người có thể mang lại những quan điểm mới mẻ và những cuộc gặp gỡ thú vị cho cuộc sống của bạn. Nắm lấy cơ hội tham dự các sự kiện xã hội hoặc tham gia các câu lạc bộ để gặp gỡ những người có thể không phải là một phần của vòng kết nối xã hội thông thường của bạn.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Hôm nay, bạn có thể thấy mình trải qua rất nhiều tâm trạng ủ rũ, bị ảnh hưởng bởi sự tăng và giảm của mặt trăng đối với cảm xúc của bạn. Hãy nắm lấy sự nhạy cảm này, vì nó mở ra cánh cổng để hiểu được mong muốn của bạn và người ấy của bạn. Đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của bạn thông qua những cử chỉ và lời nói chu đáo, vì chúng sẽ được đáp lại.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.