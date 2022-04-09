Tuần mới (11-17/4), màu sắc CỰC MAY của 12 cung hoàng đạo, BẠCH DƯƠNG hợp màu nổi, XỬ NỮ chỉ hợp màu trung tính (phần 1)

Bạch Dương được thống trị bởi sao Hỏa vì thế, màu sắc may mắn của Bạch Dương là màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ máu. Đây là màu sắc tượng trưng cho sức mạnh, tính cạnh tranh và tham vọng của họ.

Màu xanh lá mang hành Mộc cũng rất phù hợp với Bạch Dương hoặc gam màu nhạt như trắng nhạt, màu kem hay hồng sẽ giúp dây thần kinh của Bạch Dương bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào màu đỏ cũng tốt cho Bạch Dương. Màu đỏ sẽ phản tác dụng và khiến bạn càng bồn chồn, lo lắng, tức giận khi tinh thần bạn không được vui. Ngoài ra, những màu sắc mạnh mẽ như vàng cũng hợp với cung hoàng đạo Bạch Dương.

Kim Ngưu - Màu hồng

Kim Ngưu đặc biệt phù hợp với sắc thái của bất cứ màu nào, đặc biệt là màu hồng và xanh. Các sắc thái màu của đất và xanh lá cây là lựa chọn thứ hai. Ngoài ra một số màu sắc như màu xanh lục, vàng, nâu, kaki, màu be, màu hổ phách cũng rất hợp với người cung Kim Ngưu.

Kim Ngưu là người nội tâm nên nếu trang trí phòng ngủ hoặc chọn vật dụng cho người cung Kim Ngưu, bạn nên cân nhắc những màu trầm, nóng như hồng nhạt, xanh lục, vàng,…

Ngoài ra, Kim Ngưu rất hợp với những màu xanh lá tươi tắn. Màu này sẽ mang lại may mắn cho cung Kim Ngưu vì nó biểu thị cho sự sinh sôi, nảy nở, phát triển.

Ngưu nhi phù hợp với gam màu trầm, mang lại sự ấm áp và vẻ chín chắn. Họ bị lôi cuốn bởi những cung bậc khác nhau của màu xanh, từ xanh nhợt của lá cây đến xanh biếc của biển.

Màu vàng nhẹ nhàng và tinh tế cũng rất hợp với những Ngưu sinh ra trong tháng 5 đầy nắng. Bạn có thể kết hợp hai gam màu này lại với nhau, sẽ vừa có được nhiều may mắn và niềm vui: xanh lá mạ.

Song Tử - Vàng và trắng

Với tính cách năng động của Song Tử, họ rất hợp với những màu sắc nổi trội và bóng bẩy như trắng, đỏ, vàng. Màu vàng chính là màu sắc kích thích trí tuệ của Song Tử, họ sẽ luôn được kích thích và khích lệ bởi những điều mới mẻ. Bởi thế, những người sinh ra trong cung này chính là biểu tượng hoàn hảo của màu vàng.

Bên cạnh đó, màu cam nhạt cũng là đặc trưng của Song Tử, màu sắc này tạo nguồn cảm hứng bất tận cho Song Tử, đem lại tâm trạng ổn định và phấn chấn hơn cho bạn, nó giúp bạn cảm nhận được sự ấm áp và lòng tin, lạc quan trong khi đối mặt với khó khăn, thử thách.

Những trang phục và phụ kiện có màu cam và vàng rực rỡ là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời để Song Tử gặp nhiều may mắn và trở nên và cuốn hút hơn. Vốn nhạy bén và hiếu kỳ, bạn nên vận dụng hai màu vàng và cam nhạt để không đánh mất sự ổn định, tự tin và điềm tĩnh hơn.

Một số màu sắc khác cũng hợp với Song Tử như: xanh lá cây, xanh da trời, xám và tím.

Cự Giải - Màu bạc

Những người thuộc cung này có mặt trăng chiếu mệnh, vì thế tâm trạng của những người thuộc cung Cự Giải cũng lên xuống như thủy triều vậy. Màu hợp cung Cự Giải nhất là màu bạc, màu ngọc trai và màu ngọc lục bảo.

Màu bạc tượng trưng cho mặt trăng, sự nữ tính, cảm xúc và nhạy cảm. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa về sự hài hoà, cân bằng cũng như linh hoạt và thông minh mà mỗi người luôn mong muốn sở hữu.

Ngoài ra, tất cả các màu sắc xanh lá cây, vàng nhạt, tím và màu xanh hoa oải hương (xanh nhạt hơi pha đỏ) đều thuộc ảnh hưởng của cung mệnh này.

Xếp thứ 2 trong danh sách các sắc màu may mắn cho Cự Giải là gam màu tím ngọt ngào, sang trọng.

Cự Giải cũng hợp màu hồng phấn, sắc màu của tình yêu và sự lãng mạn. Bất cứ thứ gì mang màu hồng phấn đều tôn lên tính cách, vẻ đẹp của họ. Tuy mỏng manh, yếu đuối nhưng sắc hồng sẽ khiến những chú cua mạnh mẽ và tươi tắn hơn.

Cự Giải cũng nên chọn màu vàng, vì nó mang lại thuận lợi cho bạn trong kinh doanh và giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn.

Sư Tử - Cam và vàng

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử với khả năng lãnh đạo, rất có duyên với màu nổi bật như màu vàng quý phái và những sắc thái đậm của màu cam.

Màu cam sẽ tạo cho Sư Tử sức hút của một người lãnh đạo, giống như vị trí của mặt trời với các hành tinh khác. Khi mặc đồ những gam màu này những người thuộc cung hoàng đạo Sư Tử sẽ trở nên cuốn hút hơn. Bên cạnh đó, những bộ cánh màu cam thể hiện sự mạnh mẽ và quý phái họ thêm tự tin về cá tính của mình.

Tuy nhiên, màu cam khá rực rỡ nên lời khuyên cho những ai cung Sư Tử là nên cần phối hợp với các phụ kiện màu tối như nâu, xám để làm dịu bớt sắc thái của tông cam.

Ngoài ra, màu tím đầy quyền lực và tượng trưng cho vương tộc sẽ cực kì hợp với những người cung Sư Tử. Người thuộc cung Sư Tử là biểu tượng của lửa, của Mặt trời nên những màu hồng và đỏ.

Xử Nữ - Xám

Khi tìm hiểu màu sắc may mắn của 12 cung hoàng đạo, riêng với Xử Nữ thuộc mệnh Thổ và màu sắc phù hợp với người cung này là màu xám - màu sắc phù hợp với tính cách điềm đạm, khả năng thích ứng, giống như việc màu xám rất dễ dàng để pha trộn với các màu sắc khác.

Xử Nữ nhận sự chiếu mệnh của chòm sao Thủy - yếu tố nước nhiều nhất cho nên những gam màu thuộc sắc xanh, trắng, khói xám, xanh ngọc, xanh lá chính là những gam màu cực kỳ hợp phong thủy với Xử Nữ.

Để cải thiện đời sống tình cảm, Xử Nữ nên sử dụng màu xám, nâu, ghi vì hai màu này sẽ làm nổi bật phong cách của Xử Nữ.

Còn khi trang trí nhà ở bạn nên ưu tiên tone trầm sang trọng vào bàn ghế, sơn tường, sofa,... sẽ giúp Xử Nữ thoải mái hơn mối khi về tới nhà.

Màu sắc điện thoại phù hợp là màu xanh nước biển, cam. Ngoài ra, màu xanh nước biển với tính chất nhạy cảm sẽ giúp bạn tạo nên sự uyển chuyển hơn trong hành động.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.