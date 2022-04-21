Tử vi thứ Sáu ngày 22/4/2022 của 3 cung hoàng đạo: Xử nữ bao dung, Sư tử tài trí, Kim ngưu chín chắn

Xử nữ là người có tinh thần trách nhiệm rất cao. Chính vì thế mọi việc đều được chòm sao này giải quyết một cách rất tự giác và nhiệt tình. Họ rất khéo léo và có phần cầu toàn trong mọi việc. Xử nữ là người bao dung, độ lượng, hết lòng chăm sóc gia đình, quan tâm đến người khác, hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Về mặt tài chính, Xử Nữ sẽ cần phải chú ý và cân nhắc hơn trong vấn đề chi tiêu, bởi vì ngày hôm nay chòm sao này sẽ phải chi tiêu khá nhiều tiền cho những nhu yếu phẩm khác nhau.

Về phương diện tình cảm, họ rất thực tế trong tình yêu, đã yêu là xác định xây dựng hạnh phúc bền lâu. Vì thế khi yêu họ nhận ra những quan điểm khác biệt hoặc không hòa hợp là họ sẽ chủ động tìm cách rút lui để cho mình và đối phương tìm cơ hội mới.

Sư tử (23/7 đến 22/8)

Sư tử là người tài trí và đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống, được đánh giá cao và sớm hoàn thành những mục tiêu đề ra trước đó. Chính vì thế, họ sẽ dễ dàng trở thành những người lãnh đạo tài ba, luôn hăng hái và tích cực trong mọi việc. Tuy nhiên, Sư tử lại là người có khuyết điểm nho nhỏ là tự phụ, khoe khoang. Hạn chế được điểm này thì Sư tử sẽ nhận được tình cảm, sự tin yêu của rất nhiều người.

Về phương diện tình cảm, Sư tử rất lãng mạn, họ nổi tiếng là người đào hoa được rất nhiều người theo đuổi và si mê. Khi yêu Sư tử rất thích thể hiện tình cảm với đầy sự lãng mạn với bạn tình. Sau tuổi 30, Sư tử sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc, ổn định.

Sư tử (23/7 đến 22/8)

Về tài chính, ngày hôm nay, Sư tử có thể phải chi tiền cho các đầu việc không tên, tưởng chừng nhỏ nhưng lại trở thành món kha khá, ảnh hưởng không nhỏ đến ví tiền.

Kim ngưu (20/4 đến 20/5)

Kim ngưu luôn có những suy nghĩ táo bạo, tự đặt ra các mục tiêu cao cho bản thân và tin rằng mình sẽ hoàn thành. Chính vì thế, bản thân Kim Ngưu luôn luôn cố gắng cho bất kì chuyện gì để thành công. Dù rằng Kim ngưu là người khá tự tin nhưng cũng không nên kiêu ngạo dễ dẫn đến những bất lợi cho chính mình.

Về tính cách, Kim ngưu có phần khuyết điểm là quá dễ dãi, hay nổi giận và có phần bảo thủ. Tuy nhiên lại là người có tính thương người, sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống hôn nhân, họ là những ông bố, bà mẹ rất mực thương yêu con cái, là người chồng mẫu mực, là người vợ đảm đang.

Về mặt tình cảm, ngày thứ 6 này, Kim Ngưu sẽ rất bận rộn, bận tới mức không còn thời gian quan tâm tới bản thân và ngay cả với nửa kia của mình cũng có thể lỡ hẹn.

Tiền bạc của Kim Ngưu lúc nào cũng rất ổn định. Nếu sáng suốt, Kim Ngưu có thể đầu tư tài chính vào một số việc để thu lợi nhuận trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.