Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 20/7/2023 của 12 cung hoàng đạo

Triển vọng tốt được dự đoán cho những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mong muốn rèn luyện sức khỏe và một đôi giày tốt sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu. Bạn có khả năng tăng thu nhập của mình khi các khoản đầu tư trước đó đáo hạn. Người bạn đời của bạn vẫn có tâm trạng lạc quan, vì vậy hãy cùng nhau làm một số điều thú vị. Đi du lịch cùng với bạn bè sẽ rất vui. Bạn sẽ cần lập kế hoạch tốt về mặt học thuật để thành công. Có rất nhiều điều để mong đợi trong một dự án kinh doanh mà bạn đã thực hiện.

Màu may mắn: Tím

Kim ngưu (21/4-20/5)

Tập hợp tiền từ nhiều nguồn khác nhau là con đường đúng đắn để tài trợ cho một dự án. Nửa kia của bạn sẽ là nguồn hỗ trợ lớn trong những nỗ lực của bạn trên con đường nghề nghiệp. Anh chị em bất đồng về một vấn đề sẽ có thể hiểu nhau. Một chuyến đi ngắn sẽ mang đến rất nhiều điều phấn khởi. Đừng từ bỏ mọi thứ dễ dàng trong lĩnh vực học thuật. Bất cứ điều gì bạn đã mong muốn cho tương lai sẽ đi theo kế hoạch.

Tình yêu: Dành thời gian cho những người bạn yêu thương có thể giúp bạn có một ngày vui vẻ.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Xanh lục

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một sự hỗ trợ kịp thời của đồng nghiệp sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng khó khăn. Sự hỗ trợ của những người thân yêu và gần gũi của bạn sẽ giúp bạn đạt được điều không thể. Những người đi du lịch có khả năng tình cờ gặp một người họ hàng hoặc bạn bè ở xa và khiến một ngày trở nên thú vị. Một ngày tốt lành được dự đoán trước để nhận được một món đồ xa xỉ mà bạn mong đợi từ lâu. Bạn sẽ phải cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình.

Tình yêu: Tình yêu dành cho đồ ăn của bạn có khả năng thu hút một người khác giới có cùng chí hướng với bạn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Đỏ tươi

Cự giải (22/6 - 22/7)

Một giải pháp thay thế lành mạnh sẽ giúp tăng cường thể lực. Mọi thứ vẫn khả quan về mặt tài chính. Bạn sẽ quản lý để giải quyết một vấn đề trong công việc một cách thỏa đáng. Những học sinh bị tụt lại phía sau trong học tập sẽ cần phải bắt kịp trước khi gánh nặng trở nên quá nặng nề. Bạn sẽ thấy mình hoàn toàn kiểm soát được điều gì đó mà trước đây bạn đã tránh né. Mua một ngôi nhà hay một mảnh đất có thể sớm trở thành hiện thực đối với một số người.

Tình yêu: Kỹ năng giao tiếp của bạn có khả năng gây ấn tượng với người mà bạn muốn gây ấn tượng!

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Cam

Sư tử (23/07 - 23/08)

Chăm sóc tốt cho bản thân là bước đầu tiên để đảm bảo sức khỏe tốt. Một sự e ngại liên quan đến một vấn đề tài chính sẽ được giải quyết. Một vấn đề gây tranh cãi về chuyên môn liên quan đến bạn sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho bạn. Không khí và niềm hạnh phúc tràn ngập trong gia đình, khi bạn cố gắng hướng tới sự gắn kết. Một chuyến công tác sắp diễn ra đối với một số người và sẽ mang lại hiệu quả. Hãy chống lại sự tự tin thái quá trong lĩnh vực học thuật.

Tình yêu: May mắn sẽ ủng hộ bạn trong chuyện tình cảm.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Đỏ

Xử nữ (24/08 - 23/09)

Áp dụng các lựa chọn thay thế lành mạnh sẽ giúp bạn vững chắc trên con đường đạt được thể lực hoàn hảo. Các con đường để tăng thu nhập mở ra cho những người dám nghĩ dám làm. Những người kinh doanh có khả năng tìm mọi cách để tăng lợi nhuận. Một khoảng thời gian thú vị có thể sẽ được dành cho gia đình ngày hôm nay. Bạn sẽ cần giữ tinh thần cao trên phương diện học thuật.

Tình yêu: Một mối tình lãng mạn lâu dài sẽ mang lại sự viên mãn to lớn.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xanh dương

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Một lời khuyên về sức khỏe sẽ chứng tỏ là có lợi rất nhiều. Kế hoạch làm giàu nhanh chóng sẽ mang lại lợi nhuận cao. Những người làm việc trong các công ty đa quốc gia có thể có cơ hội đi nước ngoài theo lộ trình thăng tiến. Một thành viên tài năng trong gia đình được công nhận. Lái xe để tận hưởng thời tiết là mong muốn của một số bạn trẻ. Việc bán hoặc cho thuê bất động sản được chỉ ra và sẽ mang lại rất nhiều tiền. Đừng để hiệu suất trong học tập của bạn giảm xuống bằng bất cứ giá nào.

Tình yêu: Bạn nên dành thời gian lắng nghe người bạn đời để tăng cường tình yêu và sự thấu hiểu.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Vàng

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một chương trình thể dục hàng ngày được tuân thủ sẽ sớm cho thấy kết quả. Bắt tay với một đối thủ cạnh tranh có thể tăng lợi nhuận. Bầu không khí yên bình ở nhà sẽ giúp bạn thư giãn cùng gia đình. Khao khát trở nên xuất sắc có thể khiến bạn thức trắng đêm để học tập. Bạn có khả năng tận dụng tối đa cơ may đến với mình.

Tình yêu: Dành thời gian cho người yêu sẽ khiến bạn cảm thấy viên mãn nhất trong ngày hôm nay.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Vàng

Nhân mã (23/11-21/12)

Những người làm việc cho một mục đích xã hội có thể xoay sở để gây quỹ. Các kỹ sư và nhân viên cảnh sát có thể có cơ hội chứng minh dũng khí của mình. Cuộc sống gia đình diễn ra suôn sẻ và có thể trở thành một nguồn vui và sự hài lòng vô cùng. Một chuyến đi chính thức ra khỏi thành phố có thể sẽ mang lại cho bạn một số thời gian nghỉ ngơi và yên tâm. Những nỗ lực bán tài sản của bạn có thể không nhận được phản hồi ngay lập tức, nhưng sự kiên trì sẽ được đền đáp.

Tình yêu: Những trái tim cô đơn có khả năng sớm có được tình yêu.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Hồng

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Một sự thay đổi trong thói quen có thể mang lại kết quả tích cực về mặt sức khỏe. Những người chơi cổ phiếu có thể mong đợi một vận may bất ngờ. Một khởi đầu nhỏ do bạn thực hiện tại nơi làm việc sẽ sớm đơm hoa kết trái. Dành thời gian cho gia đình được chỉ định và sẽ thúc đẩy cảm giác gắn bó lẫn nhau. Thăm một người bạn hoặc người thân có thể sẽ mất cả ngày, nhưng nó sẽ rất thú vị. Những người ở vị trí quan trọng sẽ nắm quyền chi phối mọi quyết định quan trọng.

Tình yêu: Sẽ rất khó để né tránh mũi tên của thần ái tình.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Trắng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Sự hồi phục hoàn toàn cho người ốm yếu là điều chắc chắn. Những người chơi chứng khoán sẽ có thể kiếm được một gói gọn gàng. Bạn sẽ có đủ can đảm để giải quyết những thách thức mới trong công việc! Những người sống riêng có thể vui mừng được gia nhập cùng gia đình. Cùng nhau đi đến một nơi nào đó kỳ lạ là điều có thể xảy ra đối với một số người. Hãy thận trọng trong bất cứ điều gì bạn làm trên phương diện học thuật.

Tình yêu: Những nỗ lực lãng mạn của bạn có thể nhận được phản hồi mà bạn mong đợi, vì vậy hãy kiên trì!

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Đào

Song ngư (20/02 - 20/03)

Đừng để sự thờ ơ tràn ngập vào mặt học thuật. Hãy lập kế hoạch một chuyến đi giải trí ngay bây giờ. Lời khen ngợi có thể được tặng cho một thành viên trong gia đình. Các chủ sở hữu ngành công nghiệp quy mô nhỏ có khả năng cung cấp cho các công ty lớn để kiếm tiền. Phương diện tài chính vẫn ổn định.

Tình yêu: Cơ hội dành thời gian chất lượng với người yêu nằm trong tầm tay của bạn.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Xanh dương

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.