Tử vi tuần mới (9-15/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương gây thiện cảm với người khác giới, Kim Ngưu có mức thu nhập ổn định, Bảo Bình bắt tay thực hiện kế hoạch mới

Tuần này, các bạn độc thân gây ấn tượng với mọi người xung quanh bởi tính cách hào phóng, cởi mở của mình. Nhiều người khác giới nhanh chóng có thiện cảm với bạn.

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo khuyên Bạch Dương hãy tìm cách duy trì hứng thú của mình với công việc, vì chỉ có cách đó thì bạn mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bỏ dở giữa chừng.

Nếu đã tìm được nửa kia, bạn thường xuyên trò chuyện với người ấy để người ấy hiểu điều bạn thực sự mong muốn là gì. Mối quan hệ của hai bạn rất hài hòa.

Các bạn học sinh tìm được hứng thú trong việc học, chính vì vậy mà những bài tập khó cũng không khiến bạn thấy quá nản lòng. Bạn ghi được ấn tượng tốt đẹp trong mắt thầy cô.

Những người đã đi làm có một tuần khá bình yên. Bạn luôn hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao nên lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu phát triển tích cực trong tuần này. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra.

Kim Ngưu

Kim Ngưu cần phải cẩn trọng trong mọi việc vào tuần này, đặc biệt là trong những công việc mới mẻ mà bạn chưa hiểu rõ. Hãy chủ động hỏi ý kiến mọi người khi thấy cần thiết nhé.

Nếu đã dành tình cảm cho một ai đó, bạn nên thể hiện sự quan tâm tới người ấy rõ ràng hơn. Những hành động nhỏ của bạn có thể khiến đối phương cảm động.

Người đã có đôi có cặp rất chân thành với nửa kia của mình. Bạn làm gì cũng sẽ nghĩ cho cảm nhận của đối phương trước tiên.

Các bạn học sinh “cần cù bù thông minh”. Bạn chăm chỉ hoàn thành tốt các bài tập thầy cô giao nên kiến thức ngày càng trở nên vững vàng hơn.

Người đã đi làm rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn không ngần ngại dành thời gian hướng dẫn cho người khác.

Bạn có một mức thu nhập khá ổn định trong tuần này, nhưng bạn đừng nên vì vậy mà tiêu xài phóng túng. Hãy luôn để dành cho mình 1 khoản để tiết kiệm.

Song Tử

Theo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, Song Tử cần giữ vững lý trí của mình, chớ để cho người khác dắt mũi. Khi nghe thấy thông tin gì, bạn cần phải kiểm chứng kĩ càng chứ đừng vội vàng và ngây thơ tin ngay.

Các bạn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới bởi bạn biết thể hiện ưu điểm của mình. Nếu thích ai, bạn nên tìm cách kéo gần khoảng cách với người đó.

Người đã có đôi có cặp không nên kiểm soát nửa kia trong mọi việc. Hành động của bạn tưởng chừng là quan tâm nhưng lại đem đến cho nửa kia rất nhiều áp lực.

Các bạn học sinh hiểu rằng học tập là nhiệm vụ của mình, thế nên dù không quá hăng hái nhưng bạn vẫn sẽ ngồi vào bàn học đúng giờ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Người đã có công việc ổn định rất thông minh và nhanh nhẹn. Bạn nhanh chóng hiểu được mong muốn của lãnh đạo và thực hiện theo đúng yêu cầu.

Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc tiền lãi nho nhỏ, song số tiền ấy không đủ để bạn chi tiêu phung phí đâu, hãy để dành coi như tiền tiết kiệm nhé.

Cự Giải

Cự Giải cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình trong tuần này. Còn nếu cứ giữ thái độ lơ đãng, bạn sẽ rất dễ mắc phải lỗi sai đáng tiếc và cần tìm cách khắc phục.

Các bạn còn độc thân dường như khó tạo thiện cảm với người khác giới. Bạn thường tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực khiến người khác không muốn tiếp cận.

Nếu đã tìm được nửa kia cho mình, bạn chớ nên chiến tranh lạnh với người ấy suốt ngày như vậy. Hãy học cách thông cảm và đặt mình vào vị trí của đối phương.

Các bạn học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thường xuyên để tâm hồn treo ngược cành cây. Bạn khó tập trung nên cũng không thể nhớ kĩ bài vở được.

Người đã đi làm thường xuyên thường xuyên trì hoãn, “nước đến chân mới nhảy”. Vì thế, dù lượng công việc không nhiều nhưng lúc nào bạn cũng hoàn thành nhiệm vụ sau cùng.

Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này có dấu hiệu khá ổn định trong tuần này. Tuy rằng thu nhập không tăng lên đáng kể nhưng bạn cũng đã bắt đầu biết chi tiêu tiết kiệm hơn.

Sư Tử

Sư Tử hãy cởi mở giao tiếp với mọi người trong tuần này, như vậy thì bạn sẽ được rất nhiều người yêu mến. Mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn vướng phải khó khăn.

Hãy nhiệt tình khi tham gia các hoạt động xã hội, rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp ở đó. Hai bạn sẽ có rất nhiều điểm chung đấy.

Nếu đã có đôi có cặp, bạn luôn có cách dỗ dành khiến nửa kia cảm thấy vui vẻ. Mối quan hệ của hai bạn lúc nào cũng ngọt ngào khiến người khác ngưỡng mộ.

Các bạn học sinh rất thích được đến trường, đến lớp, vì thế mà bạn chẳng cần sự thúc giục của ai cũng cảm thấy rất hăng hái khi bắt đầu mỗi ngày mới.

Người đã đi làm rất tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy bạn dễ mến và sẵn sàng chỉ dẫn mọi việc cho bạn.

Chuyện kiếm tiền diễn ra thuận lợi với bạn trong tuần này. Bạn có thể tìm ra những định hướng làm ăn mới mẻ, hãy mạnh mẽ đi theo con đường mình đã vạch ra.

Xử Nữ

Xử Nữ cần giữ sự khiêm tốn của mình trong tuần này. Dù có đạt được thành công đáng tự hào đến thế nào đi nữa, bạn cũng đừng tỏ thái độ coi thường người khác.

Các bạn còn độc thân có vẻ vẫn còn khá rụt rè và nhút nhát. Bạn không dám kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến đã lâu.

Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên nhớ những ngày kỉ niệm quan trọng của hai người. Còn nếu vì mải mê công việc mà quên mất, bạn sẽ trở thành người rất vô tâm trong mắt nửa kia.

Các bạn học sinh tìm được người đồng chí hướng với mình. Hai bạn cùng cổ vũ và giúp đỡ nhau trong việc học, nhờ vậy mà việc học cũng trở nên thú vị hơn hẳn.

Người đã đi làm nên chú ý lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh, chớ nên làm mọi việc theo ý mình. Sự kiêu ngạo, chủ quan có thể khiến bạn mắc lỗi đáng tiếc.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động. Dù bạn có ham làm giàu đến mấy thì cũng không nên đưa ra những quyết định nông nổi, khiến “xôi hỏng bỏng không”.

Thiên Bình

Thiên Bình hãy nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tuần này. Chỉ khi làm việc hết mình, bạn mới hạn chế được lỗi sai và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Các bạn độc thân không ngừng hoàn thiện bản thân, bởi bạn nghĩ rằng chỉ có như vậy, bạn mới gặp được những đối tượng triển vọng và tốt đẹp hơn.

Người đã có đôi có cặp không nên kiểm soát nửa kia quá chặt chẽ. Nếu đã yêu đối phương, bạn nên cho người ấy một không gian riêng tư.

Các bạn học sinh rất chăm chỉ và tỉ mỉ trong việc học, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng phát hiện ra lỗi sai để sửa chữa kịp thời. Điểm số của bạn có dấu hiệu tăng tiến.

Người đã đi làm khẳng định vị thế của bản thân nhờ vào chính năng lực của mình. Bạn không chia bè kết phái để hãm hại người khác, kiếm lợi cho bản thân.

Dù có phải vất vả một chút nhưng khoản tiền mà bạn kiếm được trong tuần này sẽ khiến bạn hài lòng. Công lao bạn đã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Hổ Cáp

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo khuyên Hổ Cáp cần phải nhận thức rõ mình là ai và mình đang đứng ở đâu, như vậy thì bạn mới không tự tin mù quáng, thành ra kiêu ngạo, không tiếp thu được ý kiến của người khác.

Các bạn còn độc thân nên tham dự các buổi gặp gỡ đúng giờ đã hẹn trước, như vậy thì bạn mới gây ấn tượng tốt với đối phương và không để lỡ các cơ hội tốt.

Người đã có đôi không nên nhắc đi nhắc lại mãi những lỗi lầm trong quá khứ, bởi việc đó rất dễ gây ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên, khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi.

Các bạn học sinh không nên quá thả lỏng bản thân ngay sau khi vừa đạt được một thành công nào đó. Nếu lơ là, bạn sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua đấy.

Người đã đi làm không quá hăng hái trong công việc. Bạn thường làm việc riêng trong giờ, dù được giao nhiệm vụ cũng chỉ cố gắng làm cho xong.

Tình hình tài chính của bạn không có nhiều biến động trong tuần này. Chớ nên nghe theo những lời rủ rê bùi tai của người khác, đó có thể là cái bẫy đang chờ bạn nhảy vào đấy.

Nhân Mã

Nhân Mã nên dành thời gian để quan sát và học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, như vậy thì bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích, giúp ích cho công việc và cuộc sống.

Bạn cởi mở chia sẻ những quan điểm sống của mình với mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn rất nhanh chóng tìm ra người có tiếng nói chung với mình.

Người đã có đôi có cặp luôn dành cho nửa kia của mình những bất ngờ nho nhỏ. Những món quà bạn đem về khiến nửa kia vô cùng vui vẻ và hạnh phúc đấy.

Các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường luôn lặng thầm cố gắng và chẳng bao giờ từ bỏ quyết tâm của mình. Bạn sẽ khiến cho mọi người vô cùng khâm phục.

Tiếp nối tử vi tuần trước, người đã đi làm nên cởi mở hơn khi tiếp xúc những điều mới mẻ. Bạn chớ nên giới hạn mình trong những điều thân thuộc đã biết rõ từ lâu.

Tình hình kinh tế của bạn không được dư dả cho lắm vào thời điểm này, có thể là vì bạn đang chi tiêu quá nhiều cho việc mua sắm. Hãy suy nghĩ kĩ hơn trước khi bỏ tiền cho một món đồ nào đó.

Ma Kết

Ma Kết nên có cách cư xử linh hoạt hơn trong nhiều tình huống khác nhau, đừng nên giữ mãi những quan điểm cứng nhắc của mình. Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Nếu còn độc thân, bạn không nên dễ dàng tin theo lời ngon tiếng ngọt của người ngoài. Hãy hiểu rõ về đối phương trước khi trao gửi trái tim cho người đó.

Người đã có đôi có cặp nên dành thời gian để ở bên nửa kia của mình nhiều hơn, đừng quá ham vui, khiến nửa kia lúc nào cũng bất an, lo lắng.

Các bạn học sinh nên nghiêm túc hơn khi nghe giảng, chớ làm việc riêng trong giờ kẻo sẽ bị giáo viên “tóm” được đấy. Việc lơ đãng cũng sẽ khiến bạn không hiểu được bài.

Người đã đi làm tìm ra hướng mới để giải quyết công việc. Bạn nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân, mở lối đi riêng để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tuần này nhờ có sự nhanh nhạy khi nắm bắt và tổng hợp thông tin. Hãy tích cực hơn nữa, đừng ngại khó khăn vất vả, rồi bạn sẽ giàu có chẳng kém ai.

Bảo Bình

Bảo Bình nên nhanh chóng bắt tay vào các kế hoạch đã đặt ra, còn nếu bạn chỉ nói mà không thực hiện thì bạn sẽ mãi chẳng thể đạt được điều mình mong muốn đâu.

Các bạn độc thân nhận ra rằng người mình luôn yêu mến cũng dành một tình cảm tương tự cho mình. Mối quan hệ của hai người ấm lên nhanh chóng.

Nếu đã có đôi có cặp, bạn và người ấy luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống đã đặt ra. Hai người tự tạo động lực để cùng cố gắng.

Các bạn học sinh dành phần lớn thời gian cho việc học. Sự tập trung giúp bạn hoàn thành các bài tập nhanh chóng, khiến thầy cô và cha mẹ đều rất hài lòng.

Nếu đã có việc làm ổn định, bạn nên trao đổi và thảo luận với đồng nghiệp nhiều hơn, như vậy sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm đáng tiếc, đôi bên cũng sẽ hợp tác thuận lợi hơn.

Nếu bạn tập trung vào công việc của mình, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì bạn hoàn toàn có cơ hội gia tăng thu nhập. Có điều, bạn cần lý trí hơn trong chuyện chi tiêu.

Song Ngư

Việc Song Ngư cần làm trong tuần này chính là tìm ra mục tiêu, định hướng cho chính bản thân mình. Có định hướng, bạn sẽ biết mình cố gắng vì điều gì chứ không bỏ công bỏ sức ra một cách uổng phí.

Người độc thân có thể sẽ vướng phải một cuộc tình tay ba phức tạp. Bạn nghĩ rằng mình nên từ bỏ vì không muốn gây ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè giữa ba người.

Nếu đã có đôi có cặp, bạn không nên nghi ngờ nửa kia một cách vô căn cứ. Nếu đã là người yêu, bạn nên học cách tin tưởng đối phương nhiều hơn.

Các bạn học sinh có vẻ khá lười biếng trong tuần này. Thậm chí có một vài bạn tỏ thái độ lơ là, khiến điểm số sụt giảm và bị giáo viên phê bình.

Người đã đi làm nên nhận thức được rõ vị thế và chức trách của mình, đừng nên lo chuyện bao đồng, khiến mọi người xung quanh khó chịu.

Bạn không nên cho những người không thực sự thân thiết với mình vay mượn tiền bạc, vì như rất có thể bạn sẽ chẳng thể đòi lại được số tiền mình chắt chiu tiết kiệm đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.