Tử vi thứ hai ngày 6/6/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương hoàn thành tốt công việc được giao, Song Tử nên quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, Nhân Mã thu hút người khác nhờ sự hài hước

Chòm sao này sẽ dễ bị kích động bởi vì những hành động hoặc lời nói vô tình của đối phương. Điều này sẽ khiến đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Bạn nên bình tĩnh và cư xử lý trí hơn nữa.

Bạch Dương có cách cư xử vô lý trong ngày hôm nay. Chòm sao này làm mọi chuyện theo cảm xúc nhất thời mà không quan tâm đến xung quanh. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc được giao phó dễ dàng và xuất sắc nhất.

Thời điểm đầu tháng này, bạn đang trở nên rất dư dả, tuy nhiên bạn cũng không nên vì vậy mà thành ra có chút tiêu xài hơi bị hoang phí, chưa hết nửa tháng mà bạn đã hết sạch tiền.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu rất bướng bỉnh, khi đã dự tính làm gì thì bạn sẽ không bao giờ thay đổi, dù mọi người xung quanh nói gì đi chăng nữa. Sự kiên trì và quyết đoán có thể dẫn lối bạn đi đến thành công, thế nhưng bạn cũng cần phải học cách lắng nghe ý kiến của mọi người.

Về phương diện tình cảm, Kim Ngưu sẽ cần quan tâm hơn tới nửa kia chứ đừng khăng khăng với cảm xúc của mình. Có thể hành động của bạn sẽ khiến người ấy buồn lòng.

Nhờ có cách chi tiêu hợp lý mà túi tiền của chòm sao này đang khá rủng rỉnh. Kim Ngưu sẽ có thể suy nghĩ dẫn đến việc đầu tư.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử là một người ham học hỏi và chăm chỉ. Chòm sao này mong mình có nhiều thời gian để nghiên cứu và trải nghiệm mọi điều thú vị trong cuộc sống. Chòm sao này có thể hoàn thành tốt công việc độc lập, thế nhưng nếu như phải hợp tác với ai đó thì chòm sao này sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối.

Trong phương diện tình cảm, chòm sao này không quan tâm đến nửa kia của mình cho mấy, do đó tình cảm đôi bên thành ra lạnh nhạt. Nếu như không thay đổi, Song Tử sẽ đánh mất người ấy sớm mà thôi.

Tình hình tài chính của chòm sao này sẽ không có nhiều biến động. Song Tử có thể mua cho mình những món đồ dùng nếu như mà chúng đang thực sự rất cần thiết với mình.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải rất dễ nổi nóng, nhất là với những ai có ý kiến trái chiều với bạn. Bạn không muốn lắng nghe những lời góp ý từ phía người khác. Bản chất của chòm sao này là người rất tốt bụng, tuy nhiên chòm sao này cần chú ý cách diễn đạt của mình.

Về phương diện tình cảm, chòm sao này là một người biết lắng nghe và đồng cảm, điều này sẽ khiến bạn dễ dàng ghi điểm với những người khác giới. Có thể bạn sẽ tìm được một người như ý ngay trong ngày này.

Cự Giải không nên quá vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay nếu như mà không muốn mình rơi vào cảnh thất thoát. Hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn đến với mình.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử nên có thời gian để suy nghĩ về vai trò giữa mình với tập thể trong ngày này. Cung hoàng đạo này mong muốn là người đứng đầu và chinh phục lòng tin của tất cả mọi người. Sự tự tin giúp cho bạn trở thành người gắn kết trong tập thể.

Trong phương diện tình cảm, bạn dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm sự của người ấy, mong muốn mình có thể hiểu hơn về người ấy nhiều hơn nhé. Bạn không nên cứ khăng khăng làm việc theo ý của mình như thế.

Tình hình tài chính của chòm sao này không có nhiều biến động trong ngày thứ 5 này. Sư Tử cần học cách để có thể chi tiêu và đầu tư một cách có hiệu quả hơn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ đặt ra cho bản thân những đích đến rất cao xa vào ngày hôm nay. Chòm sao này cũng có các yêu cầu hết sức nghiêm khắc với những người làm cùng nhau. Tham vọng là tốt, tuy nhiên bạn cũng phải xác định được khả năng của mình, bạn không nên đặt ra các mục tiêu quá khó vươn lên.

Về phương diện tình cảm, Xử Nữ cần khoan dung với đối phương của mình hơn chứ không nên thổi phồng khuyết điểm của nửa kia. Nếu ở bên nhau mà cứ xét nét vậy thì khó lòng mà bạn có thể hạnh phúc được.

Tình hình tài chính của Xử Nữ đang có vẻ khá ổn định, tuy nhiên bạn có thể sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong ngày thứ 5 này. Nếu không dư dả thì chòm sao này không nên quyết định mua sắm những thứ không cần thiết.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình là người cởi mở và hòa đồng, do đó bạn dễ dàng chinh phục được ánh mắt của mọi người. Về cơ bản, chòm sao này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Nếu gặp phải vấn đề khó khăn, bạn có thể nhờ đến sự giúp sức của người khác.

Về mặt tình cảm, Thiên Bình mong muốn có một mối quan hệ ổn định, do đó mà bạn suy nghĩ rất kỹ trước khi đến với ai. Bạn không muốn tốn thời gian với các đối tượng chỉ yêu cho vui.

Tình hình tài chính của Thiên Bình không có biến động quá lớn, bạn sẽ tìm được một vài mối đầu tư triển vọng trong ngày này, thế nhưng cung hoàng đạo này cần suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định, không nên quá tham lam hoặc vội vã.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp có cảm xúc và suy nghĩ tương đối cực đoan. Bạn nên suy nghĩ tích cực hơn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhõm và tươi đẹp hơn, mọi chuyện cũng không còn quá khó khăn như trước kia nữa. Chòm sao này không nên cố chấp làm mọi việc theo ý mình.

Trong phương diện tình cảm, Bọ Cạp sẽ trở thành một người rất hay ghen tuông, nhất là khi nhìn thấy nửa kia trò chuyện thân thiết với người khác, chòm sao này nên lập tức cho rằng người ta đã phản bội mình.

Bọ Cạp không nên vội vàng đầu tư trong ngày thứ 5 này, bởi vì thời cơ thích hợp vẫn còn chưa tới. Cung hoàng đạo này cần bỏ bớt các khoản đầu tư nhỏ nhặt để hướng đến những mối đầu tư lớn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã là người cực kỳ hài hước. Chòm sao này cho rằng khả năng của bản thân sẽ được mọi người đón nhận nhiệt liệt. Thế nhưng đôi khi bạn lại không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp mà vô tình làm mất lòng người khác. Chòm sao này yêu thích tìm hiểu mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.

Trong phương diện tình cảm, Nhân Mã là một người rất rộng lượng và sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu của người ấy, do đó mà mối quan hệ giữa hai bạn lúc nào cũng vui vẻ và dễ thở nhất.

Dù mới là thời điểm đầu tháng tuy nhiên tình hình tài chính của bạn đã trở nên không mấy khả quan. Có lẽ là mấy ngày gần đây, chòm sao này chi tiêu hào phóng quá rồi.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết rất nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót của mình và có ý muốn sửa đổi. Bạn hi vọng bản thân sẽ trở thành một người xuất sắc hơn, khiến cho mọi người phải thán phục. Nếu như có vấn đề nào chưa rõ, bạn hãy hỏi ý kiến của mọi người để có được lựa chọn chính xác.

Về mặt tình cảm, khoảng thời gian gần đây có vẻ như bạn đang hơi thiếu quan tâm đến người ấy thì phải. Hãy cho trò chuyện với người ấy nhiều hơn để nhận ra những điều nửa kia đang giấu trong lòng.

Ma Kết có thể tốn một khoản tiền kha khá để thay thế các món đồ đã cũ hoặc đã dùng hết trong nhà. Bạn cần cân nhắc và nhớ phải tiêu xài cẩn thận.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình nên kiên nhẫn hơn khi gặp khó khăn, dù có vất vả thế nào bạn cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chòm sao này biết rằng đây chính là cơ hội để mình khẳng định mình. Bạn có cơ hội để ghi điểm trong mắt lãnh đạo, do đó mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Điều này quan trọng do đó bạn phải tìm cách duy trì tinh thần này.

Về phương diện tình cảm, Bảo Bình sẽ đang dành quá nhiều thời gian cho công việc bởi vì bạn biết đây là thời gian quan trọng. Chòm sao này nên nói rõ với người ấy và mong người ấy thông cảm, để tình cảm của cả hai mà trở nên lạnh nhạt.

Bảo Bình đã tiết kiệm được một khoản kha khá để thực hiện bất cứ kế hoạch gì. Hi vọng rằng các kế hoạch ấy sẽ giúp bạn có thể tiến gần đến thành công hơn nữa.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư đang cảm thấy rất căng thẳng trong ngày này. Những cảm xúc thay đổi thất thường của chòm sao này sẽ khiến người khác khó lòng phán đoán được. Bạn đang quá nhạy cảm trước mỗi tình huống bất ngờ nào, vì càng như vậy bạn sẽ càng trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn.

Trong phương diện tình cảm, chòm sao này đang khá lo lắng về tình cảm của người ấy dành cho mình, vì Song Ngư không biết đó có thật sự là tình yêu hay không. Bạn hi vọng người ấy sẽ hành động nhiều hơn là lời nói.

Về mặt tài chính, Song Ngư không nên mua quá nhiều các vật dụng không cần thiết, dù cho bây giờ túi tiền của bạn vẫn đang đầy ắp đi nữa. Thử nghĩ mà xem, tốn tiền mua đồ rồi bạn lại cất trong tu có phải rất lãng phí hay không.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!