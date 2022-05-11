- Công việc: Công việc tiến triển ổn định, không phải lo lắng điều gì. Chỉ cần bạn kiên nhẫn thì mọi chuyện sẽ giải quyết đâu vào đó.

Ngày Mặt Trăng tạo thành góc 144 độ với sao Diêm Vương, Bạch Dương đang tiến những bước rất chắc chắn trên con đường mình đã chọn.

- Tình cảm: Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này có tiến triển. Bạn chỉ cần thể hiện lòng nhiệt thành thì mọi thứ sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Người độc thân có nhiều cơ hội ghi điểm trong mắt người khác giới.

- Tiền bạc: Tiền bạc trong ngày khá thuận lợi, một vài người còn trả được món nợ trước đây. Tuy nhiên Dương Dương cũng đừng vội mừng mà chi tiêu hoang phí nhé.

Kim Ngưu

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Mặt Trăng vuông góc với sao Thủy cho thấy, năng lực nắm bắt suy nghĩ của Kim Ngưu ngày hôm nay có vẻ không tốt như thường ngày.

- Công việc: Dạo gần đây Ngưu Nhi có vẻ không hài lòng về cách cư xử của một người đồng nghiệp trong công ty. Tuy nhiên nếu không ảnh hưởng gì đến bạn thì tốt nhất là không nên lên tiếng nhé.

- Tình cảm: Những người độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng phù hợp nhờ vào việc tham gia các hoạt động xã hội. Hãy năng nổ ra ngoài hơn nhé.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn không được lý tưởng trong ngày hôm nay, có lẽ là thời điểm vừa qua, bạn chi tiêu hơi phóng tay quá đấy. Hãy có kế hoạch tiêu pha hợp lý hơn.

Song Tử

Mặt Trăng 144 độ tiểu hành tinh, Song Tử nhận được sự yêu mến của rất nhiều người trong ngày hôm nay. Bạn thân thiện với cả những người không quen và sẵn sàng giúp đỡ khi có ai đó gặp khó khăn.

- Công việc: Bạn cảm thấy vô cùng phấn khích với những dự án và kế hoạch sắp tới, chắc chắn nó sẽ mang lại vô số niềm vui. Sự tự tin cũng giúp bạn có nhiều suy nghĩ tích cực.

- Tình cảm: Trong chuyện tình cảm, bạn có xu hướng nhận nhiều hơn trao đi, hãy dành thời gian quan tâm, để ý đến người ấy hơn nhé. Dù chỉ là một cử chỉ chăm sóc nhỏ thôi cũng sẽ giúp củng cố mối quan hệ của cả hai.

- Sức khỏe: Sức khỏe của bạn đang rất tốt, lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống.

Cự Giải

Mặt Trăng cách sao Kim góc 150 độ, Cự Giải nên chăm sóc bản thân nhiều hơn trong ngày hôm nay.

- Công việc: Ngày này Giải Giải có thể sẽ phải làm việc với những người không hề có thái độ hợp tác và dễ chịu, thậm chí họ có thể cản trở công việc và gây ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch của bạn.

- Tình cảm: Tình cảm không thuận lợi, nhiều tác động bên ngoài làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chòm sao này và người ấy khiến bạn vô cùng lo lắng mà chưa biết giải quyết ra sao.

- Sức khỏe: Bạn quá bận rộn về mọi thứ mà không có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí. Hãy tranh thủ nghỉ một chút ngay khi có thể để cơ thể được hồi phục và đầu óc minh mẫn hơn.

Sư Tử

Mặt Trăng 135 độ với sao Diêm Vương, nếu Sư Tử muốn khen ngợi ai đó thì hãy dành cho họ một lời khen chân thành và thẳng thắn, đừng nói vòng vo.

- Công việc: Bạn có thể sẽ cảm thấy thất vọng vì những kế hoạch của mình không diễn ra như mong đợi. Bạn đặt ra những yêu cầu rất khắt khe ở bản thân mình nên không hài lòng với những gì đạt được.

- Tình cảm: Tình cảm của bạn không mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn thường hay ép buộc nửa kia làm những việc mà người ta không thích.

- Tiền bạc: Phương diện tài chính của bạn không có nhiều biến động. Kế hoạch quản lý tiền bạc của bạn đang được duy trì khá tốt.

Xử Nữ

Mặt Trăng 150 độ với tiểu hành tinh, Xử Nữ ngày hôm nay khá dễ cáu và nóng tính, điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và người xung quanh.

- Công việc: Bạn cảm thấy phiền lòng vì chuyện công việc không được như ý. Bởi vấn đề không quá nghiêm trọng nên bạn hãy bình tĩnh, tin vào khả năng của bản thân mình thì mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi.

- Tình cảm: Bạn cảm nhận rõ được tình cảm và sự chân thành mà người ấy dành cho mình. Đây cũng là động lực để bạn cảm thấy hào hứng, yêu đời hơn.

- Sức khỏe: Dù bạn có đủ sức để tập luyện nhiều hơn nhưng vẫn nên kiểm soát cường độ để không bị quá sức, bởi bạn có thể bị tiêu hao quá nhiều năng lượng một cách vô ích đấy.

Thiên Bình

Mặt Trăng 120 độ với sao Thiên Vương, Thiên Bình may mắn khi được theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích, làm việc mình muốn.

- Công việc: Hôm nay, mối quan hệ giữa Thiên Thiên với đồng nghiệp bỗng chốc thân thiết và gần gũi hơn nhờ sự ăn ý trong quá trình làm việc chung. Điều này giúp tiến độ công việc được đẩy mạnh.

- Tình cảm: Chuyện tình cảm của chòm sao này khá tốt, tình yêu có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc nhờ tài ăn nói khéo léo và nắm bắt tâm lý nhạy bén của mình. Bạn có sức hút khá mạnh mẽ với người khác giới.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của con giáp này có cơ hội được tăng lên vì sự xuất hiện của những dự án đầu tư mới.

Hổ Cáp

Mặt Trăng 144 độ với sao Diêm Vương, Hổ Cáp nên nghiêm túc kiểm đặt ra các kế hoạch và thực hiện chúng một cách quy củ.

- Công việc: Bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa trong sự nghiệp. Bạn sẽ được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng để chứng minh năng lực của mình.

- Tình cảm: Hôm nay là ngày vui vẻ của chòm sao này. Bạn và người ấy có cùng suy nghĩ với nhau trong một số vấn đề, vì thế mọi chuyện được thúc tiến nhanh hơn.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu cải thiện đáng kể trong những ngày này, do đó đừng lãng phí thời gian vào món đồ chưa cần thiết, hãy tập trung vào những thứ tạo ra nguồn thu chính.

Nhân Mã

Mặt Trăng nằm vuông góc với sao Thủy cho thấy, tinh thần của Nhân Mã xuống dốc nghiêm trọng. Tâm trạng lên xuống thất thường qua từng ngày khiến bạn đang rơi vào tình trạng bất ổn.

- Công việc: Bạn cần cố gắng hơn trong công việc. Dạo này bạn có vẻ chểnh mảng nên hiệu quả đi xuống, nếu cứ tình hình này chắc chắn bạn sẽ bị cấp trên trách phạt.

- Tình cảm: Tâm trạng của chòm sao này khá phức tạp, bạn vừa muốn yêu, vừa ngại yêu, vừa buồn phiền vì cô đơn nhưng lại dễ ngại ngần mà từ chối những người tìm đến với mình.

- Tiền bạc: Hôm nay Mã Nhi có thể sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ cho sở thích cá nhân. Song cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định tiêu tiền nến không muốn lần sau bị mất tiền oan như thế nhé.

Ma Kết

Góc 144 độ của Mặt Trăng và tiểu hành tinh cho thấy, Ma Kết hãy tự tin mơ ước nhiều hơn, đừng tự giới hạn bản thân trong bất kì khuôn khổ nào cả.

- Công việc: Hiệu suất công việc của Ma Kết được cải thiện đáng kể. Bạn làm việc đâu vào đấy, không rườm rà chậm chạp như mọi người, đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao về sự nỗ lực của bạn.

- Tình cảm: Những người đã có đôi có cặp sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên người ấy và mối quan hệ của hai bạn sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới.

- Tiền bạc: Tài chính khá vượng. Do vẫn đang là đầu tháng nên bạn có thể tiêu sài một cách thoải mái. Tuy nhiên, nên nhớ làm gì cũng cần cân nhắc kỹ trước khi chi tiền nhé.

Bảo Bình

Mặt Trăng 150 độ sao Kim, Bảo Bình có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, tự thu mình, không muốn chia sẻ với bất cứ ai.

- Công việc: Khối lượng công việc phát sinh khá nhiều nên Bảo Bình không có thời gian bận tâm đến những câu chuyện xung quanh. Tuy nhiên một số kẻ lại dựa vào đó nói rằng bạn không hòa đồng.

- Tình cảm: Các cặp đôi có thể sẽ xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ trong ngày nhưng bạn hãy biết cách kiểm soát cảm xúc của mình đối với đối phương.

- Tiền bạc: Hôm nay không phải là một ngày may mắn về tiền bạc của bạn, do đó hãy thận trọng khi chi tiền, không nên đâm đầu vào lĩnh vực có tính rủi ro.

Song Ngư

Mặt Trăng 150 độ sao Kim, Song Ngư hãy làm theo những gì mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đôi khi sự đột phá lại mang đến kết quả ngoài mong đợi đấy.

- Công việc: Bạn đang phải đối mặt với một chút khó khăn trong công việc khi tư duy và cảm xúc của bạn không hòa hợp với nhau. Tuy nhiên để xử lý vấn đề này bạn không nên lí trí quá, hãy thử nghe theo trực giác của mình.

- Tình cảm: Đừng đánh mất đi bản thân chỉ vì bạn muốn gây ấn tượng với người ấy vì nếu vậy thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ mất phương hướng trong cuộc sống.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính không được may mắn cho lắm, cần tránh các khoản đầu tư lớn và mạo hiểm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.