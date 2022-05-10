Tử vi thứ 4 (11/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Song Tử tiết lộ bí mật cho nửa kia, Sư Tử nên kiên nhẫn sẽ đạt kết quả cao, Thiên Bình ngập tràn lãng mạn với người thương

– Sự nghiệp: Bạn làm việc có kế hoạch rõ ràng, không thích bị người khác xáo trộn. Hôm nay Cừu hoàn thành công việc khá sớm, có thời gian dư giả để làm những việc riêng tư.

Xem tử vi hôm nay của 12 cung hoàng đạo , ngày mới của Bạch Dương chịu ảnh hưởng từ Mặt Trăng ở Xử Nữ nên sống khá ngăn nắp và có tổ chức.

– Tình cảm: Dù mang tiếng là đào hoa, lắm mối nhưng nay bạn chỉ thích ổn định ở bên cạnh một người cho mình cảm giác an toàn. Hội độc thân thích ở bên cạnh gia đình, bạn bè thân thiết hơn là đi làm quen người mới.

– Tiền bạc: Hôm nay, nếu đi chơi cùng đám bạn hoặc tự đi thì bạn tốt nhất nên đi nhờ xe của người khác, goi xe ôm vì nguy cơ cao bạn sẽ bị công an hỏi thăm hoặc hỏng xe tốn tiền.

Kim Ngưu

Xem tử vi ngày mới của 12 chòm sao, Kim Ngưu thứ 4 chịu ảnh hưởng từ góc 45 độ giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Pallas nên có thể lo lắng về những gì người khác đang nghĩ về mình.

– Sự nghiệp: Bạn có một số quan điểm khá tiêu cực trong công việc và đôi lúc hơi nóng tính nhưng không biểu hiện ra. Tuy nhiên năng suất làm việc của bạn vẫn rất tốt không kém cạnh một ai.

– Tình cảm: Niềm tin vào một ai đó có thể khiến Ngưu cảm thấy không an toàn hoặc lạc lõng, đôi khi còn muốn chia xa. Bạn không tin ai hoàn toàn, đôi khi còn đặt ra cho người yêu những câu hỏi chất vấn ngốc nghếch.

– Tiền bạc: Vận tài chính của chòm sao này tương đối ổn định, nhưng bạn sẽ cần cân nhắc khi tham gia hoạt động vui chơi cùng bạn bè vì có thể nó khiến cho bạn tốn khá nhiều tiền.

Song Tử

Song Tử gặp xung đột trong chính bản thân mình, suy nghĩ và hành động trái ngược nhau, đôi khi còn khá bốc đồng do Mặt Trăng đối góc với sao Hỏa.

– Sự nghiệp: Có thể bạn sẽ gặp một vài sự cố không như mong muốn hoặc bị giao phó cho một nhiệm vụ mà bản thân không hề thích chút nào. Tuy nhiên ưu điểm lớn nhất là bạn dám làm dám chịu, không để người khác cản trở ý chí.

– Tình cảm: Chuyện tình cảm của bạn tiến triển khá thuận lợi khi đôi bên luôn quan tâm đến nhau. Bạn cho rằng một khi đã quyết định đến với nhau thì không nên giấu giếm nhau điều gì cả.

– Tiền bạc: Song Nhi khá nhanh nhẹn và tỉnh táo nên xử lý những chuyện liên quan đến tiền bạc rất nhanh. Hôm nay tài chính sẽ thuận lợi nếu như bạn làm việc độc lập.

Cự Giải

Mặt Trăng tam hợp với Mặt Trời là khoảng thời gian dễ chịu, đem lại cho Cự Giải sự an tâm, ít sợ hãi và bớt phòng thủ hơn.

– Sự nghiệp: Ngày mới thuận lợi cho những bạn đang làm công việc bán hàng, truyền thông, y dược. Bạn sẽ có cảm giác tốt đẹp của sự hòa hợp và hợp tác thuận lợi cho đến thời điểm này.

– Tình cảm: Cua nhỏ biết điểm mạnh của mình ở đâu và bạn thể hiện được tài năng của mình. Chắc chắn bạn sẽ thu hút được khá nhiều người chú ý, đây là cơ hội thoát ế cho những bạn còn ế ẩm.

– Tiền bạc: Bạn quản lý tài chính rất tốt nên không gặp phải khó khăn liên quan đến tiền bạc. Dù phải chi tiêu cho khá nhiều khoản như đám cưới, sinh nhật, du lịch nhưng bạn vẫn cân bằng được tiền trong túi.

Sư Tử

Mặt Trăng ngũ chiếu sao Thổ khiến Sư Tử khá mềm yếu, không chống chọi được với cảm giác thất vọng và buồn bã.

– Sự nghiệp: Làm gì cũng cần sự kiên nhẫn, trước khi bạn được công nhận tài năng thì bạn đã từng rất mệt mỏi. Dù đang ở vị trí nào nữa thì vẫn có áp lực đè lên lưng, một số người còn nhận thêm nhiệm vụ mới.

– Tình cảm: Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi, đừng hối thúc một ai đó phải hồi đáp lại tình cảm của mình ngay và luôn. Leo càng hấp tấp thì càng dễ bị tổn thương.

– Tiền bạc: Bạn là người dễ tính, nhiều tiền thì hào phóng mà ít tiền thì tiết kiệm nên không gặp khó khăn gì trong hôm nay cả.

Xử Nữ

Xử Nữ chịu tác động từ Mặt Trăng đối góc với sao Hải Vương nên dễ bị tổn thương hơn và nhạy cảm hơn, tâm trạng thật khó xác định.

– Sự nghiệp: Mọi người có thể không chủ động, khó nắm bắt hoặc vắng mặt khi bạn cần họ. Việc gì cũng đến tay bạn, tấm thân bé nhỏ này cứ phải làm hộ cả việc của người khác, một ngày vắt kiệt sức lực.

– Tình cảm: Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những sự kiện khó hiểu và không nhìn thấu được người khác. Nay cẩn thận coi chừng bị bạn bè nói xấu, chia bè sau lưng mà không hề biết.

– Tiền bạc: Bạn tiêu tiền theo cảm tính nên đôi khi hay cho bạn bè vay tiền linh tinh. Nay mà có ý định đòi nợ hoặc vay nợ thì nguy cơ cao là không thành công hoặc có người ngăn cản.

Thiên Bình

Mặt Trăng tam hợp với sao Diêm Vương là thời điểm tốt để Thiên Bình cân bằng lại cuộc sống của mình sau bao ngày chông chênh.

– Sự nghiệp: Các sự kiện xảy ra bây giờ có thể liên quan đến quyền lợi của bạn trong công việc. Ai đang làm kinh doanh có khả năng kí kết được hợp đồng đem lại cho bạn nguồn lợi nhuận.

– Tình cảm: Chiêm tinh thúc đẩy sự lãng mạn và cảm xúc yêu đương bên trong người bạn. Nay bạn thấy yêu bản thân mình và yêu mọi người xung quanh nhiều hơn mọi ngày.

– Tiền bạc: Đây có thể là thời điểm tốt để vay vốn, lo việc kinh doanh và giải quyết các vấn đề tiền bạc, nhớ tận dụng cơ hội ngàn vàng này nhé.

Bọ Cạp

Bọ Cạp thứ 4 này cần sự kiên nhẫn nhiều hơn mọi ngày để có cuộc sống yên ổn do sao Kim bán vuông góc với sao Thổ.

– Sự nghiệp: Bọ Cạp cần phải bình tĩnh lại, không phải cứ tức giận là được việc đâu, có khi còn làm hỏng việc nữa đó. Có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn đi một chút đừng có gân cổ lên cãi nhau nhé.

– Tình cảm: Bạn đang quan tâm đến một ai đó phải không, tại sao không chủ động nói chuyện đi? Hội đang yêu thì vẫn còn chút ngại ngùng, không dám tương tác quá trớn với nửa kia.

– Tiền bạc: Bạn sẽ thu được lợi nhuận kha khá từ các khoản đầu tư lâu dài và lên kế hoạch hợp lý cho những khoản tiền lớn.

Nhân Mã

Hôm nay có sao Hỏa ở góc 45 độ với tiểu hành tinh Pallas cảnh báo Nhân Mã không được nóng vội, xôi hỏng bỏng không, chậm mà chắc nhé.

– Sự nghiệp: Hãy tránh những quyết định vội vàng lúc này. Làm gì cũng cần sự kiên trì thì mới thành công được. Một số bạn dễ bị cấp trên phê bình vì hay làm những chuyện phi lý hoặc quá nóng vội.

– Tình cảm: Bạn không hề hứng thú với chuyện tình cảm vì tâm trạng khá tiêu cực, có những cảm xúc cực đoan, tốt nhất là các đôi đang yêu nên tránh gặp gỡ nhau vào buổi sáng.

– Tiền bạc: Bạn cần tránh những khoản tiền lớn, không nên mua đất, mua nhà, rút tiền hoặc chuyển tiền lớn trong ngày này, nguy cơ gặp rủi ro không hề nhỏ đâu nha.

Ma Kết

Cuộc sống hôm nay của Ma Kết giống như một chuyến tàu lượn, đầy những khúc quanh và ngã rẽ bất ngờ vì sao Mộc ở góc 45 độ với sao Thiên Vương.

– Sự nghiệp: Hãy rèn luyện trí tuệ và sự kiềm chế để bạn có thể tận hưởng sự tự do trong công việc. Những bạn đang chật vật thi cử hoặc tìm việc thì hôm nay khá may mắn, tự tin lên nhé.

– Tình cảm: Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ. Khuyên chòm sao này nên hạ thấp tiêu chuẩn mới tìm được người như ý.

– Tiền bạc: Hôm nay bạn nhận được những dấu hiệu tích cực về chuyện tiền bạc nhưng không phải vì thế mà bạn thiếu thận trọng, dễ dàng chi tiêu hay cho vay mượn nhé Kết.

Bảo Bình

Do sự di chuyển của sao Thủy vào cung Song Tử, những người thuộc cung Bảo Bình có thể đưa ra nhiều quyết định quan trọng.

– Sự nghiệp: Nay những căng thẳng, xích mích và cãi vã có thể nảy sinh trong công sở, chỗ làm việc, trường học của bạn. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, bạn nên nhún nhường một chút để được yên ổn.

– Tình cảm: Được cái mối quan hệ giữa bạn và vợ/chồng của bạn sẽ rất bền chặt. Những người đang yêu hoặc mới cưới sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình của người ấy.

– Tiền bạc: Bạn sắp phải đi công tác, chuyển việc hoặc đổi loại hình kinh doanh nhưng điều đó sẽ có lợi cho đường tiền bạc, đừng lo lắng quá.

Song Ngư

Sao Hỏa quá cảnh ở Song Ngư giúp chòm sao này tinh ý, có thể đoán được cảm xúc của người khác mà không cần tìm hiểu quá nhiều.

– Sự nghiệp: Nếu muốn thành công trong cuộc sống, bạn cần tìm một công việc cho phép bản thân sáng tạo, chẳng hạn như nghệ thuật hoặc thiết kế. Các bạn sắp thi cuối kỳ nên đổi phương pháp ôn thi.

– Tình cảm: Ngư có xu hướng làm mọi thứ trong khả năng của mình để gây ấn tượng với crush. Người đang yêu thì thích gần gũi và thân mật hơn với nửa kia để hâm nóng tình cảm.

– Tiền bạc: Những người đang có kế hoạch dấn thân vào một cái gì đó mới, hoặc thử một cái gì đó sáng tạo thì có khả năng đạt được số tiền mong muốn trong nỗ lực của mình.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!