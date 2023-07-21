Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 21/7/2023

Năng lượng trong ngày khuyến khích bạn chân thành và kiên định trong các hành động của mình ngày hôm nay. Tránh đưa ra những lời hứa suông hoặc cam kết quá mức với những điều mà bạn không thể thực hiện được trên thực tế. Hãy trung thực với nửa kia của bạn về những gì bạn có thể và không thể làm. Người ấy của bạn sẽ đánh giá cao sự thẳng thắn và sự nỗ lực thực sự của bạn để thực hiện những lời hứa mà bạn đã hứa. Sự tin tưởng và tôn trọng sẽ ngày càng sâu sắc, tạo nên mối liên kết bền chặt hơn giữa hai bạn.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để nuôi dưỡng sự kết nối giữa bạn và người ấy của mình. Thay vì thúc đẩy những thay đổi lớn hoặc thảo luận về các chủ đề nặng nề, hãy tập trung vào những điều nhỏ nhặt mang lại niềm vui cho mối quan hệ của bạn. Một lời khen chân thành, một cử chỉ ngọt ngào, hoặc một biểu hiện tình yêu bất ngờ sẽ góp phần củng cố mối quan hệ của hai bạn rất nhiều. Tránh tỏ ra quá chỉ trích hoặc đòi hỏi, vì nó có thể tạo ra căng thẳng không cần thiết.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Vấn đề tiền bạc có thể trở thành một vấn đề nhạy cảm trong các mối quan hệ của bạn. Có lẽ bạn hoặc người ấy của bạn phải đối mặt với căng thẳng tài chính hoặc có những thói quen chi tiêu khác. Tiếp cận những cuộc thảo luận này với sự đồng cảm là điều cần thiết. Tránh đưa ra các quyết định tài chính quan trọng một cách bốc đồng, điều này có thể dẫn đến sự oán giận và xung đột trong mối quan hệ của bạn. Hãy lập một kế hoạch để sắp xếp hợp lý tài chính và sắp xếp lại các mục tiêu tài chính của bạn.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Mặc dù việc đưa ra lời khuyên có thể hữu ích nhưng hãy nhớ rằng người ấy của bạn là một cá nhân có kinh nghiệm và có quan điểm riêng. Không phải lúc nào họ cũng đi theo con đường bạn đề xuất, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không coi trọng ý kiến của bạn. Hãy tin tưởng vào phán đoán của họ và để họ khám phá hành trình của mình theo tốc độ của riêng họ. Nếu những người độc thân thấy mình bị thu hút bởi một ai đó đặc biệt trong ngày hôm nay, hãy dành thời gian để tìm hiểu họ một cách chân thành.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Không có gì lạ khi các cặp đôi phải trải qua những thăng trầm, và hôm nay có thể là một trong những ngày mà bạn và người ấy của mình cần lùi lại một bước và dành cho nhau không gian. Khoảng thời gian suy ngẫm này có thể mang lại lợi ích cho cả hai bạn, vì nó cho phép bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc và suy nghĩ của mình về mối quan hệ này. Những người độc thân nên ngừng tìm kiếm một kết nối mới và hướng nguồn năng lượng đó vào bên trong.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Hôm nay là thời điểm lý tưởng để ngồi lại với người yêu của bạn và thảo luận về những đam mê chung và những nguyên nhân khiến cả hai bạn đồng cảm. Tìm điểm chung và quyết định một hành động mà cả hai bạn đều cảm thấy hứng thú. Việc lập kế hoạch và làm việc cùng nhau sẽ củng cố mối quan hệ của hai bạn và mang lại cảm giác có mục đích cũng như sự hài lòng vượt ra ngoài mối quan hệ.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Cho dù bạn đang trong một mối quan hệ đã cam kết hay đang tìm kiếm tình yêu, các vì sao chỉ ra rằng đã đến lúc tập trung vào những nền tảng cho đời sống tình cảm của bạn. Đây là thời điểm tuyệt vời để truyền sự lãng mạn vào ngôi nhà của bạn. Hãy cân nhắc việc thiết kế lại không gian sống để tạo ra một bầu không khí hài hòa và ấm cúng. Việc nuôi dưỡng không gian chung có thể tác động đáng kể đến kết nối cảm xúc và mang hai bạn lại gần nhau hơn.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Đối với những người trong một mối quan hệ đã cam kết, gần đây người yêu của bạn có thể cảm thấy bị bỏ rơi do bạn quá tập trung vào các vấn đề khác. Hãy lùi lại một bước và đánh giá thời gian và công sức bạn dành cho mối quan hệ của mình. Hãy nhớ rằng, tình yêu cần sự quan tâm và chăm sóc giống như một bông hoa mong manh cần nước và ánh sáng mặt trời để nở rộ. Hãy nỗ lực có ý thức để dành thời gian chất lượng với người ấy của bạn, bất chấp lịch trình bận rộn của bạn.

Nhân mã (23/11-21/12)

Khi các ngôi sao xếp thẳng hàng ngày hôm nay, chúng khuyến khích bạn có tầm nhìn xa cho mối quan hệ của mình. Giống như bạn đặt mục tiêu trong các khía cạnh khác của cuộc sống, có mục tiêu cho đời sống tình cảm có thể mang lại sự rõ ràng và mục đích. Suy ngẫm xem bạn thấy mối quan hệ của mình đang hướng tới đâu và những gì bạn muốn đạt được cùng nhau. Thảo luận về những ước mơ và thách thức của bạn với người ấy và cùng hỗ trợ cho sự phát triển của nhau.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Các năng lượng vũ trụ được sắp xếp để giúp bạn tăng cường kết nối cảm xúc, nhưng để làm được như vậy, bạn phải thận trọng với những ảnh hưởng tiêu cực có thể cản trở tiến trình của bạn. Hãy dành thời gian cho bản thân và tránh xa những người tiêu cực hoặc những tình huống làm bạn cạn kiệt năng lượng. Hãy tạo ra một không gian yên bình, nơi bạn có thể lắng nghe trái tim mình và lắng nghe tiếng thì thầm của giọng nói bên trong, tiết lộ những điều bạn thực sự cần biết.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Ngày hôm nay có thể mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, bạn có thể khao khát được gần gũi với người bạn đời của mình, nhưng mặt khác, bạn nhận thức được trách nhiệm khiến hai người xa cách. Sử dụng thời gian này để củng cố kết nối tình cảm của bạn thông qua giao tiếp. Công nghệ hiện đại cung cấp nhiều cách khác nhau để duy trì kết nối, vì vậy hãy sử dụng các cuộc gọi video, nhắn tin hoặc thậm chí là thư từ để bày tỏ tình yêu và sự cam kết của bạn.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Trước đây, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi hợp nhất cảm xúc của mình với người ấy, tạo nên một mối liên kết gần như không thể phá vỡ. Tuy nhiên, cường độ này có thể dẫn đến cảm giác ngột ngạt hoặc đánh mất ý thức cá nhân của bạn. Hôm nay, đã đến lúc đòi lại quyền tự chủ của bạn và hãy nhớ rằng ước mơ của bạn cũng quan trọng như của đối phương. Một nửa kia thích hợp sẽ khuyến khích bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong mối quan hệ và với tư cách cá nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.